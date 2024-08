«Carmen Ferrer es responsable de la crisis humanitaria de Can Rova»

El grupo municipal del PSOE en Santa Eulària acusa a la alcaldesa, Carmen Ferrer de ser la responsable de la «grave crisis humanitaria» en el ya desalojado asentamiento de Can Rova. Los socialistas de Santa Eulària denuncian que «cerca de un millar de personas han vivido en condiciones deplorables durante años». «A pesar de que el campamento estaba situado en un terreno rústico del municipio, el Ayuntamiento de Santa Eulària no tomó ninguna medida para evitar la aglomeración de personas en caravanas e infraestructuras precarias durante más de cinco años», denuncian en un comunicado.

Desde el PSOE insisten en que el desalojo del campamento de Can Rova (pegado a la carretera de Sant Antoni) se realizó «de manera improvisada y sin ofrecer soluciones adecuadas a las personas afectadas, dejando a muchas familias en una situación crítica».

Los socialistas afean a los responsables del Ayuntamiento su falta de previsión y de «empatía» con quienes el pasado 31 de agosto se quedaron sin lo que hasta ese momento eran sus hogares. Una situación que, critican, se ha vuelto «más insostenible y desesperada con la llegada de una DANA acompañada de fuertes tormentas».

Ante la amenaza del temporal, continúan desde el PSOE, el Ayuntamiento «se limitó» a anunciar la habilitación de 30 plazas de refugio para protegerse del mal tiempo, una cifra que califican de «claramente insuficiente». De la misma manera, critican que el Consistorio no informó de la posibilidad de usar estas plazas durante las lluvias a quienes «se encuentran en el nuevo campamento que ha surgido en los alrededores» del desalojado hace tres semanas. Un poblado que han comenzado a llamar Can Rova 2. «Prácticamente ninguna de estas personas ha obtenido el alojamiento anunciado para los días que ha durado la DANA, indican los socialistas, que destacan que algunas personas «han dormido bajo la lluvia, sufriendo las inclemencias del mal tiempo, incluso con menores que residen en este lugar».

También señalan que esta situación podría haberse evitado con el trabajo de los servicios sociales municipales: «Los recursos sociales del Ayuntamiento deberían desplazarse a donde está el problema en lugar de esperar que las personas acudan a ellos, algo imposible para quienes no pueden abandonar sus escasas pertenencias o dejar de ir a trabajar si no quieren perder sus trabajos», afirma Alan Ripoll, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Gestión «deshumanizada»

«El Ayuntamiento parece más interesado en evitar que la ayuda se prolongue para no cronificar la situación, en lugar de solucionar el problema de manera efectiva. Su actitud es clara: que sobreviva quien pueda y, quien no, que se quede en el camino», continúa Ripoll, que acusa al equipo de gobierno de «total deshumanización en su gestión». En este sentido, los socialistas acusan al PP de haber convertido Santa Eulària «en un municipio inhumano», con precios «inalcanzables», y donde no se ha construido «ni una sola vivienda pública en 46 años».

Por ello, el grupo municipal del PSOE, junto a Unidas Podemos, ha registrado la solicitud de un pleno extraordinario para que la alcaldesa «dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades por la gestión del caso de Can Rova, por permitir el crecimiento de un campamento ilegal en condiciones indignas y por la falta de recursos y previsión en la atención a las personas afectadas».