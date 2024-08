El personal del 061 amenaza con una huelga y exige una «reunión urgente»

El personal del servicio de ambulancias del 061 en Ibiza, que depende de la empresa pública Gestión Sanitaria y asistencial de las Illes Balears (Gsaib), del Govern, ya no puede más. El comité de empresa ha convocado para el próximo martes una asamblea extraordinaria para analizar las medidas «contundentes» que tomarán si antes no reciben una respuesta positiva a sus demandas por parte de Javier Ureña Morales, director general del Servicio de Salud balear.

Este miércoles, el comité de empresa (compuesto por los sindicatos USAE, mayoritario, CCOO, CGT y Fstes) envió una solicitud «de reunión urgente» tanto con Ureña como con el director gerente de Gsaib, Pablo Rodríguez Garí, para ofrecerles «de nuevo» una visión global de la pésima situación en la que se encuentra este servicio básico en la isla.

El presidente del comité de empresa de Gsaib en Ibiza, José Manuel Maroto, explica que necesitan reunirse «con alguien que sea capaz de dar una respuesta a las peticiones históricas que estamos realizando». Y advierte de que debe ser antes de la asamblea del martes, donde el personal, «muy quemado» desde hace tiempo, está dispuesto incluso a proponer una huelga. «No es descartable, se tendría que valorar pero es algo que está sobre la mesa». Tampoco descartan tomar medidas legales.

Maroto recuerda que hace un tiempo llegaron a un acuerdo para desconvocar un paro: «Se firmó una desconvocatoria de huelga porque se comprometieron a pagar todos esos conceptos y lo han incumplido tajantemente, les da igual el incumplir los acuerdos alcanzados ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib)».

Sector de difícil cobertura

La principal reclamación de este colectivo de las ambulancias del servicio público de salud en las Pitiusas es que se les declare como sector de difícil cobertura. «Sería de risa que aun viendo esto [en relación a la posible convocatoria de paros e incluso de una huelga, y de sus denuncias] no hagan absolutamente nada para tramitarlo de forma urgente, porque desde marzo que se firmó [para otros colectivos sanitarios] no se ha realizado movimiento alguno y somos el único colectivo relacionado con la sanidad que no lo cobramos. Y dudo mucho que el resto tenga nuestro déficit de personal», apunta José Manuel Maroto.

La falta de este extra provoca que la plantilla esté en una situación límite por la presión en la carga laboral: «Es insostenible, tan solo en el mes de agosto hemos tenido un déficit de 13 trabajadores para poder cubrir el servicio sin tener que realizar turnos extras», advierte.

En este sentido, explica que tienen «de media cada día un 30% del servicio descubierto» que debe llevarse a cabo «con jornadas extraordinarias». «Esto está provocado por las vacaciones, el déficit de personal y el absentismo laboral», detalla Maroto.

También exigen el «abono inmediato» del exceso de jornada de 2023 y «conocer quién es el responsable de que este impago tan deplorable en una empresa pública se haya producido».

La situación se ve agravada por «el pésimo estado de la flota» de ambulancias que, le recuerdan al director general del Servicio de Salud, «no es una flota heredada, es la que Gsaib adquirió en su día y que por un motivo u otro está en un estado deplorable».

La «crispación» en la plantilla es «altamente insostenible y se demuestra en los últimos meses por activa y por pasiva», mientras la actitud de Gsaib es de «pasividad absoluta; no trabajan para disminuir el nivel de crispación».

Este colectivo profesional alerta finalmente de que, con el verano casi ya vencido, «la situación es agotadora». «¿Hasta cuándo vamos a tener tensionada la zona de Ibiza y Formentera?», se pregunta José Manuel Maroto.