Un vecino dio la voz de alarma en mayo de 2022 de las irregularidades de Can Rova

Fue en mayo de 2022 cuando se dio la primera voz de alarma de las irregularidades que se estaban cometiendo en la finca de Can Rova, según ha detallado el Ayuntamiento de Santa Eulària en la comisión informativa que se ha celebrado esta mañana con concejales de todos los grupos municipales, técnicos de la casa y el equipo de gobierno.

El Consistorio "tuvo conocimiento por primera vez de actuaciones irregulares en esta parcela el 9 de mayo de 2022, cuando la Policía Local acudió a la zona tras recibir una llamada alertando de esta actividad", relata la nota de prensa del Ayuntamiento. Beatriz Fernández, concejala del PSOE en la oposición, que ha estado presente en esta reunión, explica a este diario: "Nos han comentado que quien alertó fue un vecino de la zona, aunque lo que estaba sucediendo en ese momento no tiene nada que ver con lo que había el 31 de julio de este año, el día del desalojo. Fue extendiéndose por todo el terreno".

El dueño pirata impidió que la Policía Local accediese a la finca

En esa visita de los agentes municipales, "no se pudo acceder a la finca al estar cerrada, pero se pudo comprobar la existencia de caravanas y camiones", prosigue la nota. "Una empresa de servicios de grúas comunicó que tenía arrendado el terreno como depósito de vehículos. Una nueva patrulla realizó otra visita con un técnico de Servicios Territoriales, el 6 de julio del mismo año, en la que lograron hablar con el propietario, que impidió el acceso a la finca a los agentes. No se pudo demostrar que hubiera actividad irregular, pero sí la existencia de vehículos y construcciones que parecían ser recursos habitacionales. Para poder tener una imagen más completa de la parcela, se realizó un vuelo con dron el día 18 del mismo mes", añaden. Así, el dueño pirata de este terreno, ahora desahuciado por orden judicial tras ser demandado por sus hermanos (también dueños), no solo hacía negocio ilegal alquilando partes del solar para que se instalasen allí infraviviendas. También se arrendaba para otros usos.

Entonces, "se elaboró un informe para dejar constancia de todo lo registrado, las visitas de la Policía Local y de las posteriores denuncias contra la propiedad y, desde infracciones, se abrió un expediente que se comunicó a todas las partes y se expidió una Orden de ejecución para devolver el terreno a la normalidad. Las personas propietarias del 83% de la finca iniciaron, entonces, un procedimiento civil de desahucio ante la negativa del explotador del terreno, la otra parte de la propiedad, de proceder a la limpieza del solar y la recuperación de su estado original", prosigue el relato del Ayuntamiento de la Villa del Río. Cogió el caso el Juzgado de Primera instancia nº5 de Ibiza y en este procedimiento acudió como testigo el ingeniero industrial municipal.

El día 7 de diciembre 2023, el tribunal falló contra los denunciantes, que presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. "En esta ocasión, el 5 de marzo de 2024, el sentido de la sentencia fue contrario y determinó el desahucio y desalojo de toda la parcela y todos aquellos elementos que puedan existir. Una vez que el Consistorio tuvo conocimiento de ello se coordinó con los copropietarios y la Secretaría del Juzgado de primera instancia nº5 de Ibiza para determinar la mejor manera posible de llevar a cabo el mandato judicial. Desde la primera inspección hasta esta última la parcela no sólo había intensificado su actividad sino también la cantidad de personas acampando de forma irregular en el terreno", agrega la nota.

Con todo, el 10 de mayo los diferentes servicios municipales llevaron a cabo una inspección de la parcela acompañados del Grupo Roca de la Guardia Civil. "Se realizaron visitas interdepartamentales a la finca, a la que también acudió el inspector de vivienda del Govern de les Illes Balears, y se elaboraron informes técnicos que se aportaron al Juzgado".

Los asentados, en peligro

En estas inspecciones, que eran "más minuciosas", se comprobó que el propietario pirata cobraba por las parcelas y que "existían riesgos graves e inminentes para las personas". En este sentido, "la situación eléctrica era un riesgo inaceptable para la seguridad pública y se instaba a tomar medidas inmediatas para corregir las infracciones y proteger la vida y el bienestar de los residentes y la comunidad en su conjunto".

A modo de ejemplo, desde el equipo de gobierno detallan que se detectaron conexiones eléctricas deficientes, el uso excesivo de extensiones y conexiones múltiples, ausencia de dispositivos de protección básicos para prevenir accidentes e incendios, falta de equipos de extinción de incendios, cuadros eléctricos instalados a la intemperie en los árboles, inexistencia de puesta a tierra, conexiones sin protección con un alto riesgo de electrocución, bidones de gasolina con surtidor, aguas residuales canalizadas con tuberías rudimentarias dirigidas hacia algún lugar indeterminado, un gran volumen de vehículos abandonados con la carrocería oxidada, cristales rotos, chatarra, material de construcción, basura doméstica, restos de poda, maderas y palés atravesados por cableado eléctrico, escombro de obra, mobiliario, botellas de dióxido de carbono junto a cuadros de luces, bombonas de gas sin etiquetar, bidones de aceite industrial, barbacoas domésticas o restos de hogueras en el suelo.

Intervención de Servicios Sociales

Por otra parte, en esta reunión con los concejales del Consistorio, también se ha explicado que los primeros desplazamientos de Servicios Sociales a Can Negre fueron el 6 de mayo de 2024, "cuando se tuvo el primer requerimiento de ayuda por parte de una unidad familiar". "A raíz de aquellas intervenciones se tuvo contacto con siete núcleos familiares vulnerables con los que vivían 14 menores de edad (con dos de ellos ya se tenía contacto en anterioridad)", recoge el comunicado.

Las familias explicaron, como también hicieron en conversación con periodistas, que pagaban entre 500 y 700 euros con luz aparte por las parcelas y que "algunas de ellas tenían miedo del arrendador, ya que habían recibido amenazas". Además, pudieron identificar a una persona que hacía de supervisor del camping ilegal.

El abogado de los desalojados, David Fechenbach, dijo en una entrevista para este diario que había compinchados dentro del asentamiento que, de alguna manera, trabajaban para el gestor del mismo. Manejar todo ese poblado chabolista no podía ser tarea de una única persona.

"El personal [de Servicios Sociales] pudo determinar que había vehículos y construcciones precarias, muchas de ellas sin el equipamiento básico y los servicios mínimos necesarios como agua corriente, calefacción, electricidad, equipo para cocinar y/o elementos de higiene personal. Todo ello hacía que el entorno tuviera un riesgo grave para la integridad física de las personas y que vivían en unas condiciones inadecuadas de habitabilidad", añaden desde el Consistorio. El informe técnico recogió que existían "carencias graves de higiene y salubridad y riesgo de aparición de plagas no controladas de insectos, parásitos u otro tipo de animales capaces de transmitir enfermedades y/o causar lesiones a las personas, en especial para los menores".

Durante estas actuaciones, el equipo de Servicios Sociales realizó un análisis de las actuaciones previas al desalojo y se ha hecho cargo de la atención a la vulnerabilidad, una de sus competencias. Es decir, la atención y el servicio a personas con problemas de movilidad, problemas de salud, familias con pocos recursos económicos y menores en situación de riesgo y/o exclusión.

Trabajo posterior al desalojo

Durante el día del lanzamiento, el pasado 31 de julio, el Ayuntamiento movilizó a un total de 12 agentes de la Policía Local con dos drones, tres trabajadoras sociales, una educadora social, un técnico de movilidad y técnicos de Medio Ambiente para hacerse cargo de las mascotas que lo necesitasen, los departamentos que tenían competencia en este desahucio ordenado por mandato judicial. Como equipo de gobierno acudieron la alcaldesa, Carmen Ferrer; el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, y la concejala de Bienestar Social, Antonia Picó.

"Hasta la celebración de la comisión, se trabajó con todas las personas que lo necesitaron. Las personas vulnerables (mujeres y niños) fueron alojadas en el centro Nazaret de Cáritas; dos personas acudieron al Centro de Baja Exigencia de sa Joveria y la instalación temporal de emergencia del colegio S’Olivera acogió a 29 personas la primera noche, un número que se fue reduciendo hasta los 13 de la última, el viernes 9 de agosto".

Antes del desahucio, se atendió a 14 familias, de las que cuatro se fueron de la isla antes de la ejecución de dicho desalojo, con información y orientación en cuanto a la situación de infravivienda; apoyo en el proceso de búsqueda de una vivienda alternativa; información de extranjería; escolarización, escuela de verano y comedor escolar para los menores de edad; alimentación; ayuda en la tramitación de la tarjeta sanitaria; alojamiento de urgencia; derivación al Servicio de Protección de Menores y derivación a la Oficina de la Mujer.

Tras el desalojo se ha atendido a 32 nuevas familias.

Por otra parte, se han gestionado 29 solicitudes de alojamiento temporal de emergencia en el colegio S’Olivera y cinco plazas de escuela de verano y comedor; pagado siete billetes para que algunos desalojados pudiesen marcharse de la isla y volver a su lugar de origen; donado cuatro ayudas para entrar en una nueva vivienda; y además cuatro mujeres y sus hijos han sido derivados al Centro de Acogida Natzaret de Cáritas. Asimismo, se han gestionado dos derivaciones al Centro de Baja Exigencia de sa Joveria y una a servicios externos de dicho espacio; así como una derivación para conseguir ropa en Cáritas; dos ayudas de alimentos para familias; una de recursos farmacéuticos; y el servicio municipal de psicología ha atendido a cinco menores de edad de dos familias. El Ayuntamiento también ha habilitado un servicio de grúa, además de dos servicios de mudanza y trastero por un plazo de dos meses. También ha proporcionado material para el alojamiento de emergencia: sábanas, toallas, colchón, bolsas de basura, agua y gel de ducha.

"Se mantiene una presencia extraordinaria de Servicios Sociales en las oficinas municipales de es Puig d’en Valls (bajos del Centro Cultural situado junto al Punt Jove y frente al campo de fútbol) de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y sin cita previa, para atender cualquier duda sobre posibles recursos de los Servicios Sociales para afectados de Can Rova. Igualmente, se mantiene el seguimiento a las personas que han recibido ayuda por parte del Consistorio", recoge la nota de prensa del Consistorio.