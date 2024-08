Alquilan una tienda de campaña en un poblado chabolista de Ibiza: "¡Experiencia para supervivientes!"

Dormir en una tienda de campaña en un camping es una forma de hacer turismo muy popular que suele ser escogida por quienes desean estar en contacto con la naturaleza.

Pero los cientos de tiendas de campaña que se pueden ver por Ibiza no están ocupadas por turistas amantes del entorno natural, sino mayoritariamente por trabajadores de la isla que no encuentran una vivienda a un precio asequible. Las infraviviendas y las tiendas de campaña se convierten en el desesperado último recurso para no dormir a la intemperie, muchas veces con niños pequeños.

Alquiler de una tienda en Ibiza

Aprovechándose de la crisis habitacional que ha conquistado la isla, siempre hay quienes intentan lucrarse de esta problemática realidad (como el propietario del terreno del ya desalojado poblado chabolista de Can Rova, que alquilaba parcelas para que se asentasen tiendas de campaña, caravanas, chabolas de madera...).

En la plataforma Airbnb hay un anuncio publicado de un alquiler de una tienda de campaña que es otro ejemplo más de enriquecimiento a través del alquiler ilegal (al ofrecerse el alojamiento por días se trata de alquiler vacacional, para el cual hay que disponer de una licencia que solo puede conceder el Consell de Ibiza y que, evidentemente, no se otorga a una tienda de campaña).

El propietario de este 'alojamiento' no ofrece información exacta de dónde se ubica, más allá de asegurar que está en el municipio de Sant Josep. Pero a través de las imágenes que aporta se puede deducir que se trata del asentamiento de Can Raspalls, donde viven centenares de personas en chabolas hechas con tablones de madera, bajo plásticos atados a los árboles, en caravanas, tiendas de campaña y coches reconvertidos en improvisadas habitaciones.

"¡Experiencia para supervivientes!"

El anuncio de Airbnb ofrece todo lujo de detalles de este tipo de alojamiento a 45 euros la noche (más comisión de la plataforma, por lo que dos noches costaría 105 euros).

El anunciante explica que se encuentra a 15 minutos del aeropuerto y que dispone de "un colchón muy cómodo", menaje de cocina y baño seco (en las fotografías que adjunta se observa un cubículo construido con palés y un plástico azul encima que parecería ser donde se encuentra el baño).

La tienda de campaña y, en primer plano, lo que sería el cuarto de baño / Airbnb

El anfitrión aclara que esta tienda de campaña es "ideal" solamente para una o dos noches: "El ruido de los coches, aviones, bichos y pájaros al amanecer no permiten dormir bien... además de que no cuenta con electricidad", especifica. "Sin embargo, si te atreves a salir de tu zona de confort (brevemente) te ofrezco recogerte en el aeropuerto ¡Gratis!", añade.