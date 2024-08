Agricultura en Ibiza: «El principal reto que tiene ahora Agroeivissa es la fusión con Ecofeixes»

El 31 de diciembre de 2023, el entonces gerente de Agroeivissa, Pep Mayans, se jubiló. El 1 de enero de 2024, la ibicenca Sheila Gor Ortiz, hasta entonces contable de la cooperativa, tomaba las riendas de la gerencia. Gor es de la casa. Empezó allí en 2003 haciendo prácticas, tras las que se quedó dado el volumen de trabajo que había. La mujer dedicada a las tareas administrativas se fue poco después y pidieron a Gor si quería sustituirla. También se marchó posteriormente la responsable de contabilidad y de nuevo le pidieron que asumiera ese puesto. Siempre dispuesta, volvió a aceptar. De agricultura (no cultiva, al contrario que Pep Mayans) sólo sabe lo que ha ido aprendiendo estos años, pues su formación es de administrativa (FP Superior de Administración): «Cuando llegué, no sabía diferenciar entre lechugas. Para mí sólo las había redondas y largas». Ya sabe bastante más. Con el cargo de gerente pasó lo mismo que cuando le propusieron ser administrativa o contable: «El presidente, Iván Colomar, y Pep Mayans me pidieron hablar. Pep ya había tomado la decisión de jubilarse [a los 70 años]. Me preguntaron qué tal me parecía asumir su puesto. Les dije que me daba un poco de vértigo. Nunca lo había pensado. Creían que estaba capacitada y que era mejor que meter a alguien nuevo que no conociera la cooperativa y al que se tuviera que explicar todo. Preparé una reunión en casa con la familia y lo consensué con ellos. Y adelante».

Usted es joven (43 años). Se lo digo porque Pep Mayans (70 años) arguye como una de las razones de su jubilación la intención de dejar espacio a los jóvenes, sobre todo ahora que se ha llevado a cabo, hace unas semanas, la fusión con Ecofeixes y los proyectos de futuro que contempla ese acuerdo.

Efectivamente, hace unas semanas se decidió que nos fusionábamos. Se llevaba hablando desde mediados de2022. Es un proyecto de futuro. Ecofeixes quiere crecer, algo para lo que no tiene capacidad ahora mismo, mientras que la mayoría de nuestros socios actuales son los fundadores [hace 26 años] de la cooperativa y están en fechas de jubilarse, les falta poquito.

¿Cómo ha sido asumida esa fusión en la cooperativa?

Estamos emocionados. Tenemos todas las energías enfocadas en este nuevo proyecto, que va a ser bueno para las dos cooperativas. Llega en un momento difícil porque ambas estamos en plena campaña, pero en octubre o noviembre nos pondremos manos a la obra.

¿Se repartirán los cargos?

Sí. Se aumentan los miembros de la junta directiva. El presidente será de Agroeivissa. El vicepresidente, un miembro de Ecofeixes. El tesorero, de Agroeivissa. El secretario, de Ecofeixes, y los vocales, mixtos. A partir de ahora seremos una unidad. Una sola cooperativa. A partir de ahora debemos hablar en plural, no como antes, separados. Es un paso difícil, nos costará a todos, pero lucharemos por el bien de una sola cooperativa, no por el bien de mi producto o de tu producto. Se lleva hablando de esto mucho tiempo, muchos años, debatiendo y llegando a puntos de encuentro. Se ha reflexionado mucho, no ha surgido de la noche a la mañana.

¿Se diferenciará el producto?

Tendremos una sección nueva de producto ecológico.

Sin cooperativas, los agricultores lo tendrían complicado en la isla.

Sería difícil. Como contaba Pep Mayans en la entrevista de Es Diari, todos iríamos al mismo sitio a vender si no existiera Agroeivissa. Y los clientes son los que son. No hay más. Hoy en día, las grandes superficies y la hostelería te piden muchos requisitos. Un agricultor no puede ir a un hotel a servirle como antes. Tiene que estar dado de alta, tener registro sanitario, prevención de riesgos… Ya no es tan fácil, ya no basta con picar a la puerta y decirle al que abre que vendes sandías. El último socio que se incorporó lo hizo por eso, porque con nosotros es más fácil llegar a los clientes. Actualmente piden, además, un cuaderno digital, que es más fácil llevar si estás dentro de una cooperativa que si vas solo. Y contar con un técnico agrícola es complicado. Los que hay no dan abasto. Nosotros acabamos de incorporar uno. Llevábamos dos años buscándolo. Es joven.

¿No hay relevo generacional?

Muchos jóvenes no se terminan de animar. El relevo está difícil, sobre todo si no tienes tierras. Es muy complicado empezar de cero. Se necesitan muchos permisos, hacer perforadas… Son muchas cosas que al principio, cuando uno quiere dedicarse a la agricultura, no tiene en cuenta.

¿Cuál es la edad media de los socios?

Ahora mismo hay 15 productores. Su edad media es de más de 50 años. Con la incorporación de los nueve socios de Ecofeixes, esa media bajará bastante, pues son muy jóvenes. Y lo importante es que, además, con Ecofeixes vendrán bastantes mujeres. En Agroeivissa sólo hay tres.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la cooperativa en la actualidad?

Sobre todo el tema del agua. Desde la cooperativa poco podemos hacer al respecto. Hace poco se inauguró la balsa de sa Rota. A ver qué tal. Hasta dentro de un año no se podrán ver los resultados de esta inversión. El clima es otro, y tampoco podemos hacer gran cosa. Pero mientras nuestros socios tengan voluntad y quieran seguir sembrando y los consumidores sigan confiando en el producto local, la agricultura podrá seguir existiendo en esta isla.

¿Cómo están los pozos de los agricultores?

Nos cuentan que están bajos. No llueve, y cuando lo hace llega a destiempo y estropea cultivos. Se quejan de ambas cosas: de la falta de agua y de que cuando cae, daña a la sandía, al calabacín, al pepino…

Algo se podrá hacer.

La empresa que nos suministra los planteles está haciendo pruebas para que puedan resistir un poco más estos calores. Por ese camino es por donde se irá investigando para combatir en lo posible el cambio climático.

Desde hace un par de años incluso de habla de tapar algunos cultivos.

Sí, pero eso tiene un sobrecoste. Y tapar no sólo para proteger contra el sol. También para las torcaces.

Contra eso tampoco parece haber solución

Es un desastre. Se comen todo lo tierno. Les da igual lo que sea. Lo picotean todo. Este año no hemos tenido ni higos ni nísperos. Ni uno. La sandía se ha visto afectada, hasta las lechugas. Todos los cultivos.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo para la cooperativa?

No he tenido aún tiempo para plantearme nada. Vienen muchos retos, sobre todo por la fusión con Ecofeixes, que es un paso importante y difícil, al tener que integrar e introducir en nuestra infraestructura a los nueve socios nuevos. Tenemos que conocernos y ver cómo nos organizamos. Salvando eso y el verano (estamos a tope de faena), de momento ya tengo bastante por ahora. Pep Mayans se ha jubilado, pero siempre está dispuesto a ayudarme cuando le hago una consulta y de vez en cuando me recuerda cosas de las que debo estar pendiente, como líneas de ayudas que salen en determinadas fechas. Nos sigue acompañando. Además, es que Pep y yo siempre hemos ido de la mano desde hace años. Yo le pasaba documentación y él se encargaba de analizar los datos. Ahora, a mí me toca hacer esa parte, que estoy aprendiendo a la vez que hago el trabajo de contable, pues no he podido delegar. No encontramos gente.

«Buscamos contable desde enero. Primero preguntan cuánto cobran y los días que tendrán libres»

¿No encuentran a nadie para que llevar la contabilidad?

Buscamos contable o administrativo, pero está siendo difícil.

¿Cuál es la razón, que no ofrecen un sueldo acorde a sus expectativas?

Cuando vienen a la entrevista, lo primero que preguntan es cuánto se cobra y cuáles serán sus días libres. A partir de ahí, sigue o no la entrevista. Otro problema es que los empleados capacitados ya están trabajando a esta altura de la temporada.

¿Desde cuándo buscan ocupar ese puesto de contable?

Desde enero.

Mercadona, Aldi, Lidl… ¿Es imposible abastecerlos?

No trabajamos con ellos. Cuando Mercadona aterrizó en la isla, su responsable habló con el antiguo gerente. Pero exigen demasiadas cosas que no podemos asumir. Todo tiene que ser como ellos marquen, no como sean nuestras posibilidades. Si piden bolsas de dos kilos de un producto y dentro de un mes desean que en vez de bolsas sea servido en tarrinas, tienes que buscar la maquinaria, por lo que te quedas colgado. Antes trabajábamos con Eroski, pero las relaciones comerciales han acabado con ellos. Les servimos indirectamente, a través de otros proveedores.

¿Cree que el sector hotelero puede consumir más producto local?

La hostelería, ahora que el Govern exige que un porcentaje sea de producto local, lo busca por sí misma. Trabajamos mucho con la hostelería y tenemos dos cadenas de hoteles a las que suministramos. Podría haber más, pero para ello sería necesario que aumentara nuestra producción para poder llegar a más clientes. Pero aquí planificamos las siembras y nuestra cuota de mercado. Es una tontería sembrar mucho si luego no hay a quien vender. Nuestro producto es perecedero, no lo podemos almacenar hasta que llegue un nuevo cliente.

Pep Mayans cree que la agricultura en Ibiza, sin ayudas de la Administración, no tendría futuro.

La Administración aporta mucho al agricultor con diferentes líneas de ayuda, para invertir en plásticos, en invernaderos, tractores, maquinaria... Hay una específica para incorporarse a Agroeivissa, de hecho. Esas ayudas son muy necesarias, por ejemplo, para modernizarse poco a poco. Más que nada, para no dedicarle tanto tiempo. No podemos seguir recogiendo las patatas a mano.

¿Hay muchas mujeres gerentes de cooperativas?

Sé que hay dos en Mallorca. Y en nuestra cooperativa hay tres socias productoras. Hay un matrimonio que tiene su empresa a medias, de manera que ambos explotan la finca. Yo creo que hay pocas mujeres agricultoras porque en su momento no pensaron que podrían dedicarse a esto. Si no hay tradición en tu casa, es difícil que decidas vivir del campo. Además, hubo una época en que los payeses querían que sus hijos tuvieran una carrera, no la de agricultor. Ahora es distinto y ser agricultor es un oficio tan bueno como cualquier otro, diría que incluso es más gratificante. Cada día hay más mujeres que se dedican a esto, pero nos gustaría que fuera a un ritmo más rápido.

«Las torcaces lo picotean todo. Este año no hemos tenido ni higos ni nísperos. Ni uno»

Están muriendo muchos almendros a causa de la sequía y de la enfermedades. Se arrancan por docenas. ¿Afecta también a los demás frutales o incluso a los cultivos de regadío?

En nuestro caso, la plantación del socio que tiene todos los frutales, con naranjas, limoneros y melocotones, entre otros, está envejecida. Hay que renovar las plantaciones. Hay socios que han decidido sembrar árboles nuevos. Y está el problema del agua: si no llueve, hay que regarlos, lo cual supone un coste adicional. Este año es difícil hasta el secano. Ha sido un desastre lo ocurrido con los cereales. Además, cada vez viene más gente a la isla, más turistas, cada vez somos más, y los acuíferos no dan más de sí.

¿Qué papel juega la innovación tecnológica en las explotaciones?

Salen muchas cosas nuevas que a veces son difíciles de implantar. Las fincas se van modernizando poco a poco a la hora de sembrar y recolectar. Prueban inventos, por ejemplo en regadío.

¿Y está informatizada la agricultura ibicenca?

No. No sé si les compensa económicamente para las hectáreas que tienen. Los que están tan modernizados es porque abarcan muchas hectáreas y les compensa. Aquí hay poquitas. Te despistas y te has metido en la del vecino.

Pep Mayans dice que es analógico, de boli y papel. ¿Usted?

Intento ser digital, me defiendo. En Agroeivissa, además, tenemos redes sociales, cuenta de TikTok, Instagram y Facebook. Requieren mucho tiempo. No es sólo subir un video. Tenemos a un socio muy activo en redes. Da mucha visibilidad. Hasta hace un par de años, los socios más antiguos pensaban que no servía para nada, pero se dieron cuenta de que las redes hacen mucho para darnos visibilidad. Muchos nos han conocido por ellas: llevamos 25 años como cooperativa y hasta ahora no sabían de nuestra existencia.

¿Cultiva, es agricultora?

No, ni tengo terreno. Hasta que llegué aquí no sabía distinguir una lechuga de otra. Para mí había, al principio, sólo las lechugas redondas y las largas. Y se acabó. Poco a poco me he empapado del tema.

Suscríbete para seguir leyendo