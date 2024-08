La Escuela de Adultos de Ibiza se trasladará junto al colegio Can Cantó

El Ayuntamiento de Ibiza y el Govern balear ya han pactado la nueva ubicación para el Centro Educativo de Personas Adultas (CEPA) de Ibiza y Formentera. La futura sede se construirá junto al centro de educación Infantil y Primaria (CEIP) Can Cantó, en el terreno que ahora se usa como aparcamiento en la calle Jondal (en dirección a la Asociación de Vecinos de San Pablo).

Así lo anunciaron este martes el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, y el conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera, durante la visita a las obras para dotar de un comedor al CEIP Can Cantó. Este colegio era la única escuela pública de Vila que aún no contaba con este servicio, que podrá estar en marcha a partir del próximo curso gracias a una inversión de 33.250 euros, según destacó Vera.

La cesión del terreno municipal a la conselleria de Educación para la Escuela de Adultos no solo permitirá construir «unas infraestructuras modernas con todos los servicios necesarios», como valoró Triguero. Una vez finalizadas las obras, el espacio que ahora ocupa el centro en el antiguo colegio Sa Bodega (Mercat Nou) quedará disponible para cederlo al Govern balear y construir allí 157 viviendas a precio limitado (VPL).

Can Cantó y Es Putxet

Triguero y Vera visitaron las obras del colegio Can Cantó acompañados del director territorial de la conselleria de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, y las concejalas de Educación y de Infancia de Vila, Catiana Fuster y Sara Barbado. Además de completar la instalación de comedores en todos los colegios públicos, «para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral», Vera destacó que existe una línea de becas para que las familias con menos recursos puedan beneficiarse de este servicio.

En las inmediaciones del CEIP Can Cantó se construirá el instituto de enseñanza secundaria (IES) Es Putxet, la infraestructura educativa «con más prioridad» para Ibiza, como definió Vera. «Necesitamos descongestionar los institutos de Vila, porque actualmente tienen una presión de escolarización muy grande», subrayó.

En estos momentos, la redacción del proyecto de construcción del IES Es Putxet se encuentra en su última fase y podrá estar listo para septiembre. El siguiente paso será el concurso público para adjudicar las obras.

De no surgir ningún imprevisto en esta licitación, Vera confía en que durante el primer trimestre de 2025 pueda colocarse la primera piedra del futuro centro. No obstante, no quiso aventurar cuándo podrá estar listo. «Con las obras hay que ser cauteloso. Hay un CEIP en Menorca que se nos ha quedado desierto hasta en tres ocasiones», advirtió.

Reformas

El conseller aprovechó su visita para repasar las obras más urgentes en Ibiza previstas en el Plan de infraestucturas educativas hasta 2024, que ya fue presentado la semana pasada en Palma. Entre ellas, destacan la reforma integral de los CEIP Can Misses y Sant Ciriac, que «se encuentran bastante desfasados», además de la rehabilitación del IES Xarc (ver página siguiente).

Vera también anunció que el Govern ultima un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza que permita agilizar todas las intervenciones en los centros educativos del municipio que no estén incluidas en el Plan de infraestructuras. Con este acuerdo, Educación adelantará la inversión a Vila para que asuma las obras, ya que «pueden actuar con más rapidez». En este sentido, Catiana Fuster agradeció el trabajo «codo a codo» que se lleva a cabo con la conselleria y valoró que, de las 26 peticiones de mantenimiento presentadas por las direcciones y las asociaciones de padres y madres de los colegios, solo quedan cinco por finalizar este verano.

La 'escoleta' de Sant Rafel estará lista para el curso 2025-2026 El conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera, completó su jornada en Ibiza con la visita a las obras de la escoleta de Sant Rafel, acompañado del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. Este nuevo centro supone una inversión de 1.520.780 euros y podrá entrar en funcionamiento para el curso 2025-2026. Las instalaciones se destinan a 67 plazas para niños de hasta tres años, que se incorporarán a la red gratuita que gestiona la conselleria de Educación. En estos momentos, el Govern asume directamente cuatro escoletes en el conjunto de Balears, pero contempla incorporar, de manera progresiva, todo el resto que ahora están bajo competencia de los ayuntamientos.

