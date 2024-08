Will Smith promociona [UNVRS], "el primer hyperclub del mundo" que abrirá en la antigua Privilege

El avistamiento viral de un OVNI en Ibiza que arrasó en redes hace apenas unas semanas ha resultado ser una maniobra de marketing para promocionar [UNVRS], "el primer hyperclub del mundo", que abrirá en la antigua discoteca Privilege de Sant Rafel en 2025, según reconocen sus promotores en una nota de prensa.

Detrás de "este nuevo concepto" se encuentra Yann Pissenem, propietario, fundador y CEO de The Night League y corresponsable junto a Grupo Empresas Matutes de Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza, quien asegura que contactó con el actor estadounidense Will Smith para anunciar esta iniciativa empresarial de ocio nocturno en la isla.

En el vídeo publicitario de la nueva discoteca se muestra a Will Smith como la cara visible de la campaña.

El pasado mes de noviembre, el Grupo Matutes ganó el litigio sobre la propiedad de la antigua Privilege a su exsocio José María Etxániz. Un portavoz de la compañía lamentaba que las instalaciones se encontraban en estado de «abandono absoluto». Los últimos trabajos de mantenimiento fueron muy anteriores a su última temporada en marcha, en 2019.

El pasado mes de julio se hizo viral un vídeo en redes sociales en el que varias personas aseguraban haber visto un OVNI desde el mirador de es Vedrà. El vídeo promocional de [UNVRS] facilitado por sus promotores muestra cómo Smith resuelve el enigma del OVNI y acude a la nueva discoteca, actualmente en obras, donde está Pissenem, que le presenta el nuevo proyecto bajo la icónica cúpula de las antiguas Ku y Privilege mientras dirige la trayectoria de un dron.

El vídeo, que ya ha superado los 50 millones de visualizaciones, utilizó es Vedrà como telón de fondo y desató todo tipo de especulaciones con titulares en medios tanto nacionales como internacionales "e incluso dando pie a una investigación oficial por parte de las autoridades locales", destacan los promotores en su comunicado.

Según explican desde The Night League, Will Smith, quien se encontraba de vacaciones en la isla, "no tardó en unirse al proyecto tras descubrir el verdadero propósito del vídeo". La campaña, "ganó aún más visibilidad cuando estrellas internacionales como David Guetta, Maya Jama y Alec Monopoly compartieron el vídeo, aumentando así la expectación".

"[UNVRS] será el primer hyperclub del mundo, es decir, un club que mezcla la esencia de los grandes espacios de conciertos y lo mejor de las discotecas", se indica en la nota. "Esta campaña ha sido realmente algo de otro mundo", afirma por su parte Yann Pissenem. "Revelar el nombre con este fenómeno viral es solo el comienzo. Ver a tantos medios de comunicación, celebridades e influencers involucrarse en la historia ha sido increíble, y tener la oportunidad de desvelar la marca junto a un artista tan icónico como Will Smith es un sueño hecho realidad".

"Ahora que la verdad ha salido a la luz -se vanagloria Pissenem en el comunicado-, estamos deseando dar la bienvenida a todos a nuestro nuevo universo en 2025, con el lanzamiento del primer hyperclub del mundo".

El presupuesto de la reforma del local aprobado por la Comisión de Ordenación Turística del Consell, y que se inició hace meses, asciende a 8,2 millones de euros.