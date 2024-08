Ibiza, el extraño caso de la isla turística sin parques acuáticos

«Estuve en Alicante con los niños, pasamos el día en un parque acuático y fue una pasada. Por veinte euros puedes pasar allí el día entero y está todo enfocado hacia a las familias. Me acordé de que, cuando era pequeña, también había parques de estos en Eivissa. Es una pena que ya no existan». Esta reflexión la realizó a este periodista Nieves Torres, una vecina de Sant Rafel, en una conversación informal. No es un pensamiento aislado, ya que en términos parecidos se expresa Antònia Marí Marí, una vecina de Sant Agustí: «Nos encantaba ir al Aguamar de Platja d’en Bossa. Pasábamos el día entero. Había espacios para los pequeños y los padres. Tenías una cafetería pero también podías traerte la comida y hacer picnic en el césped. Era un espacio familiar y en Eivissa cada vez hay menos de este tipo».

Las largas jornadas en el Aguamar forman parte de la joven memoria sentimental de Elena García Marí -16 años-, Irene Torres Marí -15- y Lucía Torres Marí -13 años-, hija y sobrinas de Antònia Marí. El pasado jueves 15 de agosto, en un rapto de entusiasmo, estas adolescentes crearon una página en Instagram en la que reclaman la reapertura del parque acuático Aguamar, propiedad de Palladium Hotel Group. «Un día nos dijimos que qué pena que el Aguamar esté cerrado y que habría que hacer algo para que se abriera. Y ese día nos animamos; venga, hacemos un perfil en Instagram para pedirlo. Fue todo muy inocente, ¿eh?», explica Irene Torres, a quien la entusiasta respuesta que ha tenido su iniciativa la ha dejado desconcertada: «A la mañana siguiente nos despertamos y resulta que teníamos mas de 1.000 seguidores. Flipamos».

Antònia Marí y las adolescentes que han impulsado la iniciativa, en la puerta del antiguo Aguamar. / Toni Escobar

Elena García cree que el cierre de los parques acuáticos en Eivissa va más allá de la rentabilidad o no del negocio y que forma parte de un modelo turístico que deja a un lado a las familias: «La sensación es que los residentes y las familias no importan. Ahora todo se enfoca al turismo de discotecas». Una opinión que comparte Antònia Marí: «Cerró también la bolera de los Multicines. ¿Cómo puede ser que hace veinte años las familias tuvieran más opciones que ocio que ahora?».

La ausencia de parques acuáticos es una anomalía en un destino turístico como Eivissa. En la isla de Mallorca hay siete parques acuáticos -uno en Alcudia, otro en s’Arenal de Palma, dos en Cala Millor y tres en Palmanova-. Y Menorca tiene cuatro parques de este tipo. Toda la costa de Levante, Cataluña, Andalucía y, especialmente, las Islas Canarias, cuentan con estas infraestructuras, muy apreciadas por el turismo familiar.

Oferta y demanda

«Creo que se trata de la oferta y de la demanda. Un parque acuático no deja de ser un producto empresarial. Si es rentable y sale a cuenta, el sector privado apostará por él», explica Alejandro Sandro, presidente de Fomento del Turismo de Eivissa. Sancho también admite que este tipo de producto no es el que está en la mente del empresariado local: «La evolución turística que ha tenido la isla en los últimos diez o quince años ha ido en otra dirección. Es cierto que en Eivissa han llegado a funcionar hasta tres o cuatro parques acuáticos y ahora no hay ninguno. Si esto es así, es que la demanda ha caído. Supongo que son ciclos».

Vista del estado actual de las instalaciones de Aguamar. / Toni Escobar

También considera que otras islas son más aptas para acoger estas infraestructuras : «Canarias tienen mayor espacio territorial, sin las limitaciones de terreno que sufrimos aquí. Eso les permite contar con unos parques acuáticos y de fauna que tienen un gran éxito y que están muy bien posicionados como marca a nivel internacional».

Desde el Consell de Eivissa no se comparte el análisis de que la inexistencia de parques acuáticos suponga que la oferta de ocio para el turismo familiar haya pasado a segundo plano. Así, el departamento de Turismo de la institución insular asegura que «haya un parque acuático o no, eso no influye en que venga turismo familiar. La oferta para este turismo es amplia en Eivissa y quienes nos visitan siempre ponen las playas como uno de los valores más destacados de la isla, no las piscinas». Aseguran que no faltan opciones de ocio ya que este tipo de turismo cuenta con «las jornadas de playa, las animaciones en los hoteles, ofertas como paseos a caballo, deportes acuáticos, actividad comercial... La isla tiene una amplia oferta para todos que es calificada muy positivamente por los viajeros».

Según el Consell, el turismo familiar no solo no se ha abandonado sino que es un objetivo prioritario durante las próximas ferias del sector: «Para hacer una promoción diferenciada, el departamento de Promoción Turística ha creado el sello ‘Family Moments’ para unificar esta oferta ya presente en la isla y dar la oportunidad a los establecimientos que quieran sumarse a este sello diferenciador, que permita a las familias encontrar esa oferta ya existente de una manera más fácil y coordinada». Esta iniciativa está actualmente en periodo de licitación.

«Se trata de un segmento de mercado que nunca se ha olvidado y que también está presente en el Plan de Marketing», aseguran desde la institución insular.

¿Parques sostenibles?

El aspecto de los parques acuáticos que provoca más suspicacias es su sostenibilidad hídrica en momentos como los actuales, en los que el agua es cada vez más un bien más escaso. Un parque de tamaño medio supone un gasto de 100.000 metros cúbicos de agua al año.

El sistema de bombeo en circuitos cerrados permite a estas instalaciones usar la misma agua de manera continua, aunque la normativa establece que el 5% se debe renovar para garantizar su salubridad, a lo que hay que añadir las pérdidas por evaporación.

«¿Es insostenible? Lo es. Pero no más insostenible de lo que puede ser cualquier otra nueva instalación turística», explica Joan Carles Palerm, presidente del GEN-GOB, quien recuerda que, según un estudio de la UIB, el gasto diario por persona y día en un hotel es de 300 litros, mientras que en los hoteles de lujo el gasto diario por cliente asciende a 500 litros. «Si en el solar del Aguamar se construyera un hotel, con toda seguridad ese hotel tendría más gasto de agua que un parque acuático», razona.

«Evidentemente, depende de las políticas de sostenibilidad de un hotel, de si hace separación de aguas grises, de si se aprovecha el agua de las duchas para regar el césped. Estos datos tienen muchos matices, depende de cada caso individual. Pero, en general, el consumo de agua de un hotel de alta gama, con piscinas, jacuzzi, spa... es altísimo, por encima de un parque acuático», explica Palerm.

«Dudo que logremos algo con esta campaña, pero al menos intentamos hacer algo de ruido y que se vuelva a hablar sobre el tema», admite Lucía Torres, una de las impulsoras de la iniciativa en favor de un parque acuático. De momento, la página de Instagram ‘Save Aguamar Ibz’ ya cuenta con 1.435 seguidores tras solo una semana de vida. «Damos las gracias a todos los mensajes de apoyo que hemos recibido. ¿Es imposible? Al menos, intentamos que la gente abra los ojos, ya que todo está enfocado a la fiesta y convertirán la isla en un parque temático», añade Irene Torres. Antònia Marí está orgullosa de la campaña que han iniciado las muchachas: «Lo consigan o no, habrá valido la pena».

Para elaborar esta información, este periodista ha intentado recabar, sin éxito, el punto de vista de Palladium Hotel Group, propietario de las instalaciones del Aguamar.

