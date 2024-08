Pere Vilàs Gil: «Corsarios y piratas lo arreglaban todo a cañonazos»

¿Se esperaba un reconocimiento como el de la Medalla d’Or de la Ciudad de Ibiza?

Absolutamente no. No lo había pensado nunca. Cuando me llamó el alcalde me sorprendió porque, según el reglamento, para poder recibir este premio el ganador debe estar avalado por un informe de alguien de reconocida solvencia. Yo ya he redactado seis informes de estos. Cuando me llamó pensaba que era para pedirme otro informe, pero no, ante mi sorpresa, esta vez me tocaba a mí. Y muy agradecido y muy contento. No le podía decir que no.

Usted nació en 1944 en el barrio de La Marina.

En la calle Aníbal, la calle de las Farmacias. Bueno, en la calle no, en un piso [Ríe].

La Marina en aquella época debía ser muy distinta de lo que es ahora.

Nosotros estábamos todo el día en la calle. Ahora ves a los jóvenes que están con el móvil, siempre sentados con el dichoso teléfono. Nosotros no teníamos cosas de estas pero estábamos todo el día sueltos. No había circulación, con la excepción de algún carro de caballos. Jugábamos a las canicas, al pilla-pilla, los juegos de esa época de finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. La calle Aníbal no estaba asfaltada y recuerdo que las ruedas de los carros que iban al Mercat Vell a llevar las verduras cada mañana, cuando pasaban, dejaban surcos. Había mucho barro cuando llovía, y yo, para ir a comprar el pan en la panadería que había justo delante de casa, tenía que dar una vuelta enorme hasta el Pereyra y bajar por la otra acera porque no se podía cruzar la calle del barro que había.

¿Recuerda la figura del pintor Portmany por el barrio?

Sí, porque además era amigo de mi padre. Cuando volvíamos del instituto, que estaba en Dalt Vila, al bajar por el Rastrillo lo veía muchísimas veces pintando a las mujeres vestidas de payesa que pasaban por ahí. Él las miraba y pintaba con una caña y un pequeño tintero con tinta china. Y con cuatro pinceladas las sacaba. No sé cómo se las arreglaba para pintar así. Era un artista.

Supongo que la Marina, en aquella época, estaba repleta de personajes pintorescos.

Personajes había muchos. Había una mujer a la que llamaban na Marieta de s’Aigua que iba vestida de payesa y llevaba una jarra de latón, porque pesaba menos, e iba repartiendo agua por las casas de Dalt Vila. Allí había agua, pero tenía poca presión porque hacía subida y las bombas no tenían suficiente potencia. Estaba también na Marieta des Gats, que les daba trozos de gerret y espinas de sardinas, y siempre llevaba detrás una manada de gatos enormes esperando a ver si caía alguna cosa. Y Jorge Negrete, que era uno que recogía las basuras de sa Penya acompañado de un asno. Estaba en Tiparreta, que vendía empanadas y ensaimadas de Can Vadell. En fin…

¿Le llamaban Jorge Negrete porque se parecía al cantante mexicano?

No lo sé. Seguramente porque debía ser de Can Negret y se llamaba Jorge, y de ahí el apodo. Delante de casa estaba la ferretería de Paco Lleig.

Pues muy feo tendría que ser para que le llamaran Paco Lleig [‘Feo’ en catalán].

Quizás era feo, pero de lo que estoy seguro es de que era una bellísima persona. En esa época en Vila nos conocíamos todos.

Y hablando de personajes icónicos de la Ibiza de entonces, tenemos a Isidor Macabich, que le dio clases.

Fue en el instituto, haciendo el Bachiller. Era exactamente como se le ve en la estatua [la de la subida de sa Carrossa], pero no nos impresionaba. Nosotros éramos muchachos y no le hacíamos caso. A mí, Isidor Macabich me impresionó realmente cuando leí sus obras y empecé mi investigación de los corsarios ibicencos. Había una documentación en la Comandancia de Marina de aquí, que después desapareció, y él trabajó esta documentación. Me gustó muchísimo. Es que a mí las cosas del mar me tiran.

A los de su familia les llamaban de Can Saboner porque su bisabuelo fundó una fábrica de jabones.

La fábrica estaba en lo que ahora es la rotonda des cans. Está de pie el edificio todavía, lo tengo alquilado a una empresa de alquiler de coches. En verano iba cada día a la fábrica a ayudar a mi padre.

Pero tuvieron que cerrarla...

Cerró porque empezaron a traer a la isla el jabón en polvo y los detergentes de las grandes empresas, no podíamos competir. Él hacía jabón duro, que era en pastillas, como el jabón Lagarto, y jabón blando para limpiar la ropa, una pasta negra que era muy buena. Fuimos los saboners, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo.

Debió ser muy duro para su padre cerrar el negocio.

Sí que lo fue. Yo era muy jovencito y no me daba cuenta de nada, pero mi padre lo pasó mal. Por suerte, tenía otro trabajo en el Cine Serra: era el jefe de la cabina de proyecciones.

¿Tenía una fábrica de jabón y a la vez era proyeccionista de cine?

Ya lo creo.

¿Y usted entraba gratis en el cine?

Sí. ¡En el Serra y también en el Cartago!

Y pudo ver todas las veces que quiso a las reinas del technicolor. Ahora le estoy teniendo mucha envidia.

En esa época había programa doble. Dos películas en sesiones de tarde y de noche. Mi padre llegaba a casa los fines de semana a la una y media o las dos de la madrugada. Entre semana no había proyecciones. ¡Vi ‘El último cuplé’! ¡Caray! Salía Sarita Montiel y no era apta para menores de 18 años, pero yo pude entrar con mi padre, a escondidas, y verla.

Usted estuvo muchos años trabajando en GESA, pero antes empezó una carrera en el Ejército.

Era alférez de complemento y estuve en el Ejército muy a gusto hasta que encontré trabajo en GESA. Salió un anuncio en el Diario de que GESA buscaba un administrativo. A mí me gustaba el ejército, los oficiales estaban socialmente bien considerados y la paga no era mala. Me iba bien, pero tenía un inconveniente, y es que al ascender a teniente tenía muchas posibilidades de que me enviaran destinado por ahí, a Galicia, o a las antiguas posesiones españolas en el Sáhara o Ifni. Y mira, yo soy hijo único. Mis padres ya tenían 60 años cumplidos y me parecían muy viejos, ¡aunque ahora me parecerían muy jóvenes! Y pensaba, «si yo me voy, ¿quién cuidará de estos dos?». Y decidí dejar el Ejército para quedarme con ellos. Si hubiera ascendido a teniente me podrían haber enviado vete a saber dónde.

¿Cuál era su papel en GESA y su intervención cuando se electrificó Formentera, entre 1968 y 1972?

Hacía lo que hoy llamarían control de calidad. Entonces lo llamaban «vigilante de contratas». Cuando GESA contrataba a otra empresa para hacer un trabajo determinado, como una línea de alta tensión o montar unos transformadores, había que poner a alguien que vigilase que eso se hiciera correctamente. Hay que hacer hormigón para que aguanten las torres de alta tensión, y el hormigón debe ser de 250 kilos de cemento por metro cúbico, porque, si no, al primer vendaval eso se cae al suelo. Mi trabajo era controlar. El encargo que más satisfacciones me produjo fue el del control de la electrificación de Formentera, ya que entonces no había luz eléctrica. Construyeron una central eléctrica, que yo no supervisé, pero sí controlé la construcción de las primeras líneas eléctricas.

¿En serio no hubo luz eléctrica en Formentera hasta entonces?

Había la luz que generaban los motores particulares que cada uno tenía, pero central eléctrica no había. En 1968 no había más teléfonos que una centralita en Sant Francesc que estaba en el bar Centro. Yo vivía en la Pensión Pepe de Sant Ferran. Cuando alguno de mis jefes me tenía que decir algo, me enviaba un telegrama. Venía el de telégrafos a entregármelo a la pensión y el mensaje ponía: «Llame por teléfono». Y entonces yo iba hasta Sant Francesc, pedía una conferencia con Ibiza y les preguntaba qué querían.

O sea, que el telegrama era como el whatsapp de ahora.

¡Sí, pero tenía que venir un tipo a traértelo en persona!

Esto fue en 1968, y en 1971 tendieron el primer cable submarino entre Ibiza y Formentera.

También me encargaron el control de esta instalación. Se enteraron de que me gustaba el mar. Yo tenía 27 años y hacía submarinismo con botella y por eso me lo encargaron. Bajaba a seguir las operaciones. Se ve que quedaron contentos, porque luego me encargaron otro trabajo mucho más importante, que fue la unión submarina entre Mallorca y Menorca.

¿Cómo empezó su faceta de historiador?

Fue por culpa de Isidor Macabich, cuando leí sus poemas en ibicenco, o sea, en catalán, que entonces no había nada en catalán y estaba prohibido. Supongo que a Macabich, por ser cura y por escribir poesía, se lo permitieron. Y me di cuenta de que se podía escribir en esa lengua que hablábamos nosotros en casa, que era igual de válida que el castellano. Empecé a publicar en el año 1988 con un libro sobre construcción naval tradicional de Ibiza y fue una experiencia muy agradable. Me animé y luego hice un libro sobre los faros de Ibiza y Formentera, la historia de cada una de las señales luminosas que tenemos aquí. Luego publiqué la biografía de un maestro de escuela de antes de la guerra, Joaquín Gadea Fernández, que fue, entre otras cosas, el primer director de Sa Graduada y alcalde de Santa Eulària durante la dictadura de Primo de Rivera. Me pareció un personaje interesante, mi suegro fue alumno suyo y se hizo maestro de escuela por su infuencia, me había hablado mucho de él. Al final acabé haciendo una biografía.

Y luego llegaron los libros sobre los corsarios ibicencos.

Los libros sobre corsarios de Macabich me interesaron mucho, y pensé que por qué no hacía yo un estudio en profundidad de este tema. Así que me fui al Archivo de la Marina, que está en El Viso del Marqués, en Ciudad Real, y al Archivo General de Simancas.

¿El Archivo de la Marina está en Ciudad Real?

Te lo puedes creer. Te contaré una anécdota. Una vez me encontré en la playa al que era el presidente de Castilla la Mancha, José Bono, estaba con Antoni Costa, que era diputado socialista, y me lo presentó. Estábamos en el bar de Cala Boix y Bono me dijo: «¿Usted sabe por qué el Marqués de la Santa Cruz puso el Archivo de la Marina en el Viso? Porque quiso». En El Viso porque quiso. Porque otra razón no había, claro.

Si rima, es que será verdad. Ha mencionado usted otro espacio mítico para los historiadores, que es el Archivo General de la Corona de Castilla en Simancas. Mítico también en la literatura por su aparición en ‘Memorias de Leticia Valle’, de Rosa Chacel. ¿Cómo fue trabajar en ese lugar?

Es un castillo del siglo XV. La sala de investigadores está justo al lado de la puerta, porque dentro no te dejan entrar. Hay unos catálogos que entonces no funcionaban de manera digital. Tenías que ir en persona. Mirabas el catálogo, veías de qué va, hacías una petición por escrito y te sentabas allí a esperar. Luego venía un trabajador y te traía la carpetada. Tú pasabas las hojas y buscabas lo que te interesaba. No me dejaban levantarme más que para ir al cuarto de baño. Además, te ponían al lado a uno que te vigilaba para que no te metieras un papel en el bolsillo.

¿Es muy complicado acceder a este espacio?

¡Qué va! Telefoneé, me presenté como investigador de los corsarios de Ibiza y pregunté si tenían documentación de corsarismo en el siglo XVIII.

¿En qué consiste esta documentación?

Son los informes de la actividad de los corsarios. Cuando regresaban de una misión, hacían un informe a la Corona de las vicisitudes que habían pasado mientras habían estado contratados como corsarios. Estos informes están allí y son una joya. En el siglo XVIII ya escribían de manera muy clara y es una delicia de leer. Hice fotocopias de lo que encontré. Las pedías, te las hacían y las pagabas. Reuní dos o tres mil fotocopias, o más, de documentación de esa época. Las usé para escribir mis dos libros sobre corsarios y para hacer artículos en prensa y revistas. Luego las encuaderné y las entregué al Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera. Quien las quiera ver, están a su disposición.

¿Todo este trabajo de investigación histórica cuándo lo hacía?

Durante mis vacaciones. Porque claro, yo trabajaba en GESA. Pasaba mis vacaciones en los archivos.

¿Y su familia qué le decía?

Tuve una familia, afortunadamente, muy comprensiva. Mi esposa, que en el cielo esté, me apoyó y lo entendió. Ella se quedaba aquí al cuidado de nuestros hijos y me animó a seguir con las investigaciones.

¿Por qué cree que eran necesarias estas investigaciones?

Porque los corsarios son unos desconocidos. No sólo para los ibicencos, que también, sino para la gente que ha venido de fuera y no tiene ni la más ligera idea. Cuando escuchas que dicen que hay un monumento «a los piratas» te dices, «madre de Dios…». [Los piratas eran delincuentes del mar que actuaban en beneficio propio, los corsarios lo hacían con el permiso de un gobierno incorporado a su pabellón naval para que atacaran a barcos enemigos].

¿Cuál era el papel de los corsarios ibicencos?

Su trabajo era controlar la frontera mediterránea. Había también corsarios españoles en las Antillas, pero aquí en el Mediterráneo estaban los ibicencos. Su radio de actuación era el Mediterráneo occidental, no salían del estrecho de Gibraltar. Actuaban en la costa peninsular, iban hasta la costa de poniente de la península italiana, y en el norte de África. Hay una acción excepcional en la ría de Vigo, de uno que tuvo un combate con un barco francés.

Hicieron bien su trabajo porque aquí no se registraron acciones importantes de los turcos, a diferencia de Menorca, donde en 1558 arrasaron Ciutadella.

Vinieron a echar un vistazo por aquí y no les fue bien. Gracias a Dios no hubo el desembarco masivo que hubo en Ciutadella y que fue una carnicería. Aquí apenas hubo desembarcos. A veces un barco llegaba, saltaban a tierra y se llevaban animales y secuestraban a gente para pedir rescate.

¿Los corsarios eran asalariados de la Corona?

Sí, los contrataban para que salieran con su barco. Si se había visto un barco que parecía enemigo, les decían «debes salir a ver qué pasa». Cargaban el barco de cañones, pólvora, fusiles, picas, todo lo necesario para mantener un combate, porque no podían volver con las manos vacías. Esos tipos lo arreglaban todo a cañonazos

¿Cómo eran los abordajes?

Se embestía a la nave por la popa para destrozar el timón, así se quedaba sin gobierno y era más fácil de asaltar. Los ibicencos tenían una metodología muy especial, las botellas de fuego. Unas botellas de cristal que llenaban de pólvora y arrojaban sobre la cubierta del barco enemigo. Se rompían y la pólvora se esparcía. Luego tiraban otra encendida para provocar un incendio. Aunque tampoco abusaban de este sistema: les interesaba quedarse el barco enemigo porque era el principal beneficio económico.

Usted dice que la legendaria captura del ‘Felicity’ en 1806 por parte del corsario Antoni Riquer será siempre un misterio.

Yo lo explico en el libro de los corsarios, no sabremos nunca lo que pasó porque el expediente que debía estar en el Archivo de la Marina desapareció. No se entiende cómo un barco más grande, con más vela, con cañones más grandes y más alcance, dejó que se acercara Riquer y le alcanzara con botellas de fuego lanzadas a mano. Y el otro no era tonto, navegaba para los ingleses con base en Gibraltar. ¿Cómo puñetas se dejó atrapar si lo tenía al alcance de sus cañones?

¿Cuál era la versión de Riquer?

Dijo que lo abordó por barlovento, pero, caray, que el otro llevaba artillería.

Ha cumplido 80 años. Cuando mira atrás, ¿ve una vida bien vivida?

Amigo, no sé qué decirte. Bueno, bien vividos sí. He formado una familia. Tengo hijos y nietos de los que estoy muy orgulloso. Y están los libros, que son un poco hijos míos también.

