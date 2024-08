La Unión por la Defensa del Agua pide una cuarta desaladora para Ibiza

La recién constituida Unión por la Defensa del Agua (UDA) reclama al Govern balear la construcción de una cuarta desaladora para hacer frente a la sobreexplotación y salinización de los acuíferos de Ibiza. Este colectivo se constituyó de manera oficial el pasado jueves y ha sido impulsado, principalmente, por vecinos del norte de la isla que están viendo menguados los niveles de sus pozos por la «explotación comercial irregular de muchos pozos que operan al margen de la ley», según denunciaron en su comunicado de presentación.

La nueva asociación se encuentra en una fase inicial y en plena campaña de recogida de firmas para sumar adeptos, con el objetivo de garantizar los recursos hídricos en la isla. El presidente de UDA, Mariano Costa Juan, defiende que, para lograr este objetivo, hay que fomentar «el ahorro del consumo y producir más agua».

De esta manera, su primera propuesta firme ante la escasez de recursos es apostar por la creación de una cuarta desaladora en la isla, que se sume a las de Vila, Sant Antoni y Santa Eulària. «Lo ideal es que estuviera por la zona de Sant Josep», apunta Costa.

Un claro indicativo de la gravedad a la que se ha llegado en la isla por la falta de agua es que en la asamblea para constituir la UDA se juntaron una cincuentena de personas en el restuarante Es Pi Ver, en Sant Miquel. «Ya se sabe que los ibicencos no nos movilizamos mucho. Pero esta asociación nace por necesidad, porque la gente ve cómo le va bajando el nivel del pozo o que enciende el motor [de la bomba] y apenas les sale agua», confiesa.

Problema global

Costa también deja claro que la nueva asociación no está formada únicamente por payeses. «La mayoría de la gente que vive en el campo no son agricultores, pero dependen del agua de pozo para su consumo personal. Además, si no hay agua, lo pagaremos todos», subraya.

El flamante presidente de la nueva asociación es también el secretario del Sindicato Agrícola de Santa Eulària, una entidad nacida a principios de siglo pasado. Aunque la mayoría de impulsores de la UDA provienen de Sant Llorenç, Sant Miquel y Santa Gertrudis, acudieron a esta organización de Santa Eulària para canalizar sus reivindicaciones por la defensa de los recursos hídricos.

De hecho, estos vecinos del centro y el norte de la isla comenzaron a advertir hace pocos meses que los niveles de agua de sus pozos estaban cayendo en picado. Según aseguran, uno de los motivos de esta reducción se debe «a la extracción no autorizada y que ahora se ha parado» y que se habría llevado a cabo en el Pou des Prat d’en Tanques, en Sant Llorenç. Por ello, una de las primeras iniciativas de la UDA será presentar alegaciones a la solicitud para comercializar agua que han presentado los propietarios de este pozo.

Alianza por el Agua

Por su parte, la Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera ha reclamado a las administraciones públicas un mayor control de los grandes consumidores de agua subterránea. «Hay un artículo del Plan Hidrológico que ya establece que se controle qué cantidad de agua se extrae respecto a lo que está autorizado [en los pozos]. Reivindicamos una mayor transparencia para conocer estos datos», indica el director de la Alianza por el Agua, Juan Calvo.

Calvo, que es consultor ambiental experto en conservación de humedales y recursos hídricos, advierte de que la sobreexplotación de acuíferos está afectando sobre todo a las áreas rurales, ya que las zonas urbanas disponen del suministro de las desaladoras. Por ello, insta a acelerar la puesta en marcha de la balsa de sa Rota para abastecer a los regantes de Santa Eulària y Sant Llorenç, así como la instalación de dispensadores de agua regenerada en las depuradoras que puedan aprovechar los agricultores.

