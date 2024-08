Un encapuchado increpa a una mujer en pleno centro de Santa Eulària de madrugada

Un hombre increpó a una mujer en el centro de Santa Eulària durante la madrugada del sábado, según se desprende de las informaciones recabadas por la Policía Local, que recibió una llamada de aviso poco antes de las cuatro. Los hechos, que movilizaron también a la Guardia Civil, tuvieron lugar en el Passeig de s'Alamera y alertaron a vecinos de la zona.

El aviso por teléfono informaba a los agentes municipales de una "discusión de pareja", trasladan desde el gabinete de comunicación del Ayuntamiento. "Cuando se llegó al lugar, se vio que efectivamente había un hombre y una mujer bastante alterados, por lo que se les separó y los agentes hablaron con ellos" de manera individual.

En todo caso, parece que ese momento de tensión se había generado debido a una tercera persona, según trasladó la pareja en su relato a los policías. Dijeron que un hombre encapuchado "se había encarado con la mujer y le había increpado". "Ella se puso nerviosa y llamó a su pareja, que a su vez se encaró con el hombre de la capucha. La mujer simplemente estaba tratando de calmar a su pareja", relatan las mismas fuentes.

Muchos gritos

"Se escuchaban muchos gritos y vi cuatro coches de policía y uno de la Guardia Civil", explica una vecina a este diario.

El presunto encapuchado no se encontraba en el lugar de los hechos en el momento de la llegada de los efectivos policiales, por lo que inspeccionaron la zona para ver si encontraban a alguien que coincidiera con la descripción aportada por la pareja, pero no fue el caso. "Los testigos explican que no vieron a nadie con esas características y que simplemente habían visto cómo la pareja discutía. Ni la Guardia Civil ni la Policía Local vieron nada sospechoso", añaden desde el Consistorio de la Villa del Río.

Sin embargo, ante el estado de nerviosismo de la pareja de la víctima, "se le realizó un cacheo preventivo y resultó que llevaba un cúter en un bolsillo del pantalón", aunque él explicó que "venía todavía con la ropa del trabajo y que no se había dado cuenta de que lo llevaba". De todas formas, se le intervino el objeto.

Desde el Ayuntamiento subrayan que "la mujer no presentaba ninguna señal de agresión (él tampoco) y los testigos tampoco dijeron que hubiesen visto ninguna agresión física ni nada más que una discusión". "El parte no habla ni de insultos ni de vejaciones [entre la pareja]; en principio parecía una discusión acalorada, pero no algo más", apuntan.