El Govern sigue negociando con los hoteleros para alojar a docentes en Ibiza

El Govern balear sigue negociando con hoteleros de Ibiza para alojar a docentes durante el curso escolar, una de las medidas que se anunciaron el año pasado para facilitar vivienda a este colectivo ante el coste inasumible de los alquileres. El conseller de Educación, Antoni Vera, aseguró ayer que, pese a que estas negociaciones no están cerradas, el Ejecutivo «pondrá dotación económica sobre la mesa para paliar la problemática a la hora de cubrir las plazas [docentes]».

Vera presentó ayer en Ibiza los acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de Santa Eulària, Sant Joan, Sant Antoni y Sant Josep. A través de estos convenios, la administración autonómica transfiere a los municipios partidas económicas para que asuman el mantenimiento de sus centros de Infantil y Primaria.

En su comparecencia ante la prensa tras su encuentro con los alcaldes, el conseller confesó la «complicación administrativa» que supone facilitar establecimientos hoteleros como vivienda temporal para los profesores. «No están cerrados [los convenios con empresarios hoteleros] y estamos llevando a cabo todas las gestiones necesarias», apuntó.

El escollo

En noviembre del año pasado, el delegado territorial de Educación en las Pitiusas, Juan Álvarez, explicó que, para implementar esta opción, se buscaban apartamentos que dispusieran de cocina y, a ser posible, conexión a internet. El pasado mes de mayo, la conselleria autonómica precisó que, a través de esta fórmula, preveía cubrir la demanda de un centenar de docentes en Ibiza.

El objetivo es que las habitaciones se alquilen por 1.100 euros mensuales, de los que el Govern aportaría 400 euros en ayuda

Según se explicó en su momento, la intención era que estas habitaciones se alquilaran a un precio de 1.100 euros al mes. De esta cantidad, el Govern asumirá 400 euros en concepto de ayuda. Esta herramienta quedaba posibilitada a través de una enmienda presentada a la Ley balear de la Vivienda, que permitía a las consellerias de Educación y de Salud firmar convenios con empresas hoteleras para conseguir alojamiento para sus funcionarios.

El principal problema que presenta esta medida es que los profesores desplazados a la isla necesitan alojarse desde principio de septiembre hasta final de junio. De esta manera, los establecimientos hoteleros solo podrían aprovechar dos meses de temporada turística, al menos en el caso de las plazas reservadas para este programa.

Vera indicó ayer que la opción de los convenios con hoteles se abordarán junto con las propuestas que, a su vez, presenten los sindicatos en la próxima mesa de insularidad.

Mantenimiento de escuelas

Por otra parte, el conseller firmó en la sede del Consell de Ibiza las ayudas que recibirán los ayuntamientos de Sant Antoni, Sant Josep, Santa Eulària y Sant Joan para que asuman «las obras a las que no puede llegar la conselleria a través del Ibisec (Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals)». Paralelamente, ahora se está negociando la cuantía que, por el mismo concepto, deberá percibir Vila, ya que «cuenta con muchos más centros educativos y necesita más informes económicos».

Con estos acuerdos, Sant Joan ingresará cerca de 200.000 euros para remodelar baños e instalaciones eléctricas en los colegios Labritja, Torres de Balàfia y Balansat. Santa Eulària recibe 490.000 para obras de mantenimiento en los colegios Santa Eulària, Santa Gertrudis, Puig d’en Valls y Sant Carles.

Por su parte, Sant Antoni se beneficia de un millón de euros para las obras de mejora en los colegios Cervantes, Vara de Rey, Can Coix, Guillem de Montgrí, Sant Antoni, Sant Rafel, Buscastell, Santa Agnès, Sant Mateu, Can Coix y la Escuela de Adultos de Sant Antoni. Por último, Sant Josep contará con 455.000 euros para trabajos de mantenimiento en L’Urgell, Sant Jordi, Can Guerxo y Ses Planes. En todos los casos, la subvención autonómica se dividirá en dos anualidades.