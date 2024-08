Sara Desirée Ruiz: «A la adolescencia no hay que temerla, hay que tenerla respeto»

La adolescencia debería ser la mejor época de la vida para los hijos ¿es así?

Debería ser porque está llena de oportunidades, nos despertamos a la vida, empezamos a descubrir las relaciones a otro nivel, con mayor intensidad e intimidad, a explorar, a vivir emociones... La adolescencia es una de las etapas más creativas de nuestra vida, donde desarrollamos el pensamiento abstracto y tenemos mucha necesidad de tener conversaciones profundas. Las primeras veces de muchas cosas se producen en esta etapa.

IV Jornada Gestionando Familias Miércoles , 28 de agosto 18.30 h. Presentación. Manuela López Serra, psicóloga y psicoterapeuta Adolescentes conectados a las emociones. Sergi Bahillo, director de Guixos Aula d’Estudi Te necesita, aunque no lo parezca. ¿Qué les pasa a las personas adolescentes. Sara Desirée Ruiz, educadora social y psicoterapeuta

¿Y para los padres cómo es este momento?

Es muy bonito, si se acompaña bien, pero tiene sus riesgos. Todo esto tan bonito se acaba manchando de miedos, de la mirada incriminatoria de la sociedad y de un montón de cosas. Y si a eso le sumamos el estrés diario, el tener que escoger unos estudios, el empezar a obligar a las personas adolescentes a hacer una serie de cosas que van un poco en contra de las necesidades del momento vital, ahí es donde están las dificultades y las familias que no se han preparado empiezan a asustarse, a creer que lo han hecho mal, o que los adolescentes son los que están mal.

Sara Desirée Ruiz es educadora social colegiada y psicoterapeuta. / SD

¿Cómo se pueden preparar los padres?

Precisamente en la charla que voy a dar en ‘Gestionando Familias’ hablo de los riesgos, de las oportunidades, de lo que pasa en el cerebro de los adolescentes, de lo que ocurre en su entorno, con las relaciones, con la familia, con su propio cuerpo, si no conocemos esto, no podemos acompañarles en los cambios que están experimentando, y empiezan a producirse situaciones teñidas del miedo, se malinterpretan conductas, hacemos cosas en bucle para solucionar lo que nos parece que tenemos que arreglar y muchas veces ahí es donde metemos la pata.

Las familias que no se han preparado para afrontar la adolescencia empiezan a asustarse Sara Desirée Ruiz

¿Por ejemplo?

Empezamos a prohibir cosas: que se vistan no sé cómo, que hagan no sé qué o con quién, que hablen de tal tema... empezamos a castigar, obviamos la necesidad de diálogo y de discusión, que son imprescindibles y necesarios en esta etapa, en lugar de la confrontación. También malinterpretamos conductas y muchas veces nos sale el tiro por la culata, así que las personas adolescentes empiezan a acumular malestar porque no se sienten comprendidas ni valoradas ni apoyadas y empiezan a tener conductas de riesgo.

¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo pueden los padres actuar correctamente?

Lo primero es entender que la etapa tiene unas características que no se pueden saltar, porque es evolutivo, como huir de la familia o pasar de ella. El reto está en equilibrar entre lo que hago para proteger a mi hijo, que no haga ciertas cosas que le ponen en peligro, y darle la libertad suficiente para que explore y tenga el entorno que necesita para desarrollarse. Yo sugiero la vía de la reflexión, cuando no estamos hablando de un riesgo que pone en peligro su salud o su vida, porque ayuda a desarrollar el pensamiento crítico para poder escoger y estimula su autonomía.

¿Están los padres preparados para propiciar la reflexión?

Las generaciones que tienen hijos adolescentes no han sido educadas en el diálogo reflexivo ni en el acompañamiento emocional ni saben que la psicología evolutiva existe y por ello están un poco vendidas, porque llega el momento de decir: ‘tenemos que reflexionar, venga, y ahora ¿cómo le hago reflexionar a mi hijo?

¿Cómo se consigue?

Lo primero, buscar apoyo. En esta etapa se produce un pequeño duelo porque es difícil comprender que mi niña pequeña, pues ya no es tan pequeña y de repente tiene relaciones sexuales, fuma, suspende, sale a la calle vestida como si fuera la Dua Lipa, pasan muchas cosas y si nos pillan a traspié, la convivencia se puede volver un poco rollo. Esto desorienta mucho, nos duele. Es importante aprender a hacer ciertas preguntas, saber cómo abordar ciertos temas, responder de forma asertiva. El aprendizaje es grande, solo hay que ver que hasta hace poco nadie hablaba de adolescencia.

Los padres a veces malinterpretan las conductas de sus hijos adolescente y muchas veces les sale el tiro por la culata Sara Desirée Ruiz — Especialista en adolescentes

¿Hay algunas pautas que se puedan seguir?

En la charla daré un montón de pautas. Por ejemplo, mantener la autoridad, utilizar la firmeza, explicar las cosas de la forma más calmada posible. Lo importante es que los padres sepan que hay herramientas aprender a tratar a los adolescentes, no como en nuestra época. Una de las cosas en las que nos está dificultando mucho son los límites con los móviles y las redes sociales.

¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran quienes asistan a su charla?

Con la idea de que a la adolescencia no hay que temerla, hay que tenerle respeto y que hay muchas formas de acompañar a las personas adolescentes.

Más información y entradas en la web: club.diariodeibiza.es