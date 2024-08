El chapuzón de Naomi Campbell y sus amigas en Formentera

La modelo y empresaria Naomi Campbell sigue disfrutando al máximo del verano en las Pitiusas. La británica, además, se ha hecho inseparable de su amiga, la actriz mexicana Eiza González, con quien comparte salidas por el puerto y escapadas en yate. La última fue este pasado fin de semana cuando se las vio -a Campbell con un bikini rosa y a González con otro negro- en compañía de una tercera amiga dándose un baño en un yate fondeado junto a una zona de costa rocosa situada cerca de Cala Saona, en Formentera.

Campbell, de relax en el yate. / Sergio Garrido

En las imágenes, se ve a Campbell y a González subiendo al yate tras darse un baño en el mar, para luego quitarse la sal con un manguerazo. Después charlan distendidamente con una tercera amiga -en bikini verde-. En el interior del barco se ve a dos hombres cuya identidad se desconoce y a quienes no hacen demasiado caso. Eiza González es muy conocida en México por su participación en telenovelas como ‘Sueña conmigo’ y ‘Amores verdaderos’, y ha dado el salto a Hollywood con papeles en películas de acción como ‘Godzilla vs Kong’. Campbell llegó a Ibiza a principios de julio y desde entonces se ha dejado ver con amigos como la actriz mexicana Michelle Rodríguez o el modelo Jon Kortajarena, y no ha faltado a su visita anual a la tienda de Vicente Ganesha, en La Marina.