«El colapso de la Oficina de Extranjería te lleva al mercado negro de las citas»

«Llevamos viendo desde hace 20 años como se venden citas previas de Extranjería en el mercado negro». El fraude para conseguir una fecha en la Oficina de Extranjería no es algo nuevo. Es vox populi entre los funcionarios de la Administración. Lola Puertas, abogada de Extranjería, conoce bien este tipo de prácticas. Trabaja en un bufete que tramita este tipo de procedimientos y asegura que muchos colegas comparten su opinión. «Las mafias lo copan todo, sobre todo los trámites de huellas», explica. Con una larga trayectoria en el sector, Puertas asegura que hace más de dos décadas que el mercado negro de citas está en activo. «Es habitual ver a gente estafada por estos grupos. Se hacen pasar por abogados o gestorías y se aprovechan de la gente», añade. Las personas que caen en estas trampas «luego no denuncian» por miedo a que les echen del país. «Muchos están en situación irregular», lamenta.

Pese a que estos profesionales disponen de un sistema llamado Mercurio para llevar a cabo ciertos trámites, se encuentran con los mismos problemas a la hora de conseguir una cita previa. «Las últimas citas de huellas que conseguí [en Palma] son para el mes de noviembre», apunta. En algunos casos, cuando vuelven a sacar fechas, asegura que «tenemos que dejar de lado lo que estemos haciendo para conseguir una».

Sin embargo, para combatir el fraude, Puertas explica que se implementó un sistema para acceder a las citas para las huellas haciendo uso del certificado digital. «Cada persona puede sacar varias citas con un certificado. Por ejemplo, un padre para toda su familia. Nosotros lo hacemos con uno, pero la Administración no se sorprende porque lo hacemos representando a otra gente. Sin embargo, una persona que no se dedica a nada relacionado con el sector y empieza a sacar citas con su certificado debería hacer saltar la liebre», detalla.

«Sin más funcionarios no se arreglará nada»

Muchas de las personas que acuden al mercado negro para conseguir una cita lo hacen ante la desesperación de no poder acceder a ellas a través de la vía legal. El presidente de la asociación Al Magreb, Mustafa Boulharrak, se muestra muy crítico con la situación: «Se necesitan cambios profundos y la solución la tiene la Administración poniendo más funcionarios. Yo he ido a la Oficina de Extranjería y he visto como había siete u ocho mesas vacías sin atender a nadie». Asegura que este departamento público «le está haciendo la vida imposible a la gente» y no descarta que sea la falta de atención a la ciudadanía lo que haya promovido el fraude. «No hay citas porque está colapsado pero vas y la Oficina está vacía. Algunas personas, si no llevan a cabo ciertos trámites, les cierran la cuenta del banco y hasta pierden el trabajo porque no les pueden ingresar la nómina. El colapso te lleva al fraude», argumenta visiblemente molesto.

En la misma línea se muestra Puertas, quien califica a estas oficinas como «las grandes olvidadas de la Administración». «No interesan porque no dan votos, y hemos visto como está a la orden del día que el inmigrante sea el enemigo», critica.

Aida Quisbert, presidenta de la Federación de Asociaciones de lnmigrantes en Baleares, también lleva años denunciando la situación. «Es un problema real desde hace años. Nosotros los inmigrantes no queremos que nos regalen nada, pero queremos poder acceder a los servicios sin tener que pagar», lamenta. n