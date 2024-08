«Nos han cancelado el vuelo a Ibiza y nos envían a Port de Pollença»

Vuelo cancelado, sin plazas hasta más de 24 horas más tarde y sin apenas hoteles en Mallorca para alojar a los afectados. Es la situación que ha vivido una familia de Ibiza que debía volar a la isla desde el aeropuerto de Palma la tarde del viernes.

En el momento en el que cancelaron el vuelo, la familia al completo (tres adultos, un niño de poco más de dos años y una bebé) se dirigieron al mostrador de la compañía para ver qué solución les daban. No los podían recolocar en otro vuelo hasta más de 24 horas más tarde: a las nueve de la noche de ayer. Debían pasar la noche en Mallorca, la aerolínea les buscaría alojamiento, les tranquilizaron. Sin embargo, en pleno puente de agosto encontrar habitaciones libres en la planta hotelera de la isla era tarea harto complicada.

«¡Nos han enviado a Port de Pollença!», afirma una de las afectadas. Para quien no esté muy ducho en la geografía mallorquina, esta localidad está en la punta más al norte de la isla. A alrededor de 70 kilómetros de Palma. El taxi hasta el hotel, donde la compañía alojó a numerosos afectados por la cancelación, costaba la friolera de 89 euros, cada uno de los dos taxis, ya que al ser cinco no podían viajar sólo en uno.

La familia ha tenido que pasar el día en la localidad, esperando su esperado vuelo de regreso —«esperamos que no nos cancelen este también», comentan—, ya que la aerolínea soló les abonará el traslado al aeropuerto si es directo desde el hotel hasta el aeródromo. Es decir, aunque se plantearon la opción de pasar el día en Palma, la descartaron porque eso hubiera significado tener que abonar ellos de su bolsillo el dinero de los taxis hasta la capital, ya que la compañía únicamente reembolsa el traslado al aeropuerto.

Esta familia no fue la única afectada el viernes por el caos registrado en las compañías aéreas en general y en el aeropuerto de Palma, en concreto, por el paso de la DANA. Un matrimonio que debía partir a las once de la noche de Ibiza rumbo a Málaga no llegó a su casa hasta bien entrada la madrugada, ya que no embarcaron hasta pasada la una y media de la madrugada.

Mirando las pantallas con la información de los vuelos y cruzando los dedos para que no le cancelaran el suyo. Así pasó buena parte de la tarde del viernes una residente en Ibiza que debía volar a la isla a las diez y media de la noche. Veía los retrasos y las cancelaciones en las pantallas y se temía lo peor. Sobre todo cuando cancelaron el vuelo en el que debía viajar la familia que acabó alojada en Port de Pollença. Sin embargo, ella tuvo más suerte. No cancelaron el vuelo, aunque salió con bastante retraso. Rondaba la medianoche cuando ocupó, por fin, su butaca en el avión.

