Gisela Turazzini, tras sus vacaciones en Ibiza: "Volví triste de lo que he llegado a ver"

"Ayer por la noche llegué de Ibiza y lo único que te puedo decir es que volví triste de lo que he llegado a ver", afirma la economista Gisela Turazzini en el debate del programa 'La Sexta Xplica'. "Tenemos joyas maravillosas en este país y las están destrozando. Quien está destrozando la isla es ese turismo que no respeta", continúa Turazzini, una de las participantes habituales (el programa de política y actualidad se emite la noche del sábado) del debate colectivo que sigue a la tertulia. Una de las secciones más animadas, dadas las opiniones hiperbólicas y apasionadas de los contertulios.

"Lo vi por todos lados. La conducción, el abuso de las sustancias al volante...", continúa la economisma mientras, de fondo, se pueden ver las imágenes del capítulo que otro programa de la cadena, 'Apatrullando', dedicó hace unas semanas a la isla.

"La verdad es que vine muy triste y aquí sí que voy a pedir un poco de regulación, aunque yo sea libertaria y liberal", reclama Gisela Turazzini, un comentario que exalta a sus habituales rivales dialécticos, que no pueden creerse que, precisamente ella, solicite que algo se regule. "¡Noooo! ¡No me digas!", ironiza uno de ellos, haciéndose oír por encima de la voz de Turazzini, que continúa con su argumento.

"Regulación para que la ley sea un poco más dura con estas cosas", consigue acabar la contertulia, que con su petición ya ha soliviantado el gallinero. "¡Eso es para que los ricos lo tengáis mejor, ¿no?", le espeta uno de ellos, a quien la economista le contesta que, aunque le gustaría ser rica, no lo es.

"¿Has estado en la villa de los 120.000 euros?", le pregunta otra de las participantes, en referencia a la mansión que apareció en 'Apatrullando' y que se alquilaba por 120.000 euros por semana. "No he estado y, francamente, no sé si me gustaría. Después quedaría mal con mi día a día", responde Turazzini mientras otra de las participantes, también tirando de ironía, le comenta que claro, que es que esa villa está "lejos de la playa".