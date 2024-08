Pepe Rodríguez, jurado de MasterChef: «Ofrecer sueldos adecuados y mejores horarios también es cultura gastronómica»

«Vengo a Ibiza a comer bullit de peix y la mejor fideuá. El mejor arroz del mundo me lo he comido aquí: fino y sabroso», confiesa el popular chef Pepe Rodríguez, durante la conversación que mantiene con la periodista Montse Monsalve en ‘Una hierbas con...’, el espacio de entrevistas de la sociedad cultural Ebusus. Un encuentro en el que el cocinero, uno de los jueces de ‘MasterChef’, muestra su preocupación por la preservación de la identidad culinaria de la isla: «Ojalá no se contaminen los restaurantes y acaben ofreciendo todos lo mismo. La cocina tiene que evolucionar, pero sin perder el hilo conductor de la historia gastronómica de Ibiza.

La sala, llena a rebosar.

En este sentido, Rodríguez habla de su enfoque sobre la cocina tradicional: «Me gusta elaborar recetas de siempre y darles una vuelta, ponerlas al día, aligerarlas sin perder la esencia de la cocina popular de Castilla-La Mancha». Y destaca la importancia de «dignificar el oficio» y, sobre todo, de mejorar las condiciones laborales: «He perdido muchas otras cosas, pero quiero ganar en capital humano: ofrecer sueldos adecuados, mejores horarios... Eso también es cultura gastronómica». Rodríguez reconoce que tras la pandemia muchas personas «han perdido la ilusión por trabajar en la hostelería», e insiste en la necesidad de ser «más conciliadores con los horarios laborales para atraer y retener el talento en el sector».

Montse Monsalve y el chef, durante la charla.

Del programa de TVE habla también el propietario de El Bohío, que mantiene la estrella Michelin desde 1999: «A pesar de que es un programa de entretenimiento, hay un pequeño trasfondo que intenta acercar la cocina y la cultura a los hogares. Gracias a ‘MasterChef’ se ha normalizado que un niño se ponga un delantal, ayude en la cocina a sus padres y quiera ser cocinero».

El chef, que antes de la entrevista mantuvo un encuentro con alumnos de la Escuela de Cine de Ibiza, que durante el verano han participado en un curso de verano inspirado en el talent de cocina de TVE, recuerda que, en realidad, él quería ser futbolista o estrella de rock. Pero encontró su vocación cuando en el negocio familiar tuvo que sustituir a un cocinero: «Encontré en casa mi sitio, ya que el destino no me dio voz para subirme a un escenario ni piernas para llenar estadios». A partir de ese momento en el que descubrió su pasión, el chef recuerda que dedicaba sus vacaciones en el negocio familiar «a currar durante muchas horas para aprender de los mejores». Fue, precisamente, una vez que estaba trabajando para Martín Berasategui cuando ambos fueron a El Bulli, de Ferran Adrià: «Nos quedamos fascinados por la cocina innovadora que allí se practicaba. Aquello era un laboratorio, algo que nunca habíamos visto, y nos demostró por qué Ferran es el mejor cocinero del mundo».