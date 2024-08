Condenan a un gestor de Ibiza a indemnizar a un millonario por alquilar una casa sucia

Un gestor inmobiliario de Ibiza, que se dedica a buscar viviendas de lujo para extranjeros con un alto poder adquisitivo, ha sido condenado a indemnizar a un cliente extranjero, al que alquiló una vivienda que no estaba a la altura de lo que exigía y, sobre todo, de lo que había pagado. La finca que le alquiló para pasar allí casi dos semanas de vacaciones, a cambio de un precio de 85.000 euros, estaba sucia y descuidada, hasta el extremo de que el millonario extranjero se negó a dormir ni una sola noche y decidió marcharse a un hotel. Tal era su poder adquisitivo que solo por una habitación de una noche, ya que al día siguiente buscó otra casa de lujo, abonó casi 2.000 euros.

La Audiencia de Palma ha resuelto la demanda que presentó este millonario extranjero, que reclamó al gestor inmobiliario que le devolviera el dinero que había abonado por adelantado para el disfrute de esta vivienda de lujo, ubicada en la localidad de Sant Josep de sa Talaia.

Esta casa fue localizada por un empleado de la agencia, que fue quien mantenía el contacto con el cliente. El turista llegó a la isla en el mes de julio del año 2019. En el aeropuerto fue recogido por un chófer particular, que lo trasladó hasta la finca de lujo. La sorpresa apareció cuando llegó a la propiedad que había alquilado. Todo era un desastre y el estado de la villa no cumplía con los requisitos de calidad por los que había pagado tanto dinero. De entrada, la casa estaba sucia. La noche antes el anterior inquilino había organizado una fiesta y al entrar el nuevo morador no se había limpiado nada de los restos de la celebración. Si este detalle ya era grave, al inspeccionar el interior de la casa comprobó que las cerraduras de las habitaciones estaban rotas y no se podían cerrar las puertas. Además, la nevera no funcionaba, ni tampoco el lavavajillas. Los termostatos del aire acondicionado no tenían caja embellecedora y los muebles de la cocina estaban en muy mal estado y necesitaban arreglos urgentes.

Barandillas sueltas

Además, las barandillas de seguridad estaban sueltas y sin fijar, por lo que existía el peligro de que se produjera algún percance. Estos eran los daños a simple vista que se observaban en el interior de la casa. El exterior no estaba mucho mejor. El césped parecía que estaba muerto porque hacía mucho tiempo que no lo regaban. Al observar el estado de la villa, que en nada cumplía los requisitos de exigencia que había contratado, el millonario extranjero llamó al intermediario para comunicarle que no estaba dispuesto a quedarse ni una sola noche. Le ordenó a su chófer que lo llevara a un hotel. Allí pasó una noche y al día siguiente contrató otra villa de lujo situada en otra zona de Ibiza, por la que tuvo que pagar otros 30.000 euros.

El cliente exigió que le devolvieran el dinero que había abonado, pero el intermediario se negó a ello, alegando que el millonario extranjero se había marchado de la villa porque había querido, ya que no aceptó las alternativas que le presentaron. Se comprometieron a que la vivienda estaría limpia en unas horas y si no le gustaba, le podían proporcionar otra vivienda de la misma calidad. Rechazó todas estas alternativas, por lo que el gestor defendió que había cumplido con lo acordado y no debía devolver el dinero que cobró por adelantado. Sin embargo, la sentencia le condena a indemnizar al cliente extranjero con 117.360 euros. Además de los 85.000 euros que pagó por adelantado por el alquiler de la villa de lujo, debe asumir el coste del precio de una noche de hotel, más la renta de la otra vivienda en la que se quedó el cliente.

El tribunal recuerda que el retraso en la entrega de una vivienda turística ocasiona un grave perjuicio al cliente, cuyos días de vacaciones están limitados. Además, en este tipo de acuerdos, donde se solicitan cantidades económicas tan elevadas, se debe exigir un mayor rigor a la hora de entregar una vivienda a un cliente, que no ha pagado tanto dinero para encontrarse con una casa sucia y con tantos desperfectos. Por ello, la Audiencia da la razón al cliente millonario frente al intermediario de Ibiza.

