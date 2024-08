Visitas guiadas para conocer los comercios más emblemáticos de Vila

Visitas guiadas gratuitas por los 11 establecimientos de Vila que cuentan con el sello distintivo de comercios ‘Emblemàtics balears’ que concede el Govern. Esta es la iniciativa que presentó en la mañana de este martes en el Mercat Vell el Ayuntamiento de Ibiza de la mano de su regidor de Turismo, Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, que explicó: «Es una ruta que sirve para impulsar tanto el producto como el comercio local, que tan bien ha sabido adaptarse a los cambios generación tras generación».

Minchiotti (camisa blanca) en la entrada de la Sombrería Bonet, uno de los negocios que integran la ruta. | CIE

Minchiotti detalló la finalidad de un proyecto que se impulsa por primera vez en un municipio de las Balears: «La visita guiada es una actuación que pone en valor la importancia de los comercios emblemáticos y de los mercados municipales en la historia de Ibiza. No podemos construir una Vila dinámica sin hacer partícipes a este tipo de establecimientos en iniciativas como la que presentamos hoy». «Es una actividad que está dirigida tanto a los turistas como a los residentes en Ibiza, ya que pienso que la explicación de la ruta puede aportar información nueva incluso para la gente de la isla», agregó.

Recorrido de la ruta

La excursión, que cuenta con las explicaciones de un guía turístico, empieza en el Mercat Vell con la visita a la Frutería Pepita. La ruta «va a parar en cada uno de los establecimientos ‘emblemàtics’», según afirmó Rocío Zaragoza, integrante de la Asociación de Guías Turísticos, que agregó: «La visita no consiste únicamente en detenerse en todos los comercios emblemáticos de Vila. También habrá una explicación que conecta todo lo que se va viendo con la historia de Ibiza».

Durante el recorrido los visitantes también podrán disfrutar de la explicación sobre distintos «puntos emblemáticos del municipio, como la estatua de Vara de Rey o el Teatro Pereyra», tal y como afirmó Zaragoza. La ruta concluirá en el Mercat Nou, lugar en el que los excursionistas podrán degustar varios productos típicos de Ibiza proporcionados por la cooperativa Carn&Coop.

Por su parte, la directora insular de Recursos Humanos y Promoción Económica del Consell de Ibiza, Pepa Costa, afirmó que los comercios que integran la ruta han sido «claves» para contribuir «a la dinamización de la vida y la economía de la ciudad» y destacó que varios de ellos han estado «regentados durante generaciones por familias de ibicencos».

Once comercios históricos

Son 11 los comercios ‘emblemáticos’ ubicados en Vila, que es el municipio de la isla que cuenta con más establecimientos adheridos a este distintivo, según informó el Ayuntamiento a través de una nota de prensa: Can Vinyes, Cafés Ibiza, Can Pascual, Can Vadell, Frutería Pepita, Natural, la librería y papelería Ca’n Verdera, la pastelería Bonanza, la pastelería Fina, S’Hort Nou y la sombrerería Bonet. También tiene este sello la armería Balanzat, aunque ya está cerrada.

Las rutas, que tendrán una duración aproximada de dos horas, empezarán a partir del próximo viernes a las 11 horas. Los interesados pueden inscribirse acudiendo a la Oficina de Información Turística en la Cúria, por teléfono (673772451) o por correo electrónico (informacionturistica@eivissa.es).

La actividad se realizará en grupos reducidos, de unas veinte personas, y está prevista todos los viernes. El regidor afirmó que «en función de la demanda», las visitas guiadas pueden alargarse hasta octubre.

El proyecto ha estado impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Guías Turísticos, Pimeef, Consell de Ibiza y el Govern balear. De hecho, el director general de Empresa, Autónomos y Comercio autonómico, José Antonio Caldés, calificó durante la presentación de «modélica» la iniciativa. Además, señaló que desde el Govern se continúa «trabajando para sumar comercios al proyecto Emblemàtics: «Actualmente estamos avanzando en temas que nos preocupan, como es el relevo generacional en estos comercios».

Desde el Govern indicaron a través de una nota de prensa que «el objetivo de esta iniciativa es dar a conocer a la ciudadanía la importancia económica, histórica y patrimonial de estos establecimientos tradicionales».