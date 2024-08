El dj y locutor Nick Grimshaw y su madre de 81 años, sedados por una banda en una villa en Ibiza

El dj, presentador y locutor de radio inglés Nick Grimshaw y su madre de 81 años fueron sedados por una banda criminal el mes pasado cuando se alojaban en una villa de Ibiza, según publica The Sun.

La banda, que ha gaseado otras villas donde se alojan celebridades desde el año pasado, eligió a Grimshaw y su familia como sus últimas víctimas, asegura el rotativo británico.

Grimshaw, que saltó a la fama en Radio 1 hace 12 años, viajó en avión a Ibiza para celebrar su 40 cumpleaños el mes de julio. El presentador estaba en Ibiza con su familia más cercana y su madre, Eileen, quien cumplió 81 años a principios de este mes.

Aunque no se trató de una gran fiesta, al parecer los miembros de la banda criminal irrumpieron en ella vestidos de trajes protectores. Tras esperar a que se sedaran a los invitados, accedieron a la mansión.

The Sun afirma que nadie resultó herido, y los criminales sólo lo hicieron por diversión.

Clientes de alto poder adquisitivo

Según relata dicho medio, los asaltantes no sabían quién era Grimshaw, pero la villa estaba en una lista de objetivos, ya que se sabía que era “utilizada por clientes de alto poder adquisitivo”.

“Lamentablemente, se trata de un caso en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero da miedo, por decir lo menos”, dijeron fuentes cercanas a los hechos a The Sun, “Nick estaba obviamente molesto, pero pensó que era mejor mantener las cosas fuera de las redes sociales”.

En julio, Grimshaw publicó una serie de instantáneas de su viaje, mostrándolo de fiesta y posando con amigos y subtituló la publicación de la siguiente manera: “Si el fútbol vuelve a casa, tal vez nadie se dé cuenta si yo simplemente… me quedo aquí”.

Grimshaw se convirtió en un nombre conocido en 2012 cuando sustituyó al veterano Chris Moyles como presentador del programa Radio 1 Breakfast. Luego protagonizó 'X Factor' en 2015, donde reemplazó a Louis Walsh como juez; sin embargo, su mandato solo duró una serie.

La estrella también apareció en 'Celebrity Gogglebox' junto a su sobrina Liv, así como en los especiales de 'Stand Up to Cancer' y en 2021 apareció como concursante en 'The Great British Bake Off For Stand Up To Cancer'.