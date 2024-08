La facturación diaria del taxi en Ibiza baja hasta un 15% respecto a 2023

El bajón en el servicio del taxi se ha amortiguado considerablemente respecto al flojo inicio del verano. Aún así, la caída de la actividad en temporada alta es una evidencia general, aunque no se produce de manera uniforme y se concentra exclusivamente durante el día. Así, la facturación en esta franja horaria ha caído entre un 15 y un 20%, según indica el presidente de la Federación insular del taxi en la isla de Ibiza (Fitie), Toni Roig.

Al igual que el resto de sectores que dependen del turismo, el verano no está cumpliendo con las expectativas de los taxistas. Además, la actividad cada vez está más limitada a los fines semana. «El trabajo ha bajado muchísimo de lunes a miércoles, pero incluso también en domingo. El turista viene para dos o tres días y, el que no es de alto standing, se vuelve con una mano delante y otra detrás con los precios del hospedaje», señala.

Eso sí, se constata que gran parte de estos visitantes dedican buena parte de sus gastos en vacaciones a salir de fiesta. «Por la noche seguimos trabajando como años atrás. Puede que haya un descenso muy sutil de facturación entre las cinco de la tarde y la madrugada, pero nada que ver con la diferencia de trabajo que hay ahora por el día», abunda Roig.

Remontada

Así y todo, las cifras resultan menos desalentadoras de lo que cabría esperar, después de un inicio de temporada en el que la facturación cayó entre un 30 y un 40% respecto al año anterior, tal y como recuerda Roig. «A partir de la primera y la segunda semana de julio empezamos a remontar, pero no podremos igualar los resultados de 2023», asegura.

Además de que se aprecian menos movimientos de turistas, una tendencia compartida por la restauración o el comercio, el sector del taxi hace frente esta temporada a una mayor competencia que nunca con la explosión del número de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), ya que se tuvieron que dar unas 300 más de las 50 que ya existían en la isla: «Es innegable que la descontrolada concesión de VTC que se han dado por el vacío legal que había en Balears nos ha afectado. Como hay menos turistas y más vehículos, queda todo más repartido».

Taxis pirata

Por otra parte, les toca sufrir, un año más, el intrusismo de los taxis pirata. «Campan a sus anchas. Los vemos a diario en ses Salines y en el aeropuerto. Incluso ahora se ponen a captar clientes delante del estand que pusimos en el vestíbulo de llegadas y que debía servir para disuadirles. Reclamamos a AENA que haga todo lo posible para reforzar la seguridad privada ante estas actividades en el interior del aeropuerto», subraya Roig.

El presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, Alejandro Cardell, coincide plenamente en que el incremento de VTC ha afectado al sector y en que «hay más piratas que nunca».

Por otra parte, Cardell recuerda que todos los ayuntamientos de la isla adelantaron la puesta en funcionamiento de las licencias estacionales. En el caso de Vila, antes de Semana Santa había 52 taxis más en la calle respecto al año anterior. «Si se adelanta el plan estacional, son ingresos que pierden los taxis. Al final, son muchos factores que acaban afectando», precisa.

Cardell no se aventura a calcular aún porcentajes del descenso de facturación —«agosto ya no cambiará, pero a ver cómo va septiembre»— e incide en que los restauradores u hoteleros comparten esta decepción con los resultados de la temporada alta. «Airbnb lo está distorsionando todo. Antes llegábamos a tener clientes que se subían al taxi para que les buscáramos un hotel, esto ahora ya no sucede», detalla.

«Creo que las discotecas no tienen este problema, son los únicos que no pierden actividad este verano en Ibiza», sentencia.

