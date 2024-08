Can Misses atiende a niños y un bebé casi recién nacido llegados en patera

«Muy impactante». Con estas palabras resume una madre residente en Ibiza, que prefiere no revelar su identidad, la experiencia vivida en la madrugada del pasado lunes en el hospital Can Misses. Eran aproximadamente las 3 horas y la mujer, que acudió a urgencias por un problema de salud de su bebé, vio cómo atendían a un hombre, una mujer, varios niños y un bebé que habían llegado a las Pitiusas en una patera.

La escena impactó tanto en la mujer que no fue «capaz de concretar la cifra de migrantes atendidos, a causa de la enorme dureza visual de la situación». A pesar de ello, indicó que «al menos» había un recién nacido llorando que no tenía más de un mes, acompañado de unos cuatro niños pequeños y de dos adultos, que «posiblemente eran sus padres; lo más seguro es que todos ellos fueran una familia».

El drama vivido dejó una gran marca en la memoria de la testigo, tal y como ella misma explica: «Lees mucho sobre las pateras y los migrantes en los medios de comunicación y en las redes sociales. No obstante, resulta bastante más impactante cuando lo vives de primera mano, ya que es algo muy duro de digerir. Además, yo tengo un bebé y he sentido mucha empatía. Esta experiencia me ha servido para darme cuenta de lo privilegiada que soy».

«Un trato genial»

La mujer elogió la labor de las sanitarias: «La verdad es que vi que las enfermeras atendieron genial a los migrantes. Fue muy bonito cuando cogieron con cariño al bebé, que estaba llorando mucho, con el objetivo de intentar calmarlo. Estaban en una habitación y los estaban duchando y dando de comer».

La testigo también recuerda emocionada la imagen de dos de las pequeñas atendidas: «Había dos niñas muy adorables que estuvieron casi todo el rato cogidas de la mano. Seguramente eran hermanas».