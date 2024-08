El 82,4% de los baleares no practica ninguna religión, según datos del CIS

El 82,4% de los residentes en Balears no practica ninguna religión, según revela un reciente análisis de la agencia apablo.com basado en datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta mayoría incluye a un 35,6% de ciudadanos que se identifican como católicos no practicantes, un 18,2% que se declaran ateos, un 14% que se consideran agnósticos, y un 14,6% que se describen como indiferentes o no creyentes.

Por otro lado, el 17,6% de los isleños sí practican activamente una religión. Este grupo se divide en un 13,2% de católicos practicantes y un 4,4% de creyentes de otras religiones. Dentro de este sector de la población, el 40,1% asiste a ritos religiosos al menos una vez a la semana, mientras que un 38,3% lo hace varias veces al mes o al año. Un 21,6% asegura no acudir nunca o casi nunca a servicios religiosos.

El estudio también desglosa la asistencia a ritos religiosos entre los practicantes baleares de la siguiente manera: un 10,5% asiste varias veces a la semana, un 29,6% lo hace todos los domingos y festivos, un 17,2% asiste dos o tres veces al mes, un 21,1% acude varias veces al año, un 9,6% lo hace casi nunca, y un 12% nunca asiste.

El informe subraya una disminución significativa en la religiosidad entre los jóvenes. Solo un 13,6% de los jóvenes entre 18 y 29 años practica una religión, cifra que aumenta ligeramente al 12,9% en el rango de edad de 30 a 39 años. Esta tendencia se invierte en los grupos de mayor edad, alcanzando un 37,7% de practicantes entre los mayores de 70 años.

En términos de creencias, el número de ateos entre los jóvenes ha experimentado un notable incremento. Mientras que solo un 8% de las personas mayores de 70 años se identifican como ateas, esta cifra se eleva al 25,6% entre los jóvenes de 18 a 29 años. Asimismo, el número de agnósticos ha mostrado un crecimiento paralelo. Entre los practicantes jóvenes, también se observa una disminución en la asistencia a ritos religiosos. Así, solo el 36,7% de los practicantes de entre 18 y 29 años asisten a ritos religiosos al menos una vez a la semana.

