La increíble y trágica historia de amor detrás del lujoso yate 'Lady Moura'

El yate 'Lady Moura' ha estado en Ibiza desde el 30 de junio hasta el pasado 7 de julio, cuando partió hacia Mónaco y, posteriormente, a Grecia, donde se encuentra actualmente.

Se trata de uno de los yates privados más grandes y caros del mundo. El millonario mexicano Ricardo Salinas Pliego compró este barco, valorado en alrededor de unos 200 millones de euros, al magnate saudí Nasser Al-Rashid en 2020.

Lo que hace tan especial este barco son los detalles con los que ha sido diseñado por el arquitecto italiano Luigi Sturchio y construido en los astilleros alemanes de Blohm+Voss. Entre esos detalles hay uno que ya muestra la apuesta por el lujo del dueño, como son las letras doradas del nombre y el escudo distintivo, realizados en oro de 24 quilates.

El interior del 'Lady Moura' se distribuye en una eslora (longitud) de 105 metros y 20 metros de manga (ancho). En ese espacio se distribuyen los cuatro niveles. Dos motores diésel de 6.900 caballos de potencia le dan una velocidad de 20 nudos, sin embargo el yate está diseñado con un sistema para compensar los pesos que reduce de forma notable el posible balanceo.

La historia de amor detrás de este impresionante barco

El 'Lady Moura' es el símbolo más opulento de la historia de amor entre Al-Rashid y Mouna Ayoub. Él conoció a esta mujer cuando ella tenía 18 años y trabajaba en un restaurante libanés de París. Se casaron en 1979 y el barco fue uno de los regalos que le hizo el magnate. El 'Lady Moura' sería para Mouna su palacio flotante en Baleares, pero, al final de su vida de casada, una especie de jaula de oro. La pareja se divorció en 1997.

El megayate 'Lady Moura' estrena la temporada en la nueva marina del puerto de Ibiza / Marcelo Sastre

Fue pocos después cuando Ayoub escribió un libro sobre su historia: "Es el testimonio de una mujer sometida a las leyes de una sociedad machista, fundamentalista y retrógrada", afirmó más tarde. "La gente no lo entiende. Dicen que me colmaron de oro, diamantes, vestidos y automóviles. Eso es cierto. Pero cuando eres rechazado por toda una sociedad, toda la riqueza del mundo no es suficiente". Ha sido objeto de torrentes de abusos por parte de la prensa saudita, que dice que se casó por dinero y se separó únicamente para gastar los miles de millones de su marido.

En la actualidad, Ayoub, posee más de 2.700 piezas de alta costura, lo que convierte su colección en una de las más grandes del mundo. El pasado 20 de noviembre, 252 de sus piezas, diseñadas por Karl Lagerfeld para Chanel, salieron a la venta en París.

Nunca se pone el mismo vestido dos veces y, en ocasiones, nunca. Calcula que el 90 por ciento de los lotes de subasta de Chanel nunca se han lucido en público. En cambio, se han conservado en cajas especiales que se colocan en posición horizontal y se protegen de la luz, el polvo, la humedad y el archienemigo, las polillas, en un almacén de alta seguridad en las afueras de París.