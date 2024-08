Jason Statham disfruta del verano en una discoteca de Ibiza

El actor Jason Statham, conocido principalmente por su papel en 'Fast and Furious' está disfrutando de sus vacaciones en Ibiza y se ha dejado ver por la discoteca Ushuaia Ibiza.

Yann Pissenem, propietario, fundador y CEO de The Night League y corresponsable junto a Grupo Empresas Matutes de Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza, ha compartido en sus redes sociales una foto junto al actor. "Jason Statham in the house", añade en el post de Instagram.

Statham es también conocido por ser artista marcial y por su papel en otras películas como 'Megalodón' o 'The Beekeeper', entre otras películas de acción.