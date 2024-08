Yo sobreviví al autobús de Ibiza

Empezamos bien. La parada del bus de Can Bonet parece, como de costumbre, un estercolero. En el asiento y en el suelo, además de un gapo descomunal, hay un trozo de manzana mordida, un montón de picos desparramados y, al lado de estos, una especie de galletas pastosas de color chocolate derretidas. En la parte campestre anexa a esta instalación, basura a tutiplén: dos Danone naturales enteros, latas, la bolsa de los picos (semillena), un envase de mortadela clásica Campofrío… Porquería por un tubo, como siempre. Y como siempre, el tótem de la smart island (sic) ni funciona ni se espera que lo haga. Las conexiones para recargar el móvil están oxidadas, la pantalla (sucia, llena de chorretones de barro) ni se enciende (son las 7.30 horas y, probablemente, la batería solar todavía esté descargada). Normalmente, si pulsas en el botón de información, suena una voz enlatada imposible de descifrar, más que nada porque el ensordecedor ruido de la autovía tapa ese audio.

A ambos laterales del tótem hay un mapa (que debería estar oculto por una pegatina) en el que aparecen dibujadas las líneas de autobuses de la isla, ninguna de las cuales se corresponde con las actuales. Por ejemplo, la que va a Platja d’en Bossa es, según ese plano, la D3 o D2. Mando el mapa a la madre de Carla, que, muy segura, me contó un día antes que fue hasta esa playa en la L14. «¿De qué año es ese plano?», responde con sorna.

Un porro y arriba

Sólo hay tres personas a esas horas esperando al bus. Hace un mes decidí prescindir de este transporte porque iba tan cargado que muchas veces o no paraba o éramos tantos aguardando que sólo entraba la mitad. Y dentro íbamos como sardinas en lata. Hoy, sin embargo, hay asientos libres. A mi lado se sienta un hombre que ha dado dos caladas profundas a un porro (que tiró aún encendido al descampado, entre los envases de Danone y la mortadela) antes de subir.

Para sentarme, eso sí, tengo que esquivar un cable que cuelga del pasamanos superior, que el pasajero que hay delante de mí ha conectado allí para cargar su móvil. El cable me hace cosquillas en la pierna. Cuando en Sant Rafel tiene que levantarse para que salga el pasajero que hay a su derecha, cuelo el cable entre su espalda y el asiento. Ni se da cuenta, pues tiene la vista fija en Tik Tok, en vídeos en árabe que escucha a todo volumen. No es el único. Dentro, nadie se corta: se escuchan a todo volumen bachatas, el discurso de un santón senegalés, una videoconferencia en directo con algún país de América del Sur… El jaleo de esa torre de Babel sobre ruedas es considerable porque pocos usan auriculares. Lo de costumbre en esa línea.

El bus se descarga en la rotonda de Privilege: bajan 10 subsaharianos que trabajan en las obras. En la parada de Blanca Dona, el tótem marca («now») las 18.47 horas e informa (sic) de que el próximo autobús pasará por allí a las 19.07 horas. Miro mi reloj: son las 7.59 horas. Más abajo, el tótem del Recinto Ferial marca las 7.53, ¡bien!, cerquita de la hora real (8.04). También se informa en el monitor de que el próximo bus de la L3 llegará en 14 minutos. Llega allí en uno. Aunque oficialmente no están en servicio, los tótems están conectados. Los lugareños ya estamos curados de espanto, pero seguro que los turistas acaban desconcertados ante semejante caos informativo.

Tótem de es Gorg destripado. / Toni Escobar

Y para no haber sido activados aún, algunos, como el de la parada del aparcamiento de es Gorg, ya son pura chatarra. El de es Gorg está destripado, literalmente abierto en canal. Sus dos altavoces (esos tan rematadamente malos, marca Sanda, que suenan a lata) están a la vista, como sus cables, circuitos integrados e, incluso, la batería. Allí, por cierto, son las 10.12 horas (la real, 8.17 horas). Detrás de esa parada hay tres bicicletas amarradas al aparcamiento instalado para ellas, las tres sin ruedas. Y el toldo que debería proteger de la insolación a quienes aguardan la llegada del transporte público, hecho jirones. Los alrededores son un auténtico estercolero, quién sabe si porque el alcalde ya ha tirado aquí la toalla de su cruzada contra la suciedad urbana o porque desconoce que este paraje dejado de la mano de dios se halla dentro de su jurisdicción.

Se tarda menos andando

En la estación del Cetis busco los horarios del bus para ir a Talamanca. Quiero comprobar si lo que me contó Luisa es cierto. Pues no, se equivocó. En realidad, se quedó corta. Luisa estudia en Valencia y cada vez que vuelve a Ibiza se tira de los pelos porque, a diferencia de esa ciudad, nuestro transporte público es «un desastre». Por ejemplo, dice que para ir desde ses Figueres hasta Vila tarda lo mismo andando que la frecuencia en la que llega cada bus: «45 minutos». En eso es en lo que se queda corta: según los horarios, hay frecuencias cada hora, cada hora y 15 minutos, y cada hora y media, según el momento del día. Luisa ha renunciado a moverse aquí en bus. Su madre le deja el coche.

En ir y volver a Platja d'en Bossa empleó tanto tiempo como el que se necesita para volar de Ibiza a Berlín

Pero a Carla (la de la L14) no le queda más remedio porque, a diferencia de Luisa, es menor de edad. Quedar con sus amigas en Platja d’en Bossa para darse un chapuzón requiere una exhaustiva planificación. Y paciencia: no sólo puede pasar lo peor, es que pasa siempre. El pasado fin de semana, cuenta, subió al L8 a las 15.30 horas en la parada del centro médico de Cala de Bou y no llegó al Cetis hasta una hora después. Amén de salir tarde 15 minutos (que dice que es lo corriente), «se paró en medio de la carretera para el cambio de conductor». Literalmente, en medio, asegura. Hasta creó un atasco: «Los coches no paraban de pitar, pero como si nada. Los dos conductores se pusieron a hablar entre ellos un buen rato, unos cinco minutos». Desde el Cetis cogió luego el L14, que fue puntual y sólo tardó «unos 15 minutos» en llegar al destino. Al caer la tarde, a las 20 horas, lo mismo pero al revés: el L14 salió a tiempo, pero el L8 encendió el motor 20 minutos tarde. Tardó otra hora en llegar a Cala de Bou, donde bajó a las 21.30 horas. Esa tarde, empleó en viajar en el autobús tanto tiempo como el que se necesita para volar de Ibiza a Berlín. Del uno al 10, le pone «un dos» a ese servicio.

Pelotas, botellas y hielo

En el Cetis, dos turistas corren que se las pelan para sacar dos billetes en la taquilla para viajar hasta Sant Antoni. El conductor no los despacha a esas horas en la estación, aunque sí a partir de la siguiente parada, que no está lejos. Sin embargo, en los andenes de abajo, de donde sale el L11 hacia ses Salines, el conductor no pone esos reparos. ¿Por qué en una línea sí y en otra no? Es otro de los misterios insondables del transporte público de Ibiza.

Uno de los pasajeros que va a ses Salines lleva una mochila y una bolsa llena de pelotas de goma del tamaño de un balón de fútbol. Diversificación del mercado, se llama: si otros venden pareos o watermelon, él pelotas

El pasaje del L11 es variopinto, otra muestra (como el de la L3) de los diferentes actores que intervienen en esta película (¿de terror, de comedia?) diaria que supone ir en un bus y sobrevivir en el intento. A esas horas suben un fotógrafo que luego descenderá junto a la montaña de sal de Salinera; cinco turistas que quieren darse un chapuzón en aquella playa (uno con sombrilla), tres trabajadores (se bajarán en diferentes paradas), y tres vendedores subsaharianos que aunque entran en momentos diferentes, se saludan. Uno de ellos lleva una mochila y una bolsa llena de pelotas de goma del tamaño de un balón de fútbol. Diversificación del mercado, se llama: si otros venden pareos o watermelon, él pelotas. Sale a las 10.33 horas (tres minutos tarde), según mi reloj, aunque el del autobús marca las 9.47 horas (empiezo a pensar que hay un virus informático que ha contagiado al sector del transporte por carretera). Temperatura (según el reloj del bus), 16 grados, nueve por debajo de la real.

En la parada de la avenida de Sant Josep sube otro vendedor, este más cargado. Lleva tres grandes bolsas de rafia. Dos de ellas contienen hielo; la otra, seis paquetes de seis botellines de agua cada uno

En la parada de la avenida de Sant Josep sube otro vendedor, este más cargado. Lleva patinete (potente) y tres grandes bolsas de rafia. Dos de ellas contienen hielo; la otra, seis paquetes de seis botellines de agua cada uno (36 en total). Cuando llegue a ses Salines, cargará las bolsas del hielo en el manillar del patinete, y la de botellas, a sus pies. Otro vendedor más se suma en Sant Jordi. En 27 minutos, el autobús llega a ses Salines, donde recoge a un lugareño que para en Sant Jordi para hacer la compra (lleva un carrito) y que tarda dos minutos en bajar porque se pone a charlar con un pasajero (bendita paciencia la del conductor) que, como él, se protege del sol con un capell; y a una mujer que, tras el baño matutino, huye antes de que llegue la marabunta. En la vuelta tarda siete minutos menos en llegar al destino. Podría haber sido menos aún si un taxista no hubiera dejado su automóvil estacionado en doble fila en la avenida principal de Sant Jordi para comprar un cartón de tabaco de rubio en el estanco.

