Los vecinos del vertedero rechazan una incineradora en Ibiza y el Consell reitera que no hay nada decidido

El futuro del vertedero de Ibiza, ubicado en la carretera de Cala Llonga, sigue en el aire y mientras tanto, generando todo tipo de reacciones. Ahora, la Plataforma es Hora de Soluciones para el Vertedero insiste en rechazar la instalación de una incineradora como solución a Ca na Putxa. Pero sobre todo exige de nuevo su clausura y una «solución definitiva» antes del final de su vida útil, que el Consell dice ahora que los técnicos amplían de cuatro a seis años.

Precisamente, la insitución ha reaccionado a una nota de este colectivo vecinal para reiterar que no se ha decidido por instalar una planta incineradora, que los técnicos siguen estudiando las opciones con el Govern y los ayuntamientos, y que hay previstas actuaciones para mitigar las molestias que provoca esta instalación valoradas en 15 millones de euros.

La plataforma, que reúne a vecinos, asociaciones y comunidades de propietarios, advierte de que, «a cuatro años de que el vertedero se llene, ya es hora de clausurarlo y adoptar una solución definitiva». E insiste en su oposición a que se construya una planta incineradora como la que ya existe en Mallorca.

Este colectivo recuerda que «el tratamiento y eliminación de residuos es un problema de todos, no sólo de Santa Eulària y más particularmente de Jesús, Roca Llisa, Cala Llonga, Can Furnet y Talamanca, cuyos vecinos sufren desde hace muchos años las consecuencias de decisiones irracionales del pasado». Es un problema, enfatizan, «de todos los ayuntamientos y no solo de las autoridades insulares, de los partidos políticos y de las asociaciones defensoras del medio ambiente. De los hoteleros y de quienes venden paraísos que en algunos casos no lo son. Es un problema de la sociedad».

La plataforma recuerda que en 2023 encargó un informe a una consultora medioambiental para que auditara otro que el Consell había encargado a otra empresa del mismo sector, así como los elaborados por sus propios técnicos. «La Administración insular pretendía fundamentar y justificar sobre estos informes una decisión de tan gran trascendencia medioambiental, sanitaria y ciudadana de futuro, como lo es la solución del problema de la recogida, clasificación, tratamiento y eliminación de los residuos urbanos, y otros, que se generan en la Isla», señalan.

Informe complementario

Ya en 2024, explican que la plataforma encargó a la misma consultora, EVREN, «un informe complementario sobre los parámetros que se deben tener en cuenta para que la decisión de futuro de la gestión de los residuos urbanos de la isla sea urgente, coherente y razonada, no sólo ambiental, sino también a nivel social y con una perspectiva de defensa de la salud pública de la población».

Incendio en el vertedero de Ibiza hace tres años. / Zowy Voeten

Este segundo estudio, añaden, fue presentado al Consell a finales del pasado mes de mayo, «momento en el que se tuvo conocimiento del encargo hecho por el Consell a IDOM [otra consultora medioambiental] sobre la metodología de la toma de decisiones para la gestión futura de los residuos de la isla. Estudio sobre el que la plataforma está solicitando información al Consell».

En cuanto a las conclusiones del informe que encargaron a la consultora EVREN, detallan: «Parece evidente que no se debe optar por la incineración de residuos, y aun menos, hacer una inversión de decenas de millones de euros, sin tener la certeza del tonelaje del rechazo a tratar». Además, este estudio recomienda «considerar el riesgo de que al tener una incineradora [en la isla] se tendería a incinerar lo máximo posible y desincentivaría la recogida selectiva y el reciclaje en aquellos materiales con menos valor y difícilmente reciclables. Por el contrario, si el rechazo de los residuos se traslada a Mallorca -que gestiona la empresa Tirme- para su tratamiento y valorización, siempre se tenderá a minimizar esta cantidad".

"No se puede obviar el destino de las cenizas y escorias que resulten, en su caso, de la incineración, que necesitarán en parte un depósito de seguridad para las mismas. Ni la supuesta altura de más de 200 metros de la chimenea si la instalación se hiciera en Ca na Putxa como se daba a entender», añade el informe.

También advierte la consultora en sus conclusiones de que es necesario «plantearse la clausura y sellado del espacio que ocupa el actual vertedero» y tener en cuenta «el tráfico de camiones (...) la eliminación de los rechazos una vez lleno el espacio del vertedero (...) y el uso futuro de esos quinientos mil metros cuadrados» que ocupan las instalaciones del vertedero.

Los lodos de la depuradora

La consultora añade que «no existe razón objetiva alguna para que los lodos de depuradora, especialmente los de la nueva EDAR de Sa Coma», que no entrará en marcha al menos hasta octubre, «sean enviados a Ca na Putxa cuando lo lógico sería la puesta en marcha del digestor de lodos que hay en las instalaciones. Esto supondría que los camiones con los lodos de la nueva depuradora no tuvieran que recorrer media isla para ser vertidos en el vertedero con la afección que se produciría en la zona de Jesús y otros núcleos de población situados en el trayecto».

Por su parte, del equipo de gobierno del Consell reitera que «en ningún caso se ha decidido realizar una incineradora y, de hecho, los trabajos se centran actualmente en conocer con profundidad todas las opciones posibles de cara al futuro del tratamiento de los residuos». Insiste en que «sigue trabajando en definir cuáles deben ser las alternativas al vertedero de Ca na Putxa, para prever el futuro de la instalación insular», y desmiente «tajantemente que la instalación de una incineradora haya sido una opción elegida o preferente en ningún momento, durante esta o la anterior legislatura».

Las otras opciones, prioridad para el Consell

«De hecho, la exploración de otras opciones sigue siendo una prioridad para este equipo de gobierno, que continúa en contactos con el Govern balear y el resto de consejos insulares de Balears, después de que este tema fuera abordado en la primera Conferencia de Presidentes de la legislatura».

Además, apunta que, «en las últimas jornadas técnicas celebradas en el Consell, los expertos cifraron en seis los posibles años de vida del vertedero, siempre pendientes de que si los ciudadanos y empresas reciclan mejor, esta duración podría ser mayor». Y añade que «se debe tener en cuenta que a pesar de la adopción de medidas de gestión diferentes a las que se llevan a cabo actualmente (como un hipotético traslado de los residuos fuera de Ibiza) no tienen por qué implicar un total cierre de la planta, sino reducir notoriamente su actividad, lo que alargaría notablemente su vida útil».

Sobre los estudios que están en marcha, destaca «la amplitud del que fue encomendado en 2019 cuyos datos fueron actualizados posteriormente por un estudio alternativo encomendado por los vecinos del vertedero».

Por último, el Consell destaca que «actualmente se trabaja junto a la UTE Giref (empresa concesionaria de la instalación) para ejecutar en el menor plazo posible una inversión de 15 millones de euros que incluye el cierre de la nave de maduración y el cambio de los biofiltros para reducir los olores que, en episodios puntuales, sufren los vecinos de la zona».