UGT sobre la residencia de Cas Serres en Ibiza: "Falta personal cada día"

El sindicato UGT apoya las denuncias efectuadas los últimos días por trabajadores del Hospital Residencia Asistida de Cas Serres en las que denunciaban la falta de personal en el centro y cómo esto está afectando a la atención que reciben los internos. Aseguraban que en ocasiones no se les podía sacar de la cama, de manera que permanecían encamados, y que durante tres días seguidos, debido a la falta del personal de cocina, les habían tenido que dar de cenar embutido. Unas afirmaciones que el Consell de Ibiza desmentía, en parte, indicando que sólo habían sido dos noches, pero que a todos los internos se les había sacado de la cama todos los días. Además, desde el Consell restaban importancia a las denuncias de los trabajadores asegurando que no provenían de "ninguno de los sindicatos con representación entre los trabajadores de Cas Serres".

Ahora, el sindicato UGT apoya las denuncias vertidas por los trabajadores y, aunque reconoce que las críticas no partían de ellos, son ciertas. "Lo que desde el Consell se califica como acusaciones no son más que la realidad que viven a diario los trabajadores: falta de personal cada día en una o en varias plantas; auxiliares, enfermería, celadores, cocina, que provoca que deban asumir el trabajo del personal no sustituido". Una realidad que aseguran que conocen y comparten "ya que dichas ausencias son trasladadas diariamente por el personal al sindicato, que a su vez las trasladamos periódicamente a recursos humanos".

"Nos consta que desde recursos humanos se hace todo lo posible para llevar a cabo las contrataciones, pero visto lo visto, o bien no es suficiente para evitar la falta de cobertura de ausencias que se repiten a diario, o bien desde el hospital no se reclaman dichas contrataciones, ya que los responsables del centro consideran que, aunque no se cubran, es suficiente con el personal existente", apunta el sindicato en una larga nota de prensa. En ella reconoce que "se realizan contrataciones para tratar de paliar una problemática que habrá que analizar en mayor profundidad", pero que estas son "de corta duración" y que en la mayoría de las ocasiones "no pueden paliar circunstancias sobrevenidas" y "no solucionan el problema estructural, debido a una falta de planificación existente". Además, afirman que estas contrataciones "son poco atractivas para el personal cualificado existente en el mercado laboral, lo que implica un descenso evidente en la calidad del servicio prestado a los usuarios de Cas Serres".

"Es más fácil y barato que el personal existente asuma el trabajo"

UGT denuncia que "no se está cumpliendo el acuerdo al que llegó el Comité de Empresa con el Consell para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores". Este acuerdo implicaba un complemento de productividad que aumentaría la nómina de los trabajadores de planta, implantación de la jornada de 35 horas y el compromiso de sustituir todas las ausencias que se produzcan".

"Entendemos que hay una serie de cuestiones a las que hay que poner solución si se quiere acabar con esta problemática", indica el sindicato, que apunta a "acabar con la política de no sustituir que desde hace unos dos años, con el cambio de normativa en materia de contratación laboral y de los responsables del centro, dirección y coordinación de enfermería, se comenzó a practicar en el centro". "Resulta más fácil y barato no contratar y que el personal existente asuma el trabajo", ironizan desde el sindicato, que denuncia que esto "supone una sobrecarga de trabajo inasumible en el personal que acaba aumentando las tasas de bajas por incapacidad temporal y agravando el problema del absentismo".

"Por otro lado, en cuanto al aumento de plantilla, es cierto que con la pandemia se tuvo que aumentar, y que ha bajado el número de pacientes, pero también lo es que ha aumentado notablemente su complejidad clínica los últimos años, y que el personal sigue siendo el mismo por turno y planta, o en cocina, donde aunque haya ahora una coordinadora y una dietista, no cocinan, por lo que el personal que debe sacar el trabajo es el mismo", continúa el comunicado, que señala que las nuevcas plazas a las que se refuere el Consell "son las que han pasado de plantilla temporal a estructural con la estabilización, se han transformado, pero no se han creado nuevas".

"No se ha cuidado al personal"

"Por último, lo que no se puede pretender es que haya personal disponible en las bolsas, máxime en el mes de agosto, cuando no se ha cuidado al personal y se ha acabado marchando a otras administraciones o a la empresa privada, huyendo de una contratación precaria, de que no haya ninguna garantía de poder disfrutar de cualquier permiso o vacaciones, de tener que asumir el trabajo de otros compañeros periódicamente", reflexiona UGT, que continúa: "O cuando en otras administraciones que son competencia directa en materia de contratación de personal se trabajan menos horas y desde julio se cobra un plus de difícil cobertura de 200 a 500 euros mensuales".

"En conclusión, la falta de personal, tanto sanitario como de servicios, se está produciendo a diario, siendo la norma general cuando debería ser algo excepcional", zanja el sindicato, como respuesta al Consell de Ibiza, antes de concluir: "Por ello se hace necesario un cambio de dinámica en el centro, tomando las medidas necesarias para cubrir todas las ausencias que se produzcan, teniendo en cuenta que con el cambio de normativa en la contratación laboral y la limitación a la contratación temporal se deben llevar a cabo las contrataciones de personal fijo o fijo discontinuo necesarias para reducir al mínimo la contratación temporal, dando pasos en conseguir que el personal quiera permanecer trabajando en el centro, y no lo contrario".