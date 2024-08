Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Mirando al cielo. Así están los organizadores (y los posibles asistentes) de todas las actividades previstas para este largo puente de la Virgen de Agosto. Al cielo y a la previsión meteorológica. Y es que la lluvia que comenzó a caer este miércoles por la mañana en Ibiz ay Formentera amenazan todos los actos previstos, al menos, para este 15 de agosto.

Especialmente preocupados están los vecinos de ses Figueretes, que lo tienen todo preparado para el día grande de sus fiestas. El castillo de fuegos artificiales, que cada año llena la arena de la playa y los locales del barrio son uno de los momentos más esperados del verano. El estallido de luz y pólvora pone el punto final a las dos semanas de fiestas en Vila.

Eso sí, los festejos patronales continúan en otras localidades de las islas: Sant Antoni, Cala Llonga y Sant Llorenç en Ibiza, y Sant Ferran en Formentera.

En Sant Antoni, localidad metida de lleno en las fiestas de Sant Bartomeu, vivirán una tarde de sábado extenuante: Fiesta ‘Supergarrits’ con hinchables, espuma, magia, pintacaras… (18 horas, colegio Cervantes), ‘SananFresh hip hop festival’ (19 horas, sa Punta des Molí), Noche de blues (20 horas, paseo de la bahía) y muchas más actividades. Y el domingo, tres opciones bien diferentes para el atardecer: espectáculo de variedades en sa Punta des Molí (20 horas), soul y rock en el paseo de s’Arenal (20 horas) y lectura dramatizada sobre Cristóbal Colón en el Passeig de ses Fonts (20.30 horas). Por cierto, el viernes, dentro de las fiestas, se podrá visitar de forma gratuita el Bibo Park y su espectáculo de luces.

Cala Llonga celebra su día grande (nubes y lluvia mediante) el 15 de agosto. Una jornada larga. Empieza a las diez y media de la mañana con un pasacalles y culminará a las diez de la noche con la fiesta ‘Pure beach paradise’. Entre medias, de todo: motos antiguas, castillos de arena, misa rociera, desfile de carros, ball pagès y música y baile en la playa.

Ese mismo día es el día grande también de las fiestas de la Mare de Déu d’Agost de Sant Ferran. Un clásico: misa (20 horas), ball pagès, actuaciones y dj (22 horas). Festejos que se alargan hasta el sábado con talleres infantiles (19.30 horas) y la tradicional cantada pagesa (20.30 horas), que llega con novedades.

En el apartado más plástico destaca una cita: la inauguración de la nueva exposición de Toni Marí Tirurit, que lleva sus personajes y paisajes tradicionales y naïf a Sant Joan. En la inauguración (sábado, 20 horas, iglesia de Sant Joan) no sólo habrá cuadros. El artista promete música, presentación de libro, vino y bunyols.

Y para los melómanos y bailongos las opciones en el largo fin de semana son casi incontables: Barbara Tucker en Children of the 80’s (viernes, 19 horas), la big band Ciutat d’Eivissa en la necrópolis (viernes, 21 horas), The Groovy Brothers en Caló de s’Oli (sábdo, 20 horas), clásicos en el baluart de Sant Pere (sábado, 20 horas), Manuel de Lola (domingo, 21 horas)…

Y, por si todo esto no fuera suficiente, folklore, cine a la fresca, baile, sesión de cortos y mucho más.

JUEVES 15 DE AGOSTO

Festes de Ses Figueretes

18 horas: talleres, actividades infantiles y animación en la plaza Julià Verdera

talleres, actividades y animación en la plaza Julià Verdera 20 horas. Zumba familiar

familiar 21 horas: sorteo, actividades infantiles .

sorteo, . 21.15 horas : entrega de premios . VI Torneo Ajedrez

: entrega de . VI Torneo Ajedrez 22 horas: concierto de Billy Flamingo’s

concierto de 24 horas. Gran castillo de fuegos artificiales en el paseo de ses Figueretes

Castillo de fuegos artificiales del año pasado en ses Figueretes / Toni Escobar

Festes de Sant Bartomeu de Sant Antoni

19.30 horas: Sa Festa des Majors. Música, buena compañía y mejor ambiente. A cargo de la Asociación de personas mayores de Sant Antoni de Portmany. En el local de la tercera edad de Es Clot Marès.

Festes de Cala Llonga

10 horas: Pasacalles con A Tutiplén

con A Tutiplén 10.30 horas : Exposición de motos antiguas delante de s’Aroma

: Exposición de delante de s’Aroma 11 horas: Castillos de arena en la playa.

en la playa. 18.30 horas: Misa rociera en la capilla de Cala Llonga

en la capilla de Cala Llonga 19.30 horas: Desfile de carros

de carros 20 horas: Ball pagès

Ball pagès 20.45 horas: Música en la playa . Esencia-Cello & Dance Light Show con Susanna Rozsa y Susana Paz.

. Esencia-Cello & Dance Light Show con Susanna Rozsa y Susana Paz. 22 horas: Actuación de Pure Beach Paradise con David Moreno, Xavi Emparan y Dj invitados.

Festes de la Mare de Déu d'Agost de Sant Ferran

20 horas: Misa sonada.

sonada. 21 horas: Ball pagès con Es Xacoters y Es Pastorells con convite de bunyols caseros

con Es Xacoters y Es Pastorells con convite de bunyols caseros 22 horas: Formentera Baila Conmigo con Jemima Melendo y Luis Muniz. A continuación discomóvil con PD Padjesa y PD Burbaia. Hasta las dos de la madrugada.

Música

World Music. Músicas del mundo. Música a les places de Formentera. 22.30 horas en la plaza Europa de es Pujols.

VIERNES 16 DE AGOSTO

Festes de Sant Bartomeu de Sant Antoni

20 horas: ‘Ballada’ de verano. Con el Grup Folklòric Brisa de Portmany. En la plaza de la iglesia

Con el Grup Folklòric Brisa de Portmany. En la plaza de la iglesia 21 horas: Astro Magic Lights. Visita gratuita a Bibo Park, donde se podrá disfrutar de un espectáculo en colaboración con Orión Madrid, que conjuga mágicamente la luz y la naturaleza. Plazas limitadas. Inscripciones a partir del 14 de agosto en cultura@santantoni. net. En el Ibiza Botánico Biotecnológico (Sant Rafel)

Festes de Cala Llonga

16 horas: Microconcierto . Poolside Flower Paradise con Javi Box en Hyde Hotel

. Poolside Flower Paradise con Javi Box en Hyde Hotel 21 horas: Música en la playa . The Other Side. A Pink Floyd Experience

. The Other Side. A Pink Floyd Experience 23.15 horas: Dj David Olear (música disco de los años 80,90, 2000 y más)

Música

Children of the 80’s. Con Barbara Tucker, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com

Música en viu. Jam session. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran

Big Band en la necrópolis. 25 aniversario Patrimonio de la Humanidad. Concierto a cargo de la Big Band Ciutat d’Eivissa. A las 21 horas en la necrópolis de Puig des Molins en el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF). Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Cine

‘La vida de Pi’, de Ang Lee (EEUU, 2012). Ciclo Divendres de Cine en Sant Jordi. 22 horas en la plaza de la iglesia

‘Cinema a la fresca de Formentera’. ‘Las ocho montañas’, de F. Van Groeningen y C. Vandermeersch (Italia, 2022). No recomendada a menores de 12 años. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola

Folklore

Sant Miquel Balla. Exhibición de folclore ibicenco con la Colla de Balansat. 19.15 horas en el patio de la iglesia de Sant Miquel

‘Ballades d’Estiu’. Exhibición de ball pagès de la Colla de Santa Gertrudis. 21 horas en la plaza de la iglesia de Santa Gertrudis

SÁBADO 17 DE AGOSTO

Festes de Sant Bartomeu de Sant Antoni

18 horas: Club Supergarrits. Un evento para toda la familia con showsibiza.com. Juegos y castillos hinchables, pintacaras, fiesta de la espuma... Patio del colegio Cervantes

Un evento para toda la familia con showsibiza.com. Juegos y castillos hinchables, pintacaras, fiesta de la espuma... Patio del colegio Cervantes 18.30 horas: Magia familiar con el mago Albert. En el patio del colegio Cervantes

En el patio del colegio Cervantes 18.30 horas: Molí den Simó, talleres infantiles a cargo de Sueños de Ibiza

talleres infantiles a cargo de Sueños de Ibiza 20.30 horas: Ballada popular . A cargo de Sa Colla de Buscastell. En el Moli d’en Simó

. A cargo de Sa Colla de Buscastell. En el Moli d’en Simó 19 horas: SananFresh hip hop Festival. Conciertos, baloncesto 3x3, exhibición de grafitis y cultura urbana. Con la actuación principal de FalsaAlarma. En Sa Punta des Molí

Conciertos, baloncesto 3x3, exhibición de grafitis y cultura urbana. Con la actuación principal de FalsaAlarma. En Sa Punta des Molí 20 horas: Torneo de petanca Festes de Sant Bartomeu. A cargo del Club Petanca Sant Antoni. En las pistas del polideportivo Ses Païsses

A cargo del Club Petanca Sant Antoni. En las pistas del polideportivo Ses Païsses 20 horas: II Blues Night Festival. Noche de blues con la banda madrileña Sanpa Trio y la estelar Alejandra Burgos & The Soul Conectors. En s´Arenal (paseo de la bahía de Portmany - av. dr. Fleming 10)

Tercera edición del festival Sanan Fresh. / Irene Vilà Capafons

Fiestas de Sant Llorenç

8 horas: Tiro al plato en s’Hort d’en Cosmi

Tiro al plato en s’Hort d’en Cosmi 18 horas: Día de la granja Juntos Farm. Mercado ecológico, talleres y actividades educativas

Día de la granja Juntos Farm. Mercado ecológico, talleres y actividades educativas 18.30 horas: Ruta en BTT por el pueblo

Festes de Cala Llonga

10-18 horas: Campeonato de voleibol.

Campeonato de voleibol. 19.30 horas: Microconcierto. Miel de Luna en Lounge Café 68

Microconcierto. Miel de Luna en Lounge Café 68 21.30 horas: Microconcierto. Música en vivo en Restaurante Óscar.

Festes de la Mare de Déu d'Agost de Sant Ferran

19.30 horas: Taller creativo para niños y niñas a cargo de Luke L. Carter. En el Mercat Artístic de Sant Ferran

para niños y niñas a cargo de Luke L. Carter. En el Mercat Artístic de Sant Ferran 20 horas: Cantada pagesa y, a continuación, primera ballada popular júnior (hasta los doce años) y bailes de salón para todos. Y para concluir las fiestas, Paz Aguado en concierto

.

Música

Sol Post a s’Oli Festival. Concierto de The Groovy Brothers. Todos los sábados en la puesta de sol a las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou con ‘food trucks’. Entrada libre

Jazz a la Plaça. Jam session de jazz. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc

Clásicos al atardecer. Obras de Corelli, Bizet, Paganini, Halvorsen, en el Baluard Sant Pere a las 20 horas. Dentro del ciclo ‘Nits al Baluard 2024’, concierto de violín y violonchelo a cargo de Rubén Herrera y Mónica Marí

Folklore

'Ball a la fresca per als nostres majors'. Ball pagès para los mayores de la isla. Todos los sábados de julio y agosto de 19 a 21 horas en la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila

Cine

Mecal Air Ibiza. Selección de cortos del festival Mecal Pro Barcelona. Hoy ‘Comedia’. 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí. Entrada libre.

Cinema Jove a la fresca. ‘Acero puro’. 21.30 horas en el Campo de Fútbol de Sant Josep. Entrada libre

Pintura

Exposición. ‘L’univers Tirurit puja a Sant Joan’, con pinturas de Toni Marí ‘Tirurit’. A las 20 horas en la sala de cultura de la iglesia de Sant Joan. En el mismo acto se presentará el libro ‘Aventures i tradicions’, de Josep Joan Marí (Pep Xomeu) ilustrado por el artista. Actuación musical de Ramon Mayol, vino y bunyols para celebrar

Tirurit viaja a la Ibiza del pasado / DI

DOMINGO 18 DE AGOSTO

Festes de Sant Bartomeu de Sant Antoni

20 horas: Tarde de variedades. En Sa Punta des Molí. Show de cabaret a cargo de las alumnas de la Escuela de baile APE Dream Dance. ‘Dance On fire’, espectáculo de la compañía profesional de baile APE Dream Dance

En Sa Punta des Molí. Show de cabaret a cargo de las alumnas de la Escuela de baile APE Dream Dance. ‘Dance On fire’, espectáculo de la compañía profesional de baile APE Dream Dance 20 horas: Mockers Revolution. La mejor música de soul y rock’n’roll para no parar de bailar de la mano de los DJ Gary Peachey y Stomp Rocker. Clases de baile abiertas a cargo de Sunset Swing Club y actuación de Rocker Zapa Swing (Zaragoza). Venta de vinilos y exposición de coches clásicos. En s´Arenal (paseo de la bahía de Portmany – av. dr. Fleming 10)

La mejor música de soul y rock’n’roll para no parar de bailar de la mano de los DJ Gary Peachey y Stomp Rocker. Clases de baile abiertas a cargo de Sunset Swing Club y actuación de Rocker Zapa Swing (Zaragoza). Venta de vinilos y exposición de coches clásicos. En s´Arenal (paseo de la bahía de Portmany – av. dr. Fleming 10) 20.30 horas: ‘Cristóbal Colón. El último viaje’. Lectura dramatizada que explora el último viaje de Cristóbal Colón a América en 1502. Dirigida por Ramon Mayol y protagonizada por Iván Ros. Basada en un texto de Carlos Garrido e inspirada en la teoría del historiador Nito Verdera sobre el origen ibicenco de Colón. Al inicio del Passeig de ses Fonts, frente al monumento del Huevo

Festes de Sant Llorenç

8 horas: Tiro al plato en s’Hort d’en Cosmi

Tiro al plato en s’Hort d’en Cosmi 21.30 horas: Nits Amples: concierto de Half Blood Trio & Carlos Sarduy. En la plaza de detrás de la iglesia

Música

Nits al Tancó des Cubells. Punt de Trobada Musical. 20 horas en el Tancó des Cubells. Entrada libre

Manuel de Lola. Espectáculo de baile flamenco en el mirador del Ayuntamiento de Eivissa. El bailaor Manuel de Loca actuará junto con el guitarrista José Ángel Muñiz y el cantante Antonio Ronco. A las 21 horas. Entrada gratuita

Carlos Yébenes. Concierto de blues y rock a las 12,30 horas en Es Vermell Café de Vila. Semifinalista de La Voz Senior, de Antena3, e integrante del grupo Pistones y Tálamo

EXPOSICIONES

BLOOP International Proactive Art Festival 2024.

'Let's Get Physical' . A partir del sábado 10 de agosto. Exposición interactiva al aire libre de la artista Amadama, organizada por el Consell de Ibiza con la producción tecnológica de Biokip Labs. En la zona de el Martell, en el puerto de Ibiza, frente al Monumento de los Corsarios. Las obras, aplicadas en los postes del puerto, están enriquecidas con tecnología de inteligencia artificial a través de la aplicación del BLOOP, ofreciendo una experiencia única que fusiona lo físico con lo digital. Hasta el 25 de agosto.

. A partir del sábado 10 de agosto. Exposición interactiva al aire libre de la artista Amadama, organizada por el Consell de Ibiza con la producción tecnológica de Biokip Labs. En la zona de el Martell, en el puerto de Ibiza, frente al Monumento de los Corsarios. Las obras, aplicadas en los postes del puerto, están enriquecidas con tecnología de inteligencia artificial a través de la aplicación del BLOOP, ofreciendo una experiencia única que fusiona lo físico con lo digital. Hasta el 25 de agosto. Open Air Expo. Muestra de realidad aumentada de Amadama, organizada por el Ayuntamiento de Eivissa. En el parque de la Paz hasta el 14 de septiembre.

'Memorias' de Guillermo Gil Pieras . Exposición de pinturas al óleo del artista mallorquín residente en Ibiza Guillermo Gil Pieras. Inauguración este viernes a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Horario de visita: De lunes a viernes de 18 a 22 horas, a excepción de festivos. Hasta el próximo 23 de agosto.

Una de las pinturas de Guillermo Gil Pieras. / Toni Escobar

'Wendy Williams: una vida de creativitat'. Muestra retrospectiva de la obra pictórica de Wendy Williams-Schmitz. Inauguración jueves 8 de agosto a las 19.30 horas en el Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni, en el marco de las Festes de Sant Bartomeu. Horario de visita: De martes a vienes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 horas y 18 a 21 horas. Hasta el 24 de agosto.

‘Gravity’, cuarta exposición de Ana Blanco, que muestra 15 óleos en los que muestra el cuerpo humano. En Can Tixedó hasta el 21 de agosto.

‘L’univers Tirurit puja a Sant Joan’ Exposición de pinturas (óleo y acrílico sobre lienzo, madera, tejas o calabazas) en la sala cultural de la iglesia de Sant Joan. Abierta hasta el 21 de septiembre.

'Eivissa'. Muestra colectiva de los artistas Pilar Planells, Ezequiel Herrera, Ana Jakimow, Anthony Gofer, Carmen Pérez Álvarez, Chari Salcedo, Isabel Galán, Lucía Rodríguez, Marisa Benito y Mariana Eiras. Inauguración el viernes 9 de agosto a las 20 horas en el Centre Cultural de Can Portmany, en Sant Rafel. Organiza Amae (Associació Multiart Eivissa). Horario de visita: De lunes a sábado de 18.30 a 21.30 horas. Hasta el 25 de agosto.

'Panoràmiques'. Exposición colectiva por las Festes de la Terra de Eivissa. Refectori y Es Polvorí. Dalt Vila. Inauguración jueves 1 de agosto a las 19.30 horas en Es Polvorí y a las 20 horas en el Refectori. Horario de visita, en Es Polvorí: Martes a viernes de 18 a 20 horas; en el Refectori: Lunes a viernes de 9 a 14 horas. Sábado de 11 a 13.30 horas. Del 1 al 31 de agosto.

'Llum i tècniques mixtes'. Exposición de la pintora Aphon Hengcharoen en la sala de exposiciones de Santa Eulària, Sant Jaume 72. Inauguración, el 9 de agosto a las 18 horas. Horario, de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas.

'Premis Vuit d'Agost. Els darrers cinc anys (2019-2023)'. Exposición de los artistas premiados con el premio Vuit d'Agost del Consell de Eivissa. Inauguración el viernes 2 de agosto a las 20 horas en Sa Nostra Sala de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de agosto.

'Agony & Ecstasy'. Muestra colectiva de una docena de artistas de arte de vanguardia. Pintura, escultura y fotografía. Agroturismo Atzaró. Hasta final de agosto.

Muestra colectiva de AMAE. Pinturas, esculturas y fotografías de una treintena de artistas. Inauguración viernes 2 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural de Jesús. Hasta el 29 de agosto.

‘Born to be wild’. Exposición de la artista Anna Ametller. Sa Panxa Art Gallery, Sant Ferran, en Formentera. Horario de visitas: De martes a domingo de 20 a 00 horas. Los lunes sala cerrada. Hasta el 15 de septiembre.

Diki, escultor Formentera. Muestra retrospectiva. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’. Horario de visitas: De 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas (festivos, domingos y lunes por la mañana, sala cerrada). Hasta el 24 de agosto.

'Howard Greenberg. Historia de la fotografía'. Muestra de la colección de Greenberg de grandes fotógrafos del siglo XX. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Hiroshi Kitamura. Escultura y pintura. Espacio Micus. Carretera Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta el mes de octubre.

Anita Snellman. Pinturas. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Lunes y festivos cerrado. Hasta el 10 de noviembre.

Mai Blanco. 'Jardín Adentro'. Pinturas de gran formato e instalación. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas en La Nave Salinas. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

'Hydro logical'. Instalación inmersiva de sonido luces y sombras del dúo Hauptmeier/Recker. Espacio de creación de Ses12Naus en La Carpintería, polígono de Can Bufí de Ibiza. Hasta el 15 de septiembre.

Albert Pinya. 'L'illa-que brilla-perilla', pinturas y cerámicas. Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o con cita previa, hasta septiembre.

Santi Moix. 'La scoperta del fuoco'. Exposición temporal del artista catalán comisariada por Elena Ruiz. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y Formentera (MACE). Hasta el 15 de noviembre.

'Eivissa, Empúries, Enserúne. El viatge possible'. Una experiencia virtual. Museo Monográfico des Puig des Molins. Organizan MAEF y Museu d'Arqueologia de Catalunya. Hasta septiembre.

Erwin Broner. Pinturas. Far de la Mola (Formentera). De martes a domingo de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. Hasta el 29 de septiembre.

Rob Loren. 'La mirada mediterránea', fotografías. Bar Ca n'Anneta de Sant Carles. Hasta el 15 de septiembre.

'L'Illa Blava'. Muestra de fotografía submarina de los miembros de la asociación Es Blau. Al aire libre en el paseo del Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a viernes de 9 a 15 y los sábados de 9 a 14 horas. Hasta octubre.

Cartel de la exposición retrospectiva de Wendy Williams. / Ayuntamiento de Sant Antoni

MERCADILLOS

Mostra Artesanal Sant Rafel. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 en el centro de Sant Rafel. Hasta el 12 de septiembre.

Santa Gertrudis. Mercado de artesanía con música en directo. Viernes de junio a septiembre de 19 a 0 horas.

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Santa Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Mercadillo Hippy de Cala Llonga. Artesanía y complementos. Todos los jueves de 18 a 22.30 horas. Música en vivo desde las 19.30 horas. De mayo a octubre.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas. Night Market los lunes, martes y domingos desde las 18 horas de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.