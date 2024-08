Marte se va de vacaciones lejos de Formentera

Marte, el dios romano de la guerra, no apareció ayer por el pleno del Consell de Formentera. Debe estar de merecidísimas vacaciones junto al secretario y al interventor de la institución, en algún balneario fresquito y silencioso, para recuperarse del estrés de estos últimos meses.

El caso es que la reunión, a pesar de su caracter extraordinario, fue casi una balsa de aceite, posiblemente un espejismo, seguramente un paréntesis en la batalla. Un rollo, vamos, como son y deben ser los plenos de toda la vida.

Ayer no hubo voces altas ni altivas, no se escucharon cuchicheos ni comentarios del tipo pasivo agresivo, de esos que comienzan con un: «Porque usted...» presuntamente respetuoso pero que esconde más veneno que el colmillo de una vívora en ayuno intermitente.

Alguna mirada asesina se escapó, todo hay que decirlo. Algún cabezazo y alguna sonrisilla desdeñosa también. Incluso se pudo leer entre líneas un par de intentos descafeinados de armar bulla sacando a relucir la falta de Junta de Gobierno, cuando parece ser que para el tipo de trámite que se trataba en el pleno no era necesario.

Pero nada que ver con lo que las paredes de esa sala de plenos han podido ver y escuchar en los últimos meses.

Ayer se habló de un tema importante para Formentera, el tratamiento de los residuos que, siendo absolutamente necesario, es un apartado que se come una buena parte de los presupuestos de la isla y sobre el cual, de momento, la capacidad de actuación del Consell insular está muy limitada.

Y, por primera vez en mucho tiempo, pareció que todos los representantes políticos de la isla, los elegidos por el pueblo, remaban en la misma dirección. Parecía incluso que les importaba más el futuro de la isla que la localización de sus sillas en el pleno.

En el fondo no importaba, porque se presentaba una decisión ya tomada contra la cual no había forma de imponerse. Quizá por eso no hubo sangre. O quizás la presencia de un «enemigo común» les hizo unirse por un par de horas.

Pero esta ilusión temporal de normalidad provoca más tristeza que alegría. Cuando lo que debería ser habitual se convierte en algo insólito, algo grave está pasando.

