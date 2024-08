Detenido por intentar robar un coche de alquiler en Ibiza

La Policía Nacional de Ibiza ha detenido a un hombre de 33 años y nacionalidad kosovar por intentar robar un coche de alquiler. En una nota, se explica que la representante de una empresa de alquiler de coches de la isla se desplazó a la comisaría para interponer una denuncia por apropiación indebida, ya que el arrendatario del vehículo tenía que haber entregado el coche en la oficina del rent a car el día 3 de agosto, y no lo había hecho.

Los agentes comenzaron a buscar el coche y lo encontraron un día después de tener conocimiento de la denuncia en la calle Ramón Muntaner, en Ibiza.

El responsable del intento de robo estaba dentro del vehículo y le detuvieron a las 16.30 horas como presunto autor de un delito de apropiación indebida e infracción de la Ley de extranjería.

El hombre explicó que el coche lo había alquilado un amigo suyo que no se encontraba en la isla y que él no tenía la copia del contrato de alquiler. La policía no pudo localizar al supuesto amigo y, tras inspeccionar el coche, detuvieron al hombre.

Hasta el lugar se desplazó una grúa municipal para llevar el coche al depósito. Los agentes le requisaron las llaves del coche y se las entregaron al propietario esa la misma tarde.

Una vez terminadas todas las gestiones en comisaría, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.