Los chárteres afrontan hasta un 20% menos de reservas en Ibiza por segundo verano

A inicios de la temporada, Ramón van der Hooft, presidente de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera, comentó que la pretemporada no estaba siendo buena para el sector de los chárteres y que, probablemente, esta tendencia se mantendría durante la temporada. Ahora, en pleno verano, confirma sus declaraciones: «La pretemporada ha sido bastante inferior a la del año anterior y la temporada alta también. Quizá no pinchamos tanto como en pretemporada pero las reservas han bajado considerablemente con respecto al año pasado».

De hecho, se trata de «un 30% menos de reservas en la pretemporada, en comparación con en el año anterior, y un 15% o 20% menos en la temporada alta». Las cifras generan preocupación porque se trata del segundo año consecutivo en el que se observa «una tendencia a la baja» en el sector, que este verano «está sufriendo».

Las empresas que se dedican al alquiler de embarcaciones se encuentran en un punto en el que sus gastos no dejan de aumentar «porque el mantenimiento y los amarres siguen subiendo por los últimos efectos de la inflación», apunta el presidente de la asociación náutica, que continúa: «La situación de la vivienda y el personal tampoco ha mejorado. El compromiso que establecemos con los trabajadores es cada vez más grande».

Condiciones laborales

Ahora, tanto sus miembros como otros empresarios tratan de ofrecer unas condiciones diferentes en los contratos laborales, porque se han endurecido las condiciones para conseguir una vivienda digna, algo que afecta a sus empleados: «Si no alquilas algo para seis meses, no lo consigues», señala van der Hooft.

La coyuntura actual deriva en un «incremento de gastos de mantenimiento, y también en personal, pero no se han podido subir las tarifas», comenta van der Hooft: «Todos teníamos claro que no iba a ser un verano abundante tras el primer aviso de la temporada anterior. Nadie ha subido tarifas y hay más gastos y, si encima tienes menos ocupación, está claro que tienes todos los datos en contra para hacer una buena temporada». De hecho, el presidente está seguro de que «hay empresas que estarán afrontando pérdidas este año».

Ni Eurocopa ni Olimpiadas

La sensación de la caída del turismo también la han experimentado sectores como el de la restauración o el hotelero, que coinciden en achacarlo, en parte, a eventos como la Eurocopa o las Olimpiadas. Para el náutico, no es un factor que «mueva mucho la aguja». Van der Hooft señala que hay que ser conscientes de que Ibiza es un destino cada vez más caro: «El vuelo, el alojamiento, el transporte, el ocio... Todo ha subido muchísimo y no hemos podido mejorar el servicio como destino turístico [...] Creo que estamos perdiendo muchísimos turistas que durante años, o incluso décadas, han sido fieles a Ibiza y están empezando a buscar alternativas».

De este modo, Van der Hooft apunta: «Es un año en el que todo es last minute para nosotros. Cada día es una lucha para llenar el calendario. Desde luego ha sido así en pretemporada y en temporada alta». En general, muy pocas empresas han llenado sus calendarios a más de tres días vista, indica el presidente, que cree que los próximos meses no serán diferentes.

Reservas de última hora

Para los chárteres, las reservas siempre han sido diferentes a las de los alojamientos, que suelen realizarse después de Navidad: «Nosotros esperamos más. Quizás hace tres o cuatro años, cuando había más demanda y la gente se quedaba sin barco en días puntuales, hacían sus deberes antes». Ahora, Van der Hooft diría que «más de la mitad de las reservas se hacen cuando el cliente ya está en la isla y no antes de viajar». A pesar de que el sector siempre haya estado vinculado al turismo de lujo, el presidente apunta a un dato muy «peculiar»: «La oferta hotelera de cinco estrellas se ha triplicado en la última década y nosotros no hemos triplicado nuestra actividad». Para él, hay una explicación: «No es que salir un día en barco sea sólo para los ricos. Hay grandes esloras por las que se paga muchísimo, pero luego están las pequeñas y medianas esloras, que para un grupo de amigos, algunas parejas, dos familias... Era la oportunidad de disfrutar un día y pagar entre 100 y 200 euros por persona. Ese mercado es el que desaparece, pero nosotros, que siempre estamos vinculados al lujo, también necesitamos a ese turista de clase media alta porque en pre y post temporada son los que salvan el día».

Los chárteres ilegales y aquellos que vienen desde la Península a pasar la temporada «también suponen un problema» para los empresarios de Ibiza. «Es cierto que muchas veces no son ilegales, porque han rellenado una declaración responsable y han pagado una tasa mínima», apunta Van der Hooft sobre una autorización que no exige que se disponga de amarre, algo que considera que no debería ser así. Para él, tener «cientos de barcos en las calas que no saben a dónde irse» es una de las causas de que tantas embarcaciones resultasen afectadas en Formentera por el paso de la DANA.

