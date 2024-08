Manuel de Lola: «El flamenco es una manera de saber quién eres»

Manuel Giménez Pérez, Manuel de Lola de nombre artístico, tiene 27 años y aunque nació en Cala de Bou, lleva viviendo en Sevilla un año y medio. Empezó a bailar porque su madre, Lola Pachón, es una bailaora conocida aquí. Fue ella la que le introdujo en el mundo del flamenco. Fue a la Escuela Flamenca de Teresa Rojas. Cuando se marchó a estudiar Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid dejó el baile durante un tiempo, aunque volvió al flamenco hace un par de años. En estos momentos, Manuel de Lola, que actuó ayer por la noche en el mirador del Ayuntamiento de Eivissa, lleva ya dos años bailando flamenco de forma profesional.

¿Qué significado tiene para usted el baile?

Para mí el baile es una manera de saber quién eres a través de la danza. Es decir, el flamenco es una forma de vida, no solo es un arte, un cante, es una manera de entender la vida natural. Cuando bailamos en tablaos es improvisado, es una conversación con la otra persona. A través del baile vas descubriendo tus inseguridades, cómo eres, más o menos natural. Es una manera de evolucionar de una forma que no podrías hacer de otra manera.

¿Qué siente cuando se sube a un escenario?

Al principio, muchos nervios. Pero cuando vas conociendo el flamenco y vas mejorando lo disfrutas cada vez más. Sigues siendo tú, pero ya no eres la misma persona, sino tu versión artística. Y como el flamenco va según la vibra que haya, surgen cosas bonitas y sentimientos que no tendrías en el día a día normal

¿En qué piensa mientras baila?

Tengo la mente en blanco porque, a no ser que sea una coreografía que llevas montada, es improvisación. Tengo que ir escuchando el cante y la guitarra y, según lo que me vayan haciendo, yo tengo que contestar con mis recursos.

En el escenario, ¿improvisación o todo calculado?

Depende. Si es un festival o hay que presentar una pieza en concreto, está ensayado. Es improvisado si es un tablao o un espectáculo en el que ves a los otros artistas cinco minutos antes de salir. Lo que yo baile depende de lo que me canten. Pero la técnica de los pies está ensayada. La improvisación es como una conversación contigo. Yo puedo hablar porque he aprendido a hacerlo y a tener mis contestaciones. En un escenario, según lo que me canten yo contesto, algunas respuestas son más largas, otras más cortas, más suaves y elegantes o más cañeras.

Es de Ibiza, ¿por qué optó por el flamenco?

Toda mi familia es de Sevilla, menos mi hermano y yo, que hemos nacido aquí. Mi madre se vino joven y ella ha bailado siempre. Yo sé hablar catalán, pero la cultura que tengo es la andaluza, me siento andaluz.

¿Cómo fue la primera vez que se subió a un escenario?

No lo recuerdo muy bien porque era muy pequeño, tendría siete u ocho años, sería para alguna sevillana o alguna actuación de la academia de mi madre, pero sí recuerdo que sentí que en el escenario estaba a gusto. Yo no sé fingir ni posar. Y cuando estoy disfrutando, estoy en otro sitio. Así me di cuenta que me gustaba el baile. Al bailar estoy de una forma en la que no puedo estar en mi vida cotidiana.

¿Y de manera profesional?

Hace tres años, en las primeras Jornadas Flamencas de Caló de s’Oli. A partir de ese momento decidí irme a Sevilla a seguir bailando y a tomar clases con profesionales de allí. Ya en Sevilla descubrí que para dedicarte al flamenco hay que estudiar, echarle muchas horas y rodearte de gente profesional.

¿Es posible vivir del baile en Ibiza?

No. En Ibiza hay poca cultura flamenca. Sin desmerecer lo que hay aquí. Pero cuando uno se va a Sevilla, descubre los niveles que hay. Aquí no hay tablaos ni peñas de flamenco ni festivales ni nada con lo que un artista pueda vivir durante todo el año dedicándose plenamente al baile.

¿En Sevilla lo hace?

Podría hacerlo perfectamente, pero ahora mismo estoy en una fase de aprendizaje y de llegar al nivel de los profesionales. Sí que he actuado en festivales y en concursos de flamenco. Esas oportunidades vienen por el trabajo de todos estos años.

¿Hubiera tenido alguna oportunidad aquí?

Cero. Ninguna. En absoluto.

Además del flamenco, ¿le gustan otros estilos de baile?

Soy un poco raro. Me gusta ver el hip hop y la danza estilizada. Pero a mí eso no me llena ni me veo bailando otro estilo de danza. El flamenco es algo natural. A mí, personalmente, no me gusta tampoco mezclar nada con el flamenco. Hacerlo no es bailar flamenco.

¿Con quién le gustaría actuar en un futuro?

De bailaores, con alguno de mis favoritos como Alfonso Losa, José Maya o con mi maestro Miguel Rubio, con quien ya he actuado en las últimas jornadas. Y con cantantes y guitarristas, prácticamente con cualquiera que sea top de los tablaos grandes de Sevilla como Manuel Pajares o Juan de la María.

¿Y cómo se sube uno a un escenario cuando tiene un mal día?

Eso es parte del trabajo, bailar flamenco también es un trabajo. Por mucho que nosotros disfrutemos en el escenario. Cuando uno no está bien es como cuando uno trabaja de camarero y tiene un mal día, pero debe estar de cara al público. Hay que saber llevarlo de la mejor manera posible.

¿Y cómo lo lleva usted?

A decir verdad, cuando tengo un mal día y debo actuar es como: «Menos mal que ahora me subo al escenario y tengo mi momento». Un día sí que puedo bailar con más rabia o más tristeza. Bailas un poco según como estés. Si lo que bailas es más triste igual lo interpretas mejor puesto que de verdad no estás bien y no finges.

¿El público nota su estado de ánimo cuando está bailando?

Hay gente, como los actores, que sabe manejar y fingir las emociones. Los bailaores somos un poco actores. Aunque a mí se me nota mucho. No sé fingir. Si estoy disfrutando, el público lo nota y entonces se lo pasan bien ellos. El público lo nota todo. Los que no entienden de flamenco, se fijan, sobre todo, en la parte de arriba que es la que expresa y transmite, en la parte de abajo se dice: «¡Oh, qué técnico es!». Por algo se dice que el flamenco es pasión y furia.

¿El público entiende el flamenco?

El baile flamenco es un arte plástico mucho más fácil de entender. Para cantar se hace en andaluz, y algunas letras son difíciles porque tienen jerga andaluza. El baile es un idioma universal, que lo entiende todo el mundo. Las personas entienden las emociones por las que estás pasando. Por eso en Andalucía los tablaos tienen baile, porque si solo hubiera cante sería más complicado entenderlo para quien no sabe mucho de flamenco. El flamenco es muy acogedor, aunque si no lo conoces puede generar cierto rechazo al no comprender qué está pasando ni la letra ni por qué ese hombre se está desgarrando cantando. Con el baile, sí.

¿Cuál ha sido la enseñanza más valiosa que le han dado?

Hay que ser aficionado. Si tú bailas no puedes solamente dedicarte a tu baile y a ensayar, sino que hay que escuchar mucho cante y guitarra y estudiar flamenco. Porque si no, no vas a saber bailarlo ni improvisar. ¡Que al flamenco hay que darle muchas horas y sacrificio! Y que la técnica es una herramienta para mostrar cómo sientes tú el flamenco. Es decir, puedes llegar a un nivel de técnica exquisita, pero si tú no sientes, el flamenco no te va a servir de nada.

