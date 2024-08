El Impuesto de Sucesiones del PP sale caro a los herederos menores de 21 años

La reforma del Impuesto de Sucesiones que realizó el Govern de Marga Prohens en julio de 2023 ha estado envuelta en la polémica desde su origen, en la que ha tenido un especial protagonismo la decisión de que cuando en una herencia se reciben bienes inmobiliarios, éstos deben de registrarse con el valor de referencia catastral, consintiendo que éste se pueda elevar un máximo del 20%. Esta condición, que no ha sido incorporada en ninguna otra autonomía gobernada por el PP en la que también se ha reducido este tributo, ha comenzado a tener sus principales «víctimas» entre los menores de 21 años, según señala Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal.

Con la legislación en vigor durante el mandato de la socialista Francina Armengol, los primeros 700.000 euros que recibía el heredero cotizaban al 1%, y a medida que aumentaba el valor de los bienes recibidos ese porcentaje se iba incrementando hasta llegar a un 20% cuando se llegaba los tres millones de euros. Pero en las herencias a favor de descendientes menores de 21 años (Grupo I de parentesco) se aplicaba un «descuento» del 99% en lo que tenían que pagar.

Lo que ha hecho el Ejecutivo del PP es bonificar ese tributo para que los herederos de los grupos I y II (padres, hijos, abuelos, nietos y cónyuges) no tengan que pagar absolutamente nada, lo que en teoría supone un claro beneficio. Pero ésta ventaja se está volviendo en contra de algunos receptores de herencias, con los menores de 21 años entre los más afectados, a la vista de los casos que están llegando a los despachos de los asesores fiscales, y la clave de este perjuicio está en el valor de referencia catastral.

Lo que sucede es que, según el Decreto Legislativo 1/2024 que estaba en vigor durante la legislatura del Pacto de Progreso, los herederos del Grupo I, es decir, los hijos y nietos menores de 21 años, se veían recompensados con esa bonificación del 99% del valor de la herencia, independientemente de su cuantía. Es decir, se calculaba lo que tenían que pagar por el Impuesto de Sucesiones según la cuantía de lo recibido, pero luego se les descontaba el 99%.

Penalización con vivienda

Con la reforma impulsada por el PP, ahora no pagan nada al recibir la herencia, lo que teóricamente es mejor que lo que sucedía antes de julio de 2023, pero el problema nace cuando en la misma hay un inmueble.

En estos momentos, esos menores de 21 años no pagan nada por la herencia, pero se están viendo obligados a registrar la vivienda que reciben en herencia por el citado valor de referencia catastral incrementado en un máximo del 20%, que en muchos casos es muy inferior al de mercado debido a los encarecimientos registrados en el mercado inmobiliario balear. Así, cuando el heredero quiere vender ese inmueble, se encuentra que oficialmente está consiguiendo una ganancia superior a la real, y es en la posterior declaración del Impuesto sobre la Renta (IRPF) donde recibe el varapalo, al tener que pagar mucho más de lo que se había ahorrado.

Nada mejor que un ejemplo basado en hechos reales para entender lo sucedido, según expone Del Campo. Un menor de 21 años recibe una herencia de un millón de euros sustentada fundamentalmente en el valor de mercado del inmueble que le ha dejado su padre. Durante la legislación del Pacto, eso suponía que tenía que pagar por el Impuesto de Sucesiones 31.000 euros, pero al bonificarle el 99%, al final solo tenía que entregar al fisco 310 euros.

Con los cambios realizados por el Govern de Prohens, no tiene que pagar nada por la herencia. La sorpresa desagradable viene porque el valor de referencia catastral de esa vivienda es de 650.000 euros, que con el margen del 20% antes señalado obliga a registrarla por un máximo de 780.000 euros. Cuando la vende por el millón de euros de su valor real, ante el Fisco aparecen una ganancia de 220.000 euros, lo que le obliga a pagar a través del IRPF la suma de 50.280 euros.

Eso hace que el heredero menor de 21 años ahora se vea obligado a elegir entre renunciar a la bonificación del 100% que aplica el Ejecutivo del PP para poder registrar la vivienda por su valor de mercado y no por el de referencia catastral, y pagar por Sucesiones 31.000 euros, o aceptar esa bonificación y no pagar nada en principio, pero luego tener que desembolsar algo más de 50.000 euros por IRPF si vende la casa. No hay que olvidar que durante la legislatura anterior para ese joven recibir la herencia solo le habría costado 310 euros al disfrutar de una bonificación del 99%.

