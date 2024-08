La Policía Local interpone cinco multas este año a los vendedores de mojitos del mirador de es Vedrà

La venta ilegal de mojitos continúa llevándose a cabo en los miradores de es Vedrà, tal y como pudo comprobar este diario el sábado. El Ayuntamiento de Sant Josep informa de que este año la Policía Local «ha multado en cinco ocasiones a los vendedores de bebidas del mirador». El fin de semana, un vendedor, tras detectar la presencia de este rotativo, se acercó y trató de defenderse diciendo que cada día que ellos acuden al mirador se encargan de dejar la zona lo más limpia posible.

Admitía que no tienen licencia para tal actividad y que, por tanto, no pagan impuestos, pero aseguraba que la Policía Local les multa regularmente: «La primera es de 1.500 euros y la segunda en menos de un año, de 3.000, y en las siguientes la cifra continúa subiendo». Cantidades de las sanciones que confirman desde el Consistorio. A pesar de esto, este negocio, que al ser economía sumergida no cuenta con ningún tipo de supervisión sanitaria por parte de la Administración, es rentable a pesar de las sanciones, porque los autores continúan acudiendo a la zona. Nada más entrar en el mirador principal, el sábado una persona ofrecía un mojito.

El alcalde, Vicent Roig, explicó ayer que este año, al contar con más efectivos de la Policía Local, «se ha podido ir a más» y realizar más visitas a estos miradores. Al mismo tiempo, señala que si hay urgencias, se tienen que priorizar ante un control rutinario en esta zona. «Este año ha habido más de una fiesta en el municipio que hemos podido, de alguna manera, reventar, precisamente por haber podido actuar antes», afirma.

El Consistorio anima, en caso de detectar actividades irregulares, a avisar tanto a la Policía Local como a través de la Línea Verde. «Desde nuestra competencia, se están coordinando servicios entre policía local y los agentes de medio ambiente (AMA) para realizar actuaciones conjuntas, como servicios de vigilancia. Y también estamos realizando reuniones con el Ayuntamiento para proponer medidas para el próximo año. Si existen infracciones medioambientales (hogueras, fiestas, acampadas), los AMA actuarán», informa la conselleria de Medio Natural.

