Calendario solidario de Ibiza IN: Mucho más que hermanos

Los hermanos y hermanas de las personas con diversidad funcional son una figura fundamental de apoyo ante unas circunstancias que les llevan a una «madurez sobrevenida» y por las que la asociación Ibiza IN, que lucha por la inclusión, ha querido rendirles homenaje en su nuevo calendario solidario (el segundo que hacen desde su fundación como entidad en 2021). Es una forma de visibilizarles y hacerles protagonistas. Bajo el nombre de ‘Hermanos’, y con 16 meses en vez de doce (ya que este calendario comienza en septiembre), los fotógrafos locales Ana G. Hernando, Juan Francisco Tur ‘Muchi’, Marta Rojo y Mohamed Chendri han captado diferentes imágenes que muestran la complicidad y el afecto entre estos hermanos en diferentes enclaves del municipio de Sant Joan, ya que el Ayuntamiento patrocina el almanaque.

«En Ibiza IN pensamos que los hermanos de las personas con diversidad funcional tienen un papel muy importante y siempre son los grandes olvidados», en palabras de Susana Ribas, secretaria de la asociación, en conversación con este diario. El Consistorio joaní acogió ayer la presentación del calendario y en ella tomaron parte varias de las familias participantes, la presidenta de Ibiza IN, Consuelo Guerra, y la alcaldesa Tania Marí. Además, estuvieron presentes bastantes concejales. «Queremos agradecer a los hermanos su amor y empatía, paciencia y comprensión, apoyo incondicional, juegos y risas, madurez sobrevenida, por enseñar a los demás el valor de la diversidad y la inclusión, y por hacerlo todo siempre con una sonrisa», expresó Guerra, en unas declaraciones difundidas por Ibiza IN.

Imagen de la presentación del calendario este martes. / Cedida por Ibiza IN

Ribas señala que estos hermanos, de alguna manera, «maduran de golpe», ya que ellos mismos, por iniciativa propia, suelen atribuirse ciertas obligaciones que no les corresponden. «Los padres siempre hemos de encargarnos de decirles que no son las suyas, porque adquieren un papel de protectores de sus hermanos en todos los ámbitos: en la escuela, fuera de ella, e incluso dentro de la familia. Y al fin y al cabo también son críos... Tenemos que explicarles que este no es su papel, sino el de hermano; que deben jugar, pelearse y todas las cosas de una relación entre hermanos, mientras que a nosotros nos toca cuidar de todos nuestros hijos», añade. También expresa que a menudo pueden sentirse menos atendidos, precisamente «porque sus hermanos requieren de mucha atención»: «Muchas veces es así y ellos lo aceptan. Si toda la sociedad fuese como estos hermanos, otro gallo cantaría». Homenajes como el de este calendario ayudan a visibilizar la figura de los hermanos y hacerles protagonistas.

El almanaque se podrá encontrar en los cinco municipios: en Sant Joan, en el mismo Ayuntamiento y en la Carpintería Hnos. Butigas; en Sant Carles, en el estanco; en Sant Miquel, en la Ferretería Cotxu; en Santa Eulària, en el Súper Can Toni y la Academia Torres; en Jesús, en Italian Wine Import; en Ibiza, en los restaurantes Trattoria del Mar y Bistro del Mar y en la peluquería Paco; en Sant Jordi, en el Taller Costa; en Cala de Bou, en Luez Beauty y, en Sant Antoni, en Frutas Guerra, Decasa, Colorins y Boulevard Café. El donativo es de ocho euros y lo que se recaude «se destinará a programas de apoyo para familias con miembros con diversidad funcional, impulsados por Ibiza IN».

María Ángeles Ibáñez es madre de Júlia (7 años) y Carla (13), dos de las hermanas que han participado. Aparecen posando en una imagen de Sant Vicent de sa Cala tomada por Marta Rojo. Ibáñez destaca la importancia de iniciativas como esta: «Los hermanos también viven las consecuencias de que otra persona de la familia tenga una necesidad especial. Este calendario es una forma de decir que todos son importantes. Se hace para no dejar de lado a ninguno». Preguntada por la relación Júlia-Carla en el día a día, esta madre comenta que la mayor siempre se preocupa por el bienestar de la pequeña de la casa y bromea con que, aunque Carla esté ya entrando en la adolescencia y de vez en cuando, como es lógico, haya alguna riña entre hermanas, «está en continua dedicación a Júlia». «Muchas veces me dice: ‘No te preocupes, ya me encargo yo’». Así, en la misma línea que apuntaba Susana Ribas, esta madre explica que muchas veces tiene que decirle a la mayor que no tiene que asumir este rol, pero es habitual que adquieran, motu proprio, esta actitud, acostumbrados a estar «en vigilancia».

Carmina y Xicu jugando en la arena. / MARTA ROJO

Carla se muestra contenta con haber participado en el calendario: «Está muy bien poder ayudar a otros nenes, y eso que me costó un poco decidirme porque no me gusta que me hagan fotos. Pero pensé que es una buena causa (...) El momento de hacerse las fotos fue un rato entretenido y diferente. Como ya conocía a Marta, fue más fácil». «Júlia es muy importante para mí, aunque algunas veces me saca de los nervios porque me chincha mucho. Me ha enseñado mucho, con su forma de luchar», añade.

María José Bonet, madre de Jordi (9 años) y Marc (siete), cuenta que cuando les ofrecieron participar en el calendario, no se lo pensaron: «Es una idea muy bonita. Los homenajeados son protagonistas en la familia, gracias a ellos sus hermanos evolucionan muy favorablemente. Son los compañeros de juego, comparten el día a día y tienen mucha paciencia y unos valores muy diferentes. Una sensibilidad especial». Coincide en la necesidad de quitarles la tentación de asumir la responsabilidad de cuidadores: «Lo que toca a los hermanos es compartir juegos y aventuras». Jordi afirma que se lo pasaron bien durante la sesión fotográfica y coincide en señalar que este calendario es «una idea muy buena». «Nuestras fotos fueron en Benirràs, en los embarcaderos», en palabras de Jordi.

La filosofía de Ibiza IN es luchar por la inclusión: que todos los niños, tengan o no diversidad funcional, compartan los mismos espacios y tomen parte en las mismas actividades, de manera que no se segregue a los primeros en programas pensados específicamente para ellos. «Queremos reivindicar esto en todos los ámbitos, comenzando desde la educación, de manera que los nenes estén escolarizados en aulas ordinarias y tengan los medios para desarrollarse en ellas», apunta Ribas. Pone el ejemplo del programa ‘Estiu IN a Es Nàutic’, que este año se celebra por cuarto verano consecutivo, gracias a un convenio entre el Club Nàutic Sant Antoni e Ibiza IN. «Niños y niñas con y sin diversidad funcional participan en cursos de vela, kayak, windsurf y demás». Ibiza IN también organiza talleres inclusivos a lo largo del año: de manualidades, pintura o yoga, por ejemplo. También un proyecto de fisioterapia acuática en la piscina municipal de Sant Josep; otro de patios inclusivos en el colegio Sant Antoni en el que un monitor de s’Espurna dinamiza el recreo con actividades para todos los niños; y también se está estudiando un proyecto para tener un servicio de traje especial para rehabilitación intensiva, entre otras vías de trabajo de la asociación.

