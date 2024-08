La Savina acogió a una decena de embarcaciones durante la DANA

El puerto de la Savina acogió el pasado miércoles, cuando la costa de Formentera era azotada por los fuertes vientos de la DANA, a una decena de embarcaciones que solicitaron refugio durante el paso del temporal. El lleno total de las dos marinas existentes en la Savina y la limitación de espacio portuario impidieron acoger a más barcos en el caso de una de las dos marinas.

Desde Autoridad Portuaria de Baleares (APB) apuntaron ayer que antes de la llegada del temporal, no se registró ninguna petición de amarre ya que no se esperaba la intensidad con la irrumpió la DANA. Aún así, según un portavoz del organismo portuario, «durante y después» se permitió el atraque a alguna embarcación para refugiarse en los muelles de su titularidad.

Estas embarcaciones pudieron buscar cobijo en el puerto durante el tiempo en que este permaneció cerrado al tráfico y volvieron a abandonarlo en el momento en que el tráfico marítimo retomó la actividad.

Desde Marina La Savina, por su parte, indicaron que en los momentos previos a la llegada del temporal pudieron acoger a unos cinco barcos cuyos patrones habían llamado «desesperados» para refugiarse. Mientras el puerto permaneció abierto, Marina La Savina dio refugio «donde se podía», ya fuera la gasolinera, que permaneció cerrada, o en las puntas de algún pantalán de su titularidad.

Aún así, señalan que a la limitación del espacio del puerto deportivo se le añade la gran demanda que existe en temporada alta y que en los días previos a la llegada de la DANA ninguna embarcación dejó libre su amarre. Esto provocó que no se pudiera atender ni a la gente que se encontraba en lista de espera ni a las numerosas llamadas que, desde el lunes, recibieron para solicitar un sitio donde amarrar.

En el caso de Port Formentera Marina, apuntan que en días previos y durante la misma jornada del miércoles también recibieron llamadas pidiendo un amarre. Una petición que, en este caso, fue imposible atender debido a que la ocupación era máxima.

Aseguran desde este puerto deportivo que, al contrario que Marina La Savina, no acogieron a ninguna embarcación ya que no podían atenderlos e insisten en que es responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Balears si permite atracar en otros muelles de su titularidad.

En el caso de Marina La Savina, permitieron a las embarcaciones que llegaron en busca de refugio permanecer hasta el jueves en el muelle aunque, indican, a más de uno «le costó marcharse». De hecho, y como anécdota, señalan que unos jóvenes, que iban a bordo de una lancha que entró el mismo día del temporal, amarraron la embarcación y no volvieron a buscarla hasta dos días después.

Desde el organismo portuario, además de permitir el atraque a varias embarcaciones, también tienen constancia de que otras se pusieron a resguardo del rompeolas, sin amarrar, mientras pasaba el temporal.

Con intereses comerciales

El presidente de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera, Ramón van der Hooft, señaló ayer que ninguno de sus asociados ha reportado daños en embarcaciones, lo que hace pensar que aquellos barcos dañados son transeúntes o de empresas de chárter ilegales.

«Lo que pasó demuestra que hay más flota en nuestras calas que lo que nuestras instalaciones pueden asumir y eso significa que hay una flota de transeúntes que puede alcanzar el 10%, pero el 90% restante son embarcaciones que tienen un interés comercial en quedarse en las calas a pernoctar», indicó van der Hooft.

También reiteró que estas embarcaciones fondeadas en el litoral ibicenco y dedicadas al chárter suponen una competencia desleal respecto a las empresas que cuentan con atraques en el puerto base donde «poder ofrecer abrigo y refugio ante situaciones como estas». Van der Hooft recalcó la paradójica situación en la que se encuentran cuando las empresas de chárter con amarres se ven obligadas a pagar la denominada Tasa de Ayuda a la Navegación (destinada a mejorar los servicios de salvamento), mientras que aquellos que fondean en el litoral no lo hacen: «Al final pagas un servicio que, en estos casos, lo necesitan los que vienen a nuestras costas y no pagan nada por fondear y no aportan nada».

Sant Antoni, abrigo para las emergencias

Desde la conselleria balear del Ciclo del Mar y Ciclo del Agua, de la que depende el organismo Ports IB, señalan que en el caso del puerto de Sant Antoni, el único que depende del Govern, estaba lleno en el momento de la DANA y solo quedaba libre el muelle comercial y el de Tramontana, que normalmente está destinado a amarrar los barcos de administraciones como Aduanas o Salvamento Marítimo. Con la llegada de la tormenta, estos muelles se usaron para dar «asistencia a los barcos que se declararon en emergencia y que fueron remolcados por Salvamento Marítimo hasta el puerto», indican fuentes de la Conselleria. Asimismo, apuntan que no se rechazó ninguna petición de atraque y, de hecho, insisten, se amarraron embarcaciones en tránsito de pequeñas esloras, de entre seis y nueve metros, en atraques de embarcaciones de base mientras la alerta de la Aemet estuvo vigente en la isla. Autoridad Portuaria de Baleares, por su parte, señaló que en el puerto de Ibiza no se registró ninguna petición de embarcaciones que buscaran refugio o abrigo mientras duraba el temporal. Las únicas incidencias fueron localizadas en el puerto de la Savina, donde el temporal llegó con más fuerza y donde los daños fueron mayores, especialmente en la zona del Parque Natural.

