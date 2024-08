The New York Times da voz a los que viven en chabolas en Ibiza: "Cogemos agua del grifo de un cementerio"

Desde que arrancó el verano y el problema del acceso a la vivienda en Ibiza se intensifica (como cada temporada), la isla se convierte en objeto de noticia a nivel nacional por la crisis habitacional. Aunque este año, con el mediático y controvertido desalojo del asentamiento de Can Rova, la realidad de la isla ha saltado el Atlántico.

Hoy viernes, el periódico The New York Times publica un extensísimo reportaje titulado 'En la lujosa Ibiza, los trabajadores esenciales se ven obligados a vivir en tiendas de campaña'. La importancia de que este periódico haya puesto sus ojos en la problemática de la vivienda en Ibiza se basa en la repercusión con la que cuenta el rotativo: según los últimos datos publicados, cuenta con 10,8 millones de suscriptores, de los cuales unos 10 millones también pagan la edición online.

El periodista que firma el reportaje, Benjamín Cunningham, parte de la contradicción más evidente que se aprecia en la isla cada temporada: el lujo frente a los asentamientos de chabolas donde viven muchos de los trabajadores que hacen que el turismo premium de Ibiza pueda funcionar.

El artículo entrevista a muchos de ellos, quienes cuentan que el precio de los alquileres les hace imposible el acceso a una vivienda digna, por lo que la única opción que han encontrado es vivir en chabolas, caravanas, tiendas de campaña o coches.

También hace especial hincapié en que con este mismo problema también se encuentran policías, bomberos, médicos... no solamente empleados del sector de la hostelería.

"En gran parte del mundo, la falta de vivienda está relacionada con la falta de trabajo, pero no en Ibiza, donde abundan los puestos de trabajo y el floreciente sector turístico depende de trabajadores itinerantes (con distintos estatus migratorios). Aunque la mano de obra estacional ha presionado durante mucho tiempo la oferta de vivienda durante unos meses al año, la escasez ahora parece más estructural", escribe un acertado Benjamín Cunningham.

Testimonios brutales

Uno de los testimonios con los que se ilustra el reportaje es el del ibicenco Jonathan Sánchez, de 33 años, y su novia colombiana Sandra Velasquez, de 41. Ambos viven en una tienda de campaña en un asentamiento de la isla. Él trabaja en la construcción y su pareja, que carece de permiso de trabajo, limpia por la noche a 7 euros la hora. La pareja carga sus teléfonos móviles en paradas de autobús y consiguen "agua de un grifo de un cementerio cercano".

Sánchez lleva 14 meses en su tienda de campaña. Sus compañeros de trabajo no tienen ni idea de dónde vive. "No es que me dé vergüenza", afirma. "Simplemente no quiero que la gente sienta lástima por mí", explica a The New York Times.