Las discotecas de Ibiza viven otro gran verano: «El éxito es la diversidad»

A falta de que termine la temporada en octubre y se puedan obtener las cifras globales para hacer un balance más concreto, en el sector del ocio nocturno hay una satisfacción generalizada por la actividad de este año, según se desprende de las palabras de José Luis Benítez, gerente de la Asociación Ocio de Ibiza. «Nuestros asociados están muy contentos, están saliendo unos números bastante buenos. El mes de julio fue algo extraño, pero en Fitur [la Feria Internacional de Turismo que se celebra anualmente en Madrid] ya dije que si esta temporada las cifras bajaban entre un 3% y 5% con respecto a la anterior, aun así tendríamos un gran verano», apunta en conversación con este diario.

Con todo, pide realismo y defiende que no se puede pretender que haya crecimientos continuados año tras año: «Debemos tener los pies en el suelo y no valorar cada año un 5% más de subida, sucesivamente, porque la isla tiene la capacidad que tiene. Creo que la temporada 2023 fue histórica y la de 2024, por lo que llevamos, será muy positiva, a pesar de que quizás no alcance los números del pasado año».

El gerente de Ocio de Ibiza explica que el mes de septiembre también suele ser muy positivo para el sector, que «volverá a cerrar en octubre para intentar alargarlo al máximo». «Las entradas ya están a la venta y hay muchas peticiones. La temporada tendrá números muy parecidos a la del 2023».

Preguntado por las rivalidades entre discotecas a la hora de contratar a los DJ, asegura que «no hay ninguna guerra porque cada cual tiene sus nombres. Cada sala intenta tener lo mejor para ella; se puede comprobar que apenas hay traspasos de DJ». En este sentido, niega que la apertura en 2025 de un nuevo club, [UNVRS], en las antiguas instalaciones de Privilege, vaya a suponer un problema para el resto de empresas de ocio nocturno: «Si hay gente en la nueva sala, habrá gente en todas las demás. Lo bueno de Ibiza es que hay varias discotecas potentes. Su éxito es la diversidad».

Según los cálculos previos que realizó Ocio de Ibiza, durante el fin de semana de las fiestas de apertura de 2024 (a finales de abril), incluyendo el lunes posterior, pasaron «entre 26.000 y 27.000 personas» por las pistas de baile de sus asociados, a lo que hay que sumar quienes acudieron a otros clubes. La patronal también calculó que estos openings suponían la activación de unos 3.000 puestos de trabajo, aproximadamente. Ya entonces todo apuntaba, de nuevo, a una buena tendencia. «La isla está funcionando muy bien, pero el problema es el alquiler turístico ilegal, que ha quitado del mercado viviendas que eran para trabajadores y residentes», añade Benítez, quien hace referencia a que las plazas turísticas legales que hay en Ibiza son 100.000 según el Consell, lo que evidencia que parte del turismo se aloja en la oferta ilegal. «Hay días con una presión de 250.000 o 300.000 personas. Quienes no van a plazas oficiales, no sabemos dónde están».

Más viajes, más cortos

Por otro lado, diferentes patronales coinciden en que los viajes a la isla se están acortando y que en muchas ocasiones se concentran en los fines de semana y los días anteriores y posteriores: de jueves a lunes por la mañana. Ya no son tantos quienes vienen por una o dos semanas enteras. En todo caso, Benítez no cree que este fenómeno venga marcado por los clubes, al ser buscados por muchos turistas en la parte final de la semana: «Hay dos salas que tienen sus grandes fiestas los lunes y están funcionando igual. La gente se mueve, ahora todos viajamos y salimos. Hay tantísimos vuelos que puedes escaparte a cualquier sitio de Italia, Francia o Alemania y te plantas allí en dos horas. Cuando tienes vacaciones, ya puedes alargar tus viajes un poco más; si no, te escapas el fin de semana, pero en Ibiza se está funcionando todos los días». Cita al DC-10, cuya fiesta principal se celebra el lunes «con mucho éxito». «Es verdad que la gente viaja menos, pero lo hace muchas más veces. Hay una mayor conectividad aérea», reitera Benítez.

