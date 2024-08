Vecinos de Santa Gertrudis se movilizan contra un ‘parking’

Vecinos de la calle de la Venda de Cas Serres, en Santa Gertrudis, han creado una plataforma para oponerse a la habilitación de un parking temporal limítrofe al núcleo urbano. En las instancias que han enviado al Ayuntamiento de Santa Eulària, aseguran que estos trabajos, que según los vecinos se iniciaron el 7 u 8 de agosto, suponen una infracción urbanística de las Normas Subsidiarias al dar un servicio de aparcamiento en un suelo urbano calificado como Espacio Libre Público (EL-P).

Precinto policial en el ‘parking’, en una imagen de ayer. | TONI ESCOBAR

Desde el Consistorio explican que este solar público, aunque sin la grava que se ha vertido en el terreno, lleva años funcionando como aparcamiento y que en el artículo 6.3.10 de las Normas Urbanísticas del municipio se indica que, «de forma compatible con el mantenimiento del arbolado, podrá admitirse en determinados casos su uso como aparcamiento temporal en superficie, así como la implantación de infraestructuras y servicios públicos». No se puede asfaltar, pero sí darle un uso de estacionamiento en momentos puntuales, o durante la temporada.

De hecho, los trabajos se limitan a limpiar y desbrozar la zona, además de poner grava, entre otras intervenciones menores. La plataforma se opone al parking y, de hecho, ha enviado escritos tanto al Ayuntamiento como al Consell de Ibiza, a quien pide que realice una inspección para determinar si, efectivamente, se está cumpliendo la normativa. Instan al equipo de gobierno municipal «al diálogo con los vecinos» para llegar a un consenso sobre «qué se debería hacer en la parcela». Ellos apuestan por que sea una zona verde de transición entre el núcleo urbano y el campo, de manera que quede integrada en el paisaje natural; y señalan que en la zona norte de Santa Gertrudis una zona de estacionamiento no perjudicaría a ningún vecino, pero sí en la calle de la Venda de Cas Serres, una vía residencial.

«A las horas de las cenas, este parking está lleno. Si se produce esta aglomeración es por la afluencia de turistas. En Santa Gertrudis hay un problema de parking turístico, no para los vecinos», señala el coportavoz de la plataforma, Fernando Monge, quien asegura que este caso está relacionado «con la situación global de la isla».

De calle tranquila a carretera

«Hay una sobreexplotación del territorio y eso incide sobre la vida de los residentes», critica en conversación con este diario. También solicitan tener acceso a la documentación de esta intervención y este mismo sábado Monge recibió una nueva llamada telefónica de la concejala de Urbanismo, Cristina Tur, para fijar día y hora para reunirse, en breve, con representantes y técnicos del Consistorio in situ. Otro miembro de la plataforma, que prefiere no dar su nombre, critica que hace un par de años vivían en una calle tranquila con una zona verde enfrente: «Ahora somos una carretera, con tráfico, y nos han puesto un parking enfrente».

El Ayuntamiento, por su parte, explica que ha «procedido a limpiar y adecuar una parcela de titularidad municipal», que es de «unos 10.000 metros cuadrados, aunque por la presencia de vegetación no puede usarse en su integridad, y que desde hace años se acondiciona para el verano, fiestas patronales (fue uno de los dos parkings principales en los conciertos de La Movida y Ressonadors de las pasadas fiestas) y otras necesidades puntuales para su uso como aparcamiento». «Se trata de una medida imprescindible para poder mejorar la fluidez del tráfico y tratar de reducir los problemas de circulación en el interior del pueblo, ofreciendo una alternativa a las afueras del mismo y tratando, así, de reducir los atascos o momentos de saturación en el interior debido al gran incremento de vehículos debido a la temporada, las fiestas patronales o cualquier otro evento excepcional que pueda ocurrir a lo largo del año», subrayan en una nota de prensa.

Añaden que los vecinos de enfrente del terreno han presentado un total de 17 firmas, pero recalcan que «la diferencia este año es que se ha decidido realizar una cobertura de grava y aplanar el terreno para reducir las molestias por generación de polvo, además de señalizar el acceso para que así sea más fácil su identificación por parte de los usuarios potenciales, tanto residentes como visitantes». Otros de los objetivos es «que no se produzcan atascos y más estacionamientos en lugares indebidos, especialmente en la zona del centro de la población, la que concentra los mayores atractivos (iglesia, zona peatonal, establecimientos de restauración) y que por su antigüedad y trazado tiene un estacionamiento reducido». En este sentido, recuerdan que hay otro parking municipal detrás de la iglesia que también se utiliza mucho.

Servicio «a todo el pueblo»

Este sábado había un par de operarios en la zona y, entre otras actuaciones, colocaron un gálibo, algo que se está realizando en diferentes puntos del municipio para evitar los asentamientos de caravanas.

Desde el Consistorio reiteran que deben dar un servicio a todo el pueblo y que este estacionamiento no es para turistas, sino para cualquiera que lo necesite. Señalan que si la gente dejase de acudir al pueblo para visitarlo o disfrutar de su restauración,eso tendría un impacto negativo en los negocios. Al mismo tiempo, se muestran abiertos a incorporar posibles mejoras que proponga la plataforma vecinal.

Algunos integrantes relatan que a menudo hay furgonetas en la zona que recogen a gente «vestida para salir de fiesta, copa en mano» para llevarla —suponen— a fiestas en villas. «Si se aprecian actividades que puedan suponer una ilegalidad o una infracción de las normas, se puede transmitir la información a la Policía Local para que actúe lo antes posible para comprobar si es así y ponerle fin en caso de que no se respeten las normas. El mero hecho de la presencia de determinados vehículos, como furgonetas, no supone una violación de la norma y no puede ser sancionado o perseguido», replican fuentes municipales.