Cómo es dormir en la habitación transparente de un hotel de Ibiza: "No estábamos preparados para la experiencia"

Una pareja de influencers decidió dormir en una habitación de cristal, absolutamente a la vista ubicada en el vestíbulo de un hotel de Ibiza, y han decidido contar su experiencia en un vídeo de TikTok que se ha hecho muy popular.

En esta publicación viral subida en la popular cuenta de TikTok A Pretty Cool Hotel Tour, Margaret Bienert y su esposo Corey compartieron imágenes de su estadía en el Hotel Paradiso de Ibiza en la habitación transparente llamada 'Zero Suite'.

“Cuando digo habitación de hotel con forma de caja de cristal, me refiero literalmente a una caja de cristal en el vestíbulo del hotel. No estábamos preparados para la experiencia”, explica Margaret en el vídeo. “Lo único que sabía antes de empezar era que, si reservas, puedes alojarte gratis una noche. Me pareció una idea muy divertida, así que, por supuesto, quise probarla”.

La pareja descubrió rápidamente algunos inconvenientes de este tipo de alojamiento mientras estaban acostados en la cama, visibles para los demás huéspedes del hotel que pasaban por la zona debido a la proximidad de la habitación de cristal al vestíbulo del hotel. Como si fueran parte de una obra de arte, un huésped incluso tomó una foto de la pareja con su móvil tratando de dormir.

“Descubrimos que las luces nunca se apagan y que básicamente estás en exhibición toda la noche”, señaló Margaret. “Entonces me di cuenta de que este es un hotel artístico, así que quien duerma en esa habitación durante la noche es parte de la decoración”.

Ya habiendo superado esta experiencia, Margaret cree que tendría que haberse preparado mejor su estadía en la habitación transparente, y haber entretenido a los otros huéspedes del establecimiento en vez de sentirse tan "vulnerable". Algunas ideas que se le ocurrieron a posteriori fueron pintar un cuadro en directo o montar una cabina de besos falsa, cobrando 5 dólares por un beso a través del cristal y que la gente se hiciese fotos.

El vídeo de TikTok en el que cuenta esta experiencia en Ibiza, subido hace una semana, tiene casi 2 millones de visualizaciones.

Muchos usuarios de esta red social preguntaron algunos detalles de su estadía en esta peculiar habitación, como dónde se ubicaba el baño, a lo que Margaret respondió que disponían de uno privado... que no es transparente, afortunadamente.