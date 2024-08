PSOE: «¿Cómo se permitió que el asentamiento de Can Rova llegase a este punto?»

Los socialistas de Santa Eulària criticaron ayer al equipo de gobierno municipal por lo que consideran falta de intervención para evitar que el solar de Can Rova, que acabó siendo un poblado chabolista en el que llegó a vivir un millar de personas y donde se cometían numerosas irregularidades, llegase hasta ese punto sin que nadie pudiese evitarlo. «¿Cómo se ha permitido llegar hasta aquí, cómo no se ha podido actuar, teniendo a mano todas las herramientas del Ayuntamiento?», se pregunta la concejala Beatriz Fernández, del PSOE, al salir de la comisión informativa con los grupos políticos y técnicos de la casa, con Can Rova como único punto del día. En este encuentro, varios representantes del gobierno local (entre ellos la alcaldesa Carmen Ferrer, la concejala de Acción Social, Antonia Picó, y el portavoz del Partido Popular, Toni Ramón) expusieron el expediente sobre este caso.

Fernández señala que desde el Ayuntamiento les recordaron que estas actividades se desarrollaban dentro de una propiedad privada, pero la socialista insiste en que se podría haber hecho mucho más: «Se estaban cometiendo un sinfín de ilegalidades. Por una parte, es un terreno rústico que se estaba alquilando y en el que se habían habilitado infraestructuras de vivienda». Defiende que el Consistorio tendría que haberse personado motu proprio en el procedimiento o bien iniciar un procedimiento paralelo contra la propiedad.

Parte del pequeño asentamiento justo al lado del terreno de Can Rova, ayer por la tarde. / Toni Escobar

«Los técnicos han recordado que nosotros, por ser una Administración, no podemos presentarnos a un procedimiento civil entre particulares. Solo en casos en que el juzgado nos dé esta opción de forma extraordinaria, podemos hacerlo. Y no ha sido el caso. Nosotros vamos en contra de los infractores con los expedientes abiertos y, en su caso, con un procedimiento contención administrativo. Hay distintos expedientes abiertos por todas las irregularidades detectadas», replicaron, por su parte, desde el gabinete de prensa municipal.

Desde el PSOE también afirman que los recursos desplegados ante esa situación de emergencia han sido insuficientes: «Las instalaciones del gimnasio de s’Olivera no nos parecen óptimas y adecuadas, y más con las temperaturas que se han registrado, como para que allí se realojase a ninguna persona». Otros fueron realojados en el albergue de Cáritas o en el centro de sa Joveria. «Como Ayuntamiento hay que ir un poco más allá. Es imprescindible tener unas instalaciones dotadas y adecuadas [para estas situaciones]. Ahora mismo no estamos capacitados», asevera la edil de la oposición. Finalmente, recuerda que antes del desalojo se ayudó a 14 familias y, después, a 32, según datos aportados por el Consistorio: «¿Por qué a estas 32 familias no se les pudo ayudar antes?», se pregunta.

El Consistorio destaca que «la atención se realiza siempre en base a criterios de los técnicos y cuando se tiene conocimiento de la situación»: «Si no nos lo habían comunicado o hasta ese momento no lo necesitaron [ser atendidas], no se podía hacer. Alguien que recibe la ayuda para irse fuera, por ejemplo, quizás no se lo plantea hasta el último momento en que llega el desahucio, o cuando ya no encuentra otra opción».

Álvaro de la Fuente, concejal de Unidas Podemos, pide revisar los criterios de vulnerabilidad, ya que tener un contrato laboral «no implica» siempre que la persona no viva una situación de extrema precariedad: «Un trabajador puede ser vulnerable, así como una familia de cuatro con dos personas con empleo». «Hemos echado en falta una política local preventiva, porque bajo nuestro punto de vista las actuaciones que se han llevado a cabo han sido reactivas y se han puesto parches», añade, al tiempo que pide que haya recursos habitacionales suficientes en el municipio para dar respuesta a situaciones de emergencia como la de Can Rova tras el desalojo. El concejal morado también hace hincapié en la importancia de estudiar qué hacer para que lo de Can Rova no se repita.

Los exinquilinos de Can Rova piden un terreno con agua y luz Los desalojados de Can Rova piden ser reubicados en un terreno con luz, agua y aseos portátiles, señala Christian, uno de los portavoces. También estudiarán, con su abogado, que se les indemnice por el dinero que gastaron para vivir en Can Rova: «Invertimos mucho en nuestras casas, hemos estado pagando y dentro han quedado cosas». Ayer algunos acudieron al Consistorio para pedir soluciones, confirma Christian, quien recuerda que hay quienes han acampado y colocado sus caravanas al lado de Can Rova.

Suscríbete para seguir leyendo