Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Estamos estudiando cobrar por aparcar en el ‘parking’ del mirador de es Vedrà»

Continúa acercándose mucha gente a los miradores de es Vedrà. El sábado contamos entre 300 y 400 solo en el principal. Otros veranos las cifras eran aún mayores y sigue la venta ilegal de mojitos en la zona. Un vendedor nos dijo que de vez en cuando les multan, y no con cuantías bajas, pero si siguen llevando a cabo esa actividad es porque les sale rentable.

Muchas veces el problema que tenemos como Administración es el hecho de no poder actuar de ciertas maneras. Con la ordenanza de música, por ejemplo, si quien incumple no rectifica, se le multa inmediatamente y se le precinta el equipo de sonido. También se está pidiendo poder precintar pisos turísticos, de manera que las actuaciones cautelares puedan ser mucho más contundentes. Pues bien, en este caso necesitaríamos poder trabajar un poco en la misma línea. Desde la Administración también se ha hecho un llamamiento a bajar la presión en estas zonas. Se ha pedido a las oficinas de turismo que tampoco informen mucho sobre ellas, sino sobre la parte donde está el parking, donde se está un poco mejor. Y creo que la instalación de vallas laterales [en la carretera] también ha ayudado a bajar mucho la afluencia. Aun así, hay gente que aparca a dos kilómetros. Pero ya no tenemos coches de arriba abajo de la carretera aparcados en un lateral; y hay más presión policial, aunque creo que lo que también hay es mucha inconsciencia. Hay niños corriendo de un lado a otro, por el hilo del acantilado. No entiendo cómo la gente es tan sumamente inconsciente.

El sábado, en nuestra visita a la zona, vimos esas vallas de madera, pero hay quienes se van un poco más lejos para poder dejar el coche a un lado de la carretera. ¿Se podría ampliar la línea de quitamiedos?

Se puede hacer todo, pero creo que debemos ir más allá. Tenemos que conseguir que los coches no lleguen ahí. Y que los que llegan, que sea porque lo hacen de forma ordenada. Si no, al final tendremos que poner quitamiedos hasta es Cubells.

¿Hay contacto con el resto de instituciones para encontrar una solución a este problema?

Sí, y estamos pendientes de cerrar una reunión con el conseller de Medio Natural, con la dirección de Espacios Naturales, porque ellos también deben actuar y me consta que lo están haciendo. Aquí no debe intervenir solo el Ayuntamiento, sino el conjunto de Administraciones con competencias en estos espacios, también para ver hasta qué punto podemos llevar a cabo actuaciones contundentes. Lo más contundente que se me ocurre es vallarlo todo, pero es un espacio natural y tampoco lo podemos hacer. Ni el espacio ni el reglamento lo permiten. Hay que fijarse en la regulación del parking grande que hay [antes de bajar a la playa]. Estamos hablando con la propiedad para ver cómo lo podemos regular.

¿Qué vía se está estudiando?

Que se pueda cobrar un mínimo para aparcar y así tener un mantenimiento del aparcamiento, una ordenación del mismo y coordinar, así, las visitas a toda esta zona. Hoy día todos estamos acostumbrados, en cualquier espacio protegido que visitemos, a pagar tres, cuatro, cinco o seis euros para aparcar y verlo. Es complicado que la Administración lo pueda hacer, por eso abogamos por hacerlo de forma controlada y conjunta con la propiedad. Tenemos que saber seguro hasta dónde podemos llegar. En este municipio hay una veintena de parkings públicos que no están ordenados.

¿En qué zonas?

Pues no solo en las playas, también alrededor de Sant Josep, Sant Jordi o Cala de Bou. Hay muchos disuasorios y tenemos que llegar a un punto de coordinación y ordenación. En eso estamos ahora. Estamos hablando el Govern, la propiedad, el Consell y el Ayuntamiento. No se trata de que la gente no vaya, sino que se haga de una manera más ordenada, y si no cabes, fuera. Después, hay restaurantes en la zona que también tienen que vivir y hemos de mirar que la gente pueda llegar de alguna forma y aparcar. Hay una cuarta pata: la Delegación del Gobierno o la dirección insular, porque la ordenación del tráfico en esta carretera, al ser una vía interurbana, le correspondería a la Guardia Civil. Tener éxito es bueno, pero hay que intentar no morir de éxito. Perseguiremos toda actuación promocional de actividades en zonas protegidas y ciertos espacios.

Un vecino nos comentaba la preocupación de quienes viven cerca de los miradores, ya que hay caos por la gran cantidad de coches (algunos estacionan en la carretera) y lo que supondría esto si algún día hubiese una emergencia. ¿Es factible movilizar allí a agentes de movilidad cada tarde-noche?

No, al final lo que será factible será controlar quién entra en estos caminos. Hay que limitar el acceso a los mismos. Tienes derecho a entrar en patinete, bicicleta o andando, pero no a hacerlo con un vehículo. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es poner controles de acceso en los diferentes caminos desde la carretera, de manera que puedan entrar los vecinos y quienes ellos marquen.

Es decir, ¿se está estudiando poner una cifra tope?

No, no es ni una cifra. Los vecinos y punto. La carretera te llevará al parking, y hasta allí podrás ir [en coche]. ¿Que queda sitio? Bien. ¿Que no tienes? Pues tendrás que irte.

En el aparcamiento que hay más arriba, antes del sendero que lleva al mirador principal, la gente sigue intentando entrar incluso cuando está a rebosar. Entiendo que en casos parecidos, al llegar al completo, tendría que impedirse la entrada físicamente, por ejemplo con barreras, una vez que se llegue a un acuerdo con la propiedad sobre cómo hacerlo, si los dueños dan el visto bueno a habilitar un parking.

Correcto. Y no solo con la propiedad, también con las Administraciones tutelantes. El reglamento de la zona protegida, que se publicó en diciembre de 2022, marca espacios en los que se podría hacer algún tipo de aparcamiento público y espacios en los que hoy en día se está aparcando que se tienen que vetar y cerrar. Prácticamente el único de los terrenos que marca como posibles sitios para albergar un aparcamiento es el parking donde dejamos el coche para ir a la playa, antes de bajar [a Cala d’Hort]. Ya abajo, la gente aparca en la curva y dentro del torrente. Nos pide que la zona donde ahora se estaciona alrededor de es Boldador se marque como no posible [saca el mapa del reglamento publicado en el BOIB], y al lado nos deja una pequeña parte que podría ser aparcamiento, siempre controlado y regulado; y se nos solicita que se paralicen los estacionamientos en el torrente, del que ya hemos cerrado una parte. En el cruce para ir a Cala Vedella, también hay un trocito que se marca con posibilidad de que sea una zona para aparcar.

El terreno que hay justo antes del sendero para ir a pie al mirador principal también está marcado como posible [«parking a regular»]. De hecho, allí deja el coche muchísima gente.

Sí, pero la propiedad debe querer, y ya nos dijo que no quería aparcamiento. Lo anularemos. Lo que hay que hacer es poner límites a los caminos de acceso hacia estas zonas y dirigir a la gente hacia un único aparcamiento.

Entonces, ¿es irregular aparcar en el terreno que mencionaba en mi pregunta?

Si la propiedad llama a la policía o a una grúa y pide que se lleve a los coches, lo puede hacer perfectamente. Al fin y al cabo es una propiedad privada. En el otro parking que hay antes de bajar a la playa, no, porque en ese caso hay un acuerdo explícito con la propiedad. En este terreno debe haber un control, una ordenación, que se pueda limpiar y que cuando llegue el invierno se desmantele la instalación del aparcamiento y quede como zona abierta.

Aparte de la venta ilegal de bebidas y la famosa fiesta que hubo este verano, ¿de qué otras actividades tienen conocimiento que se hayan producido en el mirador de es Vedrà?

Cualquier actividad que se produzca con un interés comercial en este espacio es una actividad ilegal. Lo que hizo el dj Diplo [a priori] no se consideraría como una actividad. Se considera como tal porque el uso de su Instagram [donde difundió imágenes de la fiesta] es un uso comercial, promocional. En un momento dado, una grabación que se haga con un objetivo comercial y que se pille en las redes sociales, podría ser susceptible de sanción.

¿Han detectado casos similares este verano o el anterior?

Este verano, no; el anterior, una boda.

Y los ciudadanos, ¿qué podemos hacer ante el problema de la masificación en general?

Al final nos quejamos de la masificación, pero todos viajamos, todos queremos ser turistas. Los billetes se han abaratado mucho. Pasa en Venecia, en París, en muchos sitios del mundo. La misma gente que se queja, ¿es consciente de que cuando coge un avión está provocando lo mismo? El día que estuvimos en el Consell con el embajador del Reino Unido, le pedía que hiciese entender a sus conciudadanos que el problema que tiene Londres de gentrificación también lo tienen los diferentes sitios a los que vuela un británico. Si un británico viene a Ibiza y se aloja en un Airbnb, está contribuyendo a aquello por lo que está protestando en Londres. No somos conscientes de que todos somos partícipes. Yo ya hace tiempo que no voy a un Airbnb o similar, porque al final te das cuenta de que no contribuyes a la economía local y que estás dañando una ciudad. Hemos de ser conscientes. Creo que nosotros mismos, cuando viajamos, también tenemos que ser responsables en este sentido. ¿Cuando vamos fuera, los ibicencos cumplimos con aquello que le pedimos a la gente que viaja hasta Ibiza? ¿Vamos a entornos legales? ¿No compramos productos de la venta ambulante? ¿No aparcamos donde no podemos? Como equipo de gobierno municipal, somos unos convencidos de que ya hemos llegado a los límites y que ahora tenemos que ir, por todos los lados, contra las actividades ilegales.

Suscríbete para seguir leyendo