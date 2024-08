Will Smith y la cantante India Martínez, juntos en Ibiza: ¿Colaboración musical?

A pesar de la polémica bofetada que Will Smith asestó al legendario humorista Chris Rock en los Oscars de la Academia, lo cierto es que su imagen se ha ido recomponiendo. Sobre todo a base de apariciones musicales muy bien seleccionadas, eventos por el 50º aniversario del hip hop e incluso por su reciente éxito cinematográfico.

Y parece que continúan las grandes noticias para los fans del de Philadelphia, y es que el rapero y actor ha confirmado algo sobre lo que se especulaba desde hace mucho: que un nuevo álbum viene en camino. Sería el primero en casi 20 años, concretamente desde ‘Lost and Found’, del año 2005.

El ganador del Oscar por 'El método Williams' estrenó su nuevo single, 'You Can Make It', en gala de los premios BET 2024 y recibió una de las mayores ovaciones de la noche en el teatro Peacock de Los Ángeles.

Nueva canción, ovnis e India Martínez

Tras el bombazo de que Will Smith comunicase la apertura de una nueva discoteca en Ibiza, UNVRS, donde antes se encontraba Privilege, informando al mismo tiempo de que el vídeo viral en todo el mundo en el que unas personas parecían estar grabando el paso de un ovni en la isla formaba parte de la promoción del nuevo club, el actor ha decidido empezar a grabar un nuevo tema de su próximo álbum en Ibiza (así lo atestiguan algunas de las fotos que ha publicado en su perfil de Instagram).

Lo que llama poderosamente la atención es que en una de esas imágenes, además de estar con el dj Black Coffee, también aparece en el cuadro la cantante española India Martínez, lo que hace sospechar que la compositora podría colaborar de alguna forma en el nuevo disco de Smith.

De momento, ninguno de los dos ha realizado ninguna declaración al respecto.

Y es que actualmente Will se está centrando en su carrera como cantante, dejando su vida como actor en un segundo plano. El mes pasado, el estadounidense fue uno de los invitados estrella en la Velada del Año, organizada por el popular streamer español Ibai Llanos. Hace unos días, también estuvo presente en el festival Starlite de Marbella.