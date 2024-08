Una 'tiktoker' sobre los precios de las discoteca en Ibiza: "Impagable"

Las discotecas de Ibiza son conocidas mundialmente. De hecho un club de la isla, Hï Ibiza, es el mejor del mundo, según en la encuesta Top 100 Clubs de la revista DJ Mag. Es por eso que muchos turistas vienen atraídos a la isla por el sólo hecho de disfrutar de alguno de los templos de la música electrónica.

Pero quizás, los precios de entrada a estos clubes o las consumiciones son menos conocidas. Una 'tiktoker' ha subido un vídeo a las redes, con más de un millón de reproducciones y cerca de un millar de comentarios, en el que se queja precisamente del precio de las discotecas de Ibiza, que considera "impagable".

"Ibiza, viernes por la noche. Os voy a enseñar lo que valen los tiques de las discotecas. Vais a flipar. Tienen un cartel aquí con las discotecas y los precios y es que es alucinante. Hï Ibiza: 100 'pavetes'; Pacha, 150; Amnesia, entre 70 y 90; y Así todo, vaya, o sea, impagable", asegura la joven en dicho vídeo.

"Y es que esto es sólo la entrada, luego las consumiciones valen de cubata unos 22 euros y la botella de agua 14 , o sea es que vamos, ni hidratarte puedes ya", bromea la 'tiktoker'.

Comentarios

Los comentarios en la publicación son de lo más variado, pero muchos defienden los precios: "Hombre es que van David Guetta Calvin Harris… entiendo esos precios, no son el dj del pueblo de al lado";

"¿Impagable? Eso dilo por ti, son los mejores clubes del mundo es lo que hay"; "¿A quién se le ocurre ir a Ibiza sin dinero sabiendo que todos los lugares son súper top?"; "Pues normal. Es Ibiza y vas a ver los mejores dj del mundo, no es la discoteca del barrio. Es un espectáculo y suerte que estás en Ibiza. En Miami multiplica por dos todo eso", o "impagable no, Ibiza es cara, si quieres vas y si no, no vas. Si vas o asumes las consecuencias o te quedarás en un banco".

Otros dan recomendaciones: "Acabo de volver de Ibiza y recomiendo que busques promotores, rebaja muchísimo el precio"; "a Ibiza hay que ir a sentir su energía, disfrutar sus calas, sus playas y a comer rico" o "el mes pasado estuve en Hï y la entrada me costó 55 euros, los 55 euros mejor invertidos de mi vida".