Pastel para todos: «Lo mejor del ocio nocturno en Ibiza es poder elegir entre varias discotecas con los mejores DJ del mundo»

La patronal del ocio nocturno en Ibiza no tiene por qué temer la apertura de un nuevo club, [UNVRS], en las instalaciones de lo que fue la discoteca Privilege, según defiende el gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez: «El éxito que tiene el mundo de la música en Ibiza se debe a que es una industria viva, que en todo momento está cambiando, modernizándose. Estamos siempre a la última tanto en seguridad como en sonido o iluminación. Hemos dejado atrás una macrodiscoteca como era Privilege, abandonada en los últimos años, con apenas mantenimiento, y se va a crear un producto nuevo». Abrirá sus puertas el año que viene. Benítez recuerda que el vídeo promocional, que se lanzó anteayer, en cuestión de horas superó los 50 millones de visualizaciones: «La gente querrá venir a ver esto. El éxito de Ibiza es que no hay una sola discoteca buena, sino muchas. Tenemos Pacha, Amnesia, DC-10 o Hï... Todas están entre los mejores clubes del mundo y pronto van a tener uno más». [UNVRS], según la nota de prensa de los promotores, quiere ser un hyperclub que mezcle «la esencia de los grandes espacios de conciertos y lo mejor de las discotecas».

En otras palabras, el representante de la patronal Ocio de Ibiza no cree que esta próxima apertura vaya a suponer un problema para el resto del sector, sino que defiende que las diferentes salas se retroalimentan. «Hace 20 años estábamos todos en guerra, luchábamos unos contra otros para ver qué discoteca se podía cerrar, y siempre decía lo mismo: el éxito es que puedas elegir entre varias discotecas de Ibiza con los mejores DJ del mundo. Eso hace que la gente vaya por todas las salas, escogiendo una dependiendo del día, y creo que el sector tiene claro esto». Detrás del proyecto [UNVRS] está Yann Pissenem, propietario, fundador y CEO de The Night League y corresponsable junto a Grupo Empresas Matutes de Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza. Para la promoción del nuevo club, ha contado con el actor estadounidense Will Smith, protagonista del vídeo promocional mencionado.

