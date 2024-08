Críticas al trámite para el pago de impuestos

El PSOE de Vila denunció ayer el «desconcierto de muchos residentes en el municipio con la tramitación del pago voluntario de los impuestos y tasas de este ejercicio». Los motivos, apuntan, son «los cambios que se han realizado en la tramitación y el nuevo plazo de pago que no han sido notificados o informados de forma correcta a la ciudadanía». El PSOE critica el cambio de las fechas, «que se han adelantado (...) la falta de información de la ciudadanía porque no se ha comunicado en tiempo» ya que «la primera información el Ayuntamiento la ofrece el 2 de agosto, un mes después de el inicio del período voluntario de pago». «La ciudadanía no ha recibido ninguna información de forma personal de estos cambios».