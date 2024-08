Crisis de vivienda: Es Gorg, el asentamiento nómada de Ibiza

El solar se encuentra en el polígono industrial de es Gorg, en una parcela que se ha habilitado como aparcamiento público gratuito. Si las fotos áereas de Google Maps y de Google Street View no engañan, hace un año en esta parcela apenas había media docena de coches y un par de autocaravanas estacionadas. Este verano el panorama ha cambiado completamente, y en este solar de tierra ahora se apiñan decenas de autocaravanas, caravanas, furgonetas camperizadas, turismos y algunas tiendas de campaña. Un nuevo asentamiento de infraviviendas que ha surgido en pocas semanas y que puede observar todo aquel que circule por la carretera E-10.

En el asentamiento de es Gorg el abanico de residentes que encontramos es muy amplio. Basta comprobar el estado de revista de algunas autocaravanas para comprobar que no todo el mundo que pasa aquí la noche es alguien con problemas económicos. Los hay que duermen aquí como una opción vital. También hay gente que lo está pasando realmente mal, muy mal.

Caravanas, tiendas de campaña, turismos... cualquier techo puede servir de refugio. / Marcelo Sastre

Dormir en el suelo

En el escalón más débil encontramos a María. Vive en una tienda de campaña de Decathlon, la más pequeña y barata, la que cuesta 30 euros y tiene unas dimensiones mínimas: 130 centímetros de ancho, 210 centímetros de largo y 107 de alto. Apenas un sudario. Un lugar invivible, como confirma su misma inquilina: «Es horrible. Terrible».

María llegó a este terreno hace tres semanas procedente de Can Rova, donde tenía alquilada una caravana. Allí vivía con su hijo de 10 años y, al quedarse sin techo, ha enviado al pequeño con su tía, que vive en Santander. Ahora sus posesiones son una motocicleta y lo poco que cabe en la tienda de campaña. Su plan inicial era continuar en Ibiza hasta que terminara la temporada turística, pero la situación actual está haciendo mella en su ánimo y en su salud mental.

«Trabajo en un hotel de Palladium y por las noches en un restaurante de Dalt Vila. Cuando me echaron de Can Rova pedí a mis jefes si me podían encontrar algún sitio donde alojarme pero está todo completo», explica esta mujer: «Quiero ser responsable con mi trabajo y aguantar hasta el final, pero no sé si llegaré hasta final de este mes. Las condiciones aquí son críticas».

María duerme en el suelo, apenas cubierta con la tela de la pequeña tienda, y dice que así es imposible pegar ojo: «No tengo agua ni luz. Hace muchísimo calor. Hay moscas. Apenas duermo. Voy cansada siempre. No sé si aguantaré muchos días más así». Es su primer verano trabajando en Ibiza y probablemente el último: «No tengo por qué aguantar esta situación».

Ropa tendida y una caravana. / Marcelo Sastre

Nómadas felices

Sin embargo, también hay gente que en este asentamiento ha encontrado un hogar. Es el caso de Miki, un italiano que vive en una autocaravana de aspecto destartalado pero que todavía funciona. Asegura que es «muy feliz» aquí y que tiene todo lo que necesita: «En esta autocaravana se duerme muy bien, estoy cómodo. Tengo ducha, cocina… ¡incluso una cafetera italiana! Si puedo ir limpio y tengo café, todo está bien».

Miki trabaja de repartidor y redondea el sueldo trabajando de mecánico, con lo que se ha convertido en el reparador de las autocaravanas de es Gorg. Parte de lo que gana lo envía a sus hijos -uno de ellos vive en Inglaterra y el otro en Polonia- y este verano ha decidido pasarlo entero en la isla. «El agua la tomo de la fuente de Sant Rafel y con cinco euros lleno todo el depósito. He hecho amigos aquí. Todos nos cuidamos, nos vigilamos, hemos creado un círculo de gente de confianza. Fíjate que yo duermo con la puerta de la autocaravana abierta. Esto es como un pueblo».

Una de sus mejores amigas en el asentamiento es Luisa, una mujer de Zaragoza que lleva tiempo instalada en Ibiza. Vive en una furgoneta camperizada, se declara una enamorada de la vida sobre ruedas y lamenta todos los años que ha estado pagando alquiler: «Todo ese dinero lo tiré a la basura». «Estaba de alquiler en unas viviendas de protección oficial. Al ser VPO, estaba prohibido alquilarlas por más de 600 euros. Nosotros pagábamos 600 euros por contrato y otros 600 bajo mano, en negro -explica esta mujer-. Cuando llegó la pandemia, yo estaba en ERTE y solo cobraba 15 horas a la semana. Les pedimos que nos rebajara el alquiler y el tío no nos quiso bajar ni un euro».

Entrada del solar, que oficialmente funciona como aparcamiento. | MARCELO SASTRE

Cansada de quienes califica de «chupasangres», ha convertido una furgoneta en su hogar. Está encantada con el asentamiento de es Gorg, aunque admite que «la primera noche intimida un poco», y pide que se deje tranquila a la gente que ha optado por este estilo de vida: «El otro día unos policías locales de Sant Josep me trataron de forma muy grosera, golpeando la puerta de la furgo como si fuera una criminal y gritando ¡¡abran, policía!! Miren, no tenemos donde ir. Si quieren hacer las cosas bien hechas, habiliten un espacio y nosotros ya pagaremos una cantidad por estar allí».

Vendedores y limpiadores

Estos asentamientos son una especie de zona de sombra y, entre sus residentes, encontramos a quienes sobreviven con trabajos en negro o en los márgenes de la legalidad. Es el caso de una familia que vive en una caravana y que, con un toldo, se ha montado una terraza con una mesa donde, con la precisión de una cadena de montaje, elaboran bocadillos, cortan fruta, la meten en neveras y cargan el coche para ir a la playa y dedicarse a la venta ambulante. Cuando nos ven llegar, la mujer oculta el material y cierra el toldo con una cremallera. El hombre nos atiende mientras introduce las neveras en el coche.

«Para nosotros el verano ya se está acabando. En dos o tres semanas nos volvemos a Jaén -nos comenta-. Tenemos al chico escolarizado allí. Así que terminaremos de hacer la temporada en la isla y nos volvemos a casa». Otros años habían alquilado una habitación, pero desde que compraron una caravana, que remolcan con su vehículo, prefieren alojarse así: «Ahorramos más. Aquí ni hablamos con los otros vecinos. Somos currantes. Hacemos lo nuestro y ya está».

Muy distinto es el caso de Abdul, un emigrante procedente del Sáhara Occidental que tiene contrato y trabaja en Valoriza, la empresa con la que el Ayuntamiento de Ibiza tiene contratado el servicio de limpieza y recogida de basuras: «Antes estaba en un rent a car y ahora estoy en Valoriza. Me pagan 1.300 euros al mes. Está bien pero con eso no se puede vivir en una casa, así que me he montado esta cabaña».

Se trata de una tienda de Decathlon pero del modelo más amplio y cómodo, cuesta 130 euros, en el interior se puede estar de pie y hay dos espacios separados: al fondo, tiene el saco de dormir; en la entrada, se ha montado un modesto salón de té que ha adornado con muebles que ha encontrado en contenedores: «Estoy acostumbrado a vivir en tiendas de campaña. Aquí me hago mi té todas las mañanas, que para los saharauis es algo indispensable».

Abdul ha hecho buenas migas con Miki y Luisa. Dentro de lo que cabe, se consideran afortunados: «Fíjate en los de Can Rova -dice Luisa-. ¡Pagaban por estar en una chabola! Aquí, al menos, estamos de gratis».

