Indignación de unas camareras de pisos de Ibiza al ir a limpiar una habitación: 'No es normal la que lían los extranjeros'

El turismo de borrachera invade cada vez las Islas Baleares. El atributo que conlleva Ibiza y las ganas de los extranjeros que escogen las islas como destino para tomar alcohol de manera desenfrenada trae consecuencias para todos y muchas de estas no son nada agradables.

Uno de los eslabones que primero se ve afectados es el de las camareras de pisos. Son las primeras que tras el abandono de los viajeros entran en las habitaciones para limpiar y ordenar la estancia donde han estado los extranjeros.

"Esto no es normal. No es normal lo que lían los extranjeros de fiesta. Se dejan hasta los tangas, los támpax, vamos. Un plus para la limpiadora. Si vosotros veis normal que vengan y la líen en una habitación de hotel.

¡Flipo, es que yo he flipado cuando he pasado. ¡Un plus deberíais de cobrar y que os valore vuestro trabajo! ¿Que se creen estos extranjeros? Pobrecita", relataba la mujer que grababa el vídeo.